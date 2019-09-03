ФИБА представила превью матча Россия – Аргентина. Сборные России и Аргентины встретятся в заключительном матче первого группового этапа чемпионата мира по баскетболу.

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Политика Путин напомнил, что Курилы забрал «отец народов» Сталин Папаша всё забрал — и всё, и дело с концом. Отец народов, — сказал с улыбкой Путин с отсылкой к лидеру СССР Иосифу Сталину.

Армия и оружие В Сирии погиб российский военный из Волгодонска 5 сентября Almasdar News со ссылкой на сирийских боевиков из Национального фронта освобождения и «Ведомости» со ссылкой на военно-дипломатический источник сообщили о гибели троих российских военнослужащих в Сирии.

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Кино Путин поручит Мединскому поддержать «Великое кино великой страны» Президент России Владимир Путин пообещал поручить министру культуры РФ Владимиру Мединскому поддержать акцию "Великое кино великой страны".

Финансы ЦБ снизил ключевую ставку до значения 2014 года В середине июня Банк России впервые с прошлого года снизил ключевую ставку — на 0,25 процентного пункта, с 7,75% до 7,5%.

Политика Лукашенко попросил Россию «не гнобить и не наклонять» Белоруссию 3 сентября президенту Белоруссии передали для дальнейшего одобрения проект программы по интеграции с Россией.

Наука Скорость передачи информации у разных языков оказалась схожей Как сообщает Science Advances, исследователи выяснили, что вне зависимости от скорости речи люди передают друг другу вербальную информацию с одной и той же скоростью – 39 бит в секунду, примерно вдвое быстрее морзянки.

Политика Аксенов пригласил Зеленского приехать в Крым Глава Крыма Сергей Аксенов посоветовал украинскому президенту Владимиру Зеленскому приехать на полуостров и спросить у жителей республики, хотят ли они вернуться в состав Украины.

Политика Топ-менеджер «Ростеха» задержан в Италии по запросу США Сегодня стало известно, что ещё 3 сентября директор по развитию бизнеса ОДК Александр Коршунов задержан в аэропорту Неаполя.

Происшествия Ударившему по джипу за убийство щенка подростку в Тюмени грозит тюрьма В Тюмени два года тюрьмы грозит 16-летнему подростку за то, что тот ударил кулаком по капоту автомобиля.

Происшествия В роддоме в Москве опровергли слухи о вспышке внутриутробной пневмонии О вспышке заболевания в роддоме Москвы писал Telegram-канал Baza, по информации которого диагноз «внутриутробная пневмония» за последнюю неделю поставили пяти младенцам в роддоме № 4 при ГКБ им. Виноградова.

Политика На Украине хотят «запугать» Россию при помощи ракет с «камушками» Депутат Киевсовета от партии «Свобода» Юрий Сиротюк призвал власти использовать неядерные силы Украины для «запугивания» России.

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Армия и оружие Украинские военные обстреляли Донбасс с разных направлений В 20:05 украинские силовики открыли огонь из гранатомета по позициям Народной милиции в районе населенного пункта Лозовое.

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