Футбол
ЧемпионатФИФА The Best – скандал с голосованием, Месси лучший, голоса за Салаха
Почти одновременно ФИФА получила ещё одно обвинение в фальсификации – от главного тренера сборной Судана Здравко Логарушич. Он заявил, что его выбор был изменён: он голосовал за Салаха, Мане и Мбаппе (именно в таком порядке), а в итоге его баллы ушли Месси, ван Дейку и Мане соответственно.
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ФИФА опровергла слова капитана сборной Никарагуа о махинациях во время премии The Best
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