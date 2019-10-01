Спорт
Bookmaker-ratings.ruФИФА: Ждем окончательного решения исполкома ВАДА по РУСАДА
Окончательное решение ВАДА примет на заседании исполкома, которое состоится 9 декабря в Париже.
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Футбол
Игрок превратил ₽50 тыс. в ₽2,65 млн на экспрессе из 3 событий
Беттор собрал экспресс из трех матчей национальной хоккейной лиги «Даллас Старз» — «Ванкувер Кэнакс», «Чикаго Блэкхокс» — «Каролина Харрикейнз» и «Коламбус Блю Джекетс» — «Монреаль Канадиенс».
Футбол
«Манчестер Сити» разошелся миром с «Шахтером»
Спорт
Комитет WADA рекомендовал отстранить РФ от соревнований на четыре года
Комитет Всемирного антидопингового агентства (World Anti-Doping Agency, WADA) по соответствию рекомендовал отстранить Россию от международных соревнований на четыре года, пишет 25 ноября ТАСС со ссылкой на The New York Times.
Политика
Четыре страны потребовали от России уважать суверенитет Украины
Главы внешнеполитических ведомств Украины, Эстонии, Литвы и Швеции сделали заявление, в котором потребовали от России уважать территориальную целостность украинской стороны.
Космос
«Артемида»: как NASA хочет вновь покорить Луну
Артемида: как NASA хочет вновь покорить Луну / ©Naked Science Помимо США, в программе участвуют европейские и японские эксперты.
Шоу-бизнес
Звезда сериала «Кухня» Анна Бегунова родила дочку
Звезда сериала «Кухня» Анна Бегунова и известный по проекту «Физрук» актер Дмитрий Власкин стали мужем и женой в 2018 году.
Фигурное катание
Туктамышева исполнила четверной тулуп на тренировке
Чемпионка мира по фигурному катанию россиянка Елизавета Туктамышева выполнила в ходе тренировки четверной тулуп.
Единоборства
Названа дата боя Нурмагомедова и Фергюсона
Стало известно когда состоится главный бой следующего года в UFC.
Армия и оружие
Турецкие военные начали тестировать радары С-400
Футбол
Месси станет обладателем «Золотого мяча» в 2019 году
Форвард «Барселоны» Лионель Месси получит «Золотой мяч» в 2019 году.
Общество
Роскачество намерено сравнить российские и иностранные вина
Роскачество сообщило во вторник об итогах исследования отечественных вин в рамках ежегодного проекта "Винный гид России": среди 600 протестированных образцов первые места заняла продукция стоимостью в пределах 300-600 рублей, произведенная из российского винограда, в том числе - вина Крыма и Кубани.
Армия и оружие
Россия показала США гиперзвуковой ракетный комплекс «Авангард»
«На территории РФ американской инспекционной группе проведен показ ракетного комплекса «Авангард» с гиперзвуковым планирующим крылатым блоком», — уточнили в министерстве.
Политика
Президент Эстонии подарила Зеленскому велосипед
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд подарила велосипед лидеру Украины в ходе его визита в республику.
Авто
Фото обновленной Lada 4x4 появились в Сети
Фотографии рестайлинговй версии популярного отечественного внедорожника Lada 4x4 появились в Сети.
Авто
Эксперт рассказал, как не дать автомобилю «замерзнуть»
Автоэксперт Кирилл Милешкин рассказал, какие механизмы в автомобиле наиболее часто замерзают с наступлением морозов и что нужно делать, чтобы этого не произошло.
Футбол
«Бавария» забила шесть безответных мячей в ворота «Црвены Звезды» в ЛЧ
Немецкая «Бавария» разгромила «Црвену Звезду» в матче пятого тура группового этапа футбольной Лиги чемпионов.
Футбол
Дибала принес «Ювентусу» победу над «Атлетико»
Общество
Нацбанк Украины в середине 2020 года завершит обновление банкнотно-монетного ряда
Национальный банк Украины в середине 2020 года завершит обновление банкнотно-монетного ряда национальной валюты гривны, который будет более защищен от подделок, заявил во вторник директор Департамента денежного обращения НБУ Виктор Зайвенко.
Футбол
Карло Анчелотти: Никогда не думал об отставке
К матчу против действующего победителя Лиги чемпионов Наполи подходит с 6-матчевой безвыигрышной серией, а потому не удивительно, что в Италии идут разговоры о возможном увольнении тренера неаполитанцев Карло Анчелотти.
Общество
Выплаты в 50 рублей по уходу за ребенком отменены
С 1 января ежемесячные компенсационные выплаты по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех лет в России будут отменены.
Общество
Audi сократит до 9,5 тыс. рабочих мест в Германии к 2025 году
Audi AG, входящая в группу Volkswagen, планирует сократить до 9,5 тысяч рабочих мест в Германии в период до 2025 года в рамках программы оптимизации операций, которая, как ожидают в компании, добавит к ее прибыли порядка 6 млрд евро в следующие 10 лет.
Футбол
Сёмин извинился перед болельщиками «Локомотива» за матч с «Байером»
Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин попросил прощения у болельщиков команды за игру в матче пятого тура группового этапа футбольной Лиги чемпионов с леверкузенским «Байером».
Общество
Военные в Крыму заплатят 31 млн рублей за случайный запуск ракеты
Крымский гарнизонный военный суд обязал военнослужащих Николая Зверева и Алексея Чебанова, которые 1 октября 2017 года допустили случайный пуск авиационной ракеты в Саках, выплатить Минобороны РФ 31 миллион рублей.
Космос
Странное заявление NASA по поводу насекомых на Марсе
Жуки и тараканы соседней планеты В NASA весьма оперативно отреагировали на сенсационное сообщение, которое сделал Уильям Ромозер (William Romoser) - уважаемый профессор-энтомолог с 45-летним стажем из Университета Огайо (Ohio University).
Кино
Компания Lucasfilm показала ролик об истории успеха «Звёздных войн»
Киностудия Lucasfilm опубликовала ролик об истории успеха вселенной «Звёздных войн».
Шоу-бизнес
Дочь Заворотнюк опубликовала снимок матери
Дочь Анастасии Заворотнюк Анна опубликовала в своем инстаграме новое фото матери.
Общество
В Центре Бакулева назначили нового директора после ухода Лео Бокерии
Здоровье
В Тульской области увеличилось число заболевших гриппом и ОРВИ
В Тульской области увеличилось число заболевших гриппом и ОРВИ За последнюю неделю этот показатель вырос на 13% – вирус подхватили более 4700 человек.
Политика