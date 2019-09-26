Почти одновременно ФИФА получила ещё одно обвинение в фальсификации – от главного тренера сборной Судана Здравко Логарушич. Он заявил, что его выбор был изменён: он голосовал за Салаха, Мане и Мбаппе (именно в таком порядке), а в итоге его баллы ушли Месси, ван Дейку и Мане соответственно.

ФИФА The Best – скандал с голосованием, Месси лучший, голоса за Салаха

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