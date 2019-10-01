Спорт

Bookmaker-ratings.ruBookmaker-ratings.ruФИФА: Ждем окончательного решения исполкома ВАДА по РУСАДА

Окончательное решение ВАДА примет на заседании исполкома, которое состоится 9 декабря в Париже.
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«Вляпались второй раз»: спорт в России гибнет, чиновники это понимают

МК-Спорт06:00

ФИФА: Ждем окончательного решения исполкома ВАДА по РУСАДА

Bookmaker-ratings.ru07:38
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«На территории РФ американской инспекционной группе проведен показ ракетного комплекса «Авангард» с гиперзвуковым планирующим крылатым блоком», — уточнили в министерстве.
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Президент Эстонии Керсти Кальюлайд подарила велосипед лидеру Украины в ходе его визита в республику.
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Немецкая «Бавария» разгромила «Црвену Звезду» в матче пятого тура группового этапа футбольной Лиги чемпионов.
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Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин попросил прощения у болельщиков команды за игру в матче пятого тура группового этапа футбольной Лиги чемпионов с леверкузенским «Байером».
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Странное заявление NASA по поводу насекомых на Марсе

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В Тульской области увеличилось число заболевших гриппом и ОРВИ За последнюю неделю этот показатель вырос на 13% – вирус подхватили более 4700 человек.
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