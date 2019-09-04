Баскетбол

Российская газетаРоссийская газетаСборная России по баскетболу уступила Аргентине на ЧМ-2019

Сборная России уступила Аргентине со счетом 61:69 и заняла второе место в группе "В" на чемпионате мира в Китае. Накануне матча с Аргентиной баскетболисты сборной России пообщались с болельщиками. Попасть на эту встречу оказалось нетривиальной задачей.
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