Сборная России уступила Аргентине со счетом 61:69 и заняла второе место в группе "В" на чемпионате мира в Китае. Накануне матча с Аргентиной баскетболисты сборной России пообщались с болельщиками. Попасть на эту встречу оказалось нетривиальной задачей.

Сборная России по баскетболу уступила Аргентине на ЧМ-2019

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