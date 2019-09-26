Форвард "Барселоны" Лионель Месси был признан лучшим игроком года по версии ФИФА. Однако некоторые участники голосования заявили, что федерация подтасовала результаты, аргументировав это тем, что они выбирали других кандидатов.

ФИФА обвинили в подтасовке голосов на выборах лучшего игрока года

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