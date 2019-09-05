Футбол

Российская газетаРоссийская газетаФИФА и РФС намерены создать футбольную школу во Владивостоке

Посетивший Восточный экономический форум президент ФИФА Джанни Инфантино заявил о планах организации построить во Владивостоке футбольную школу. Об этом он сообщил во время встречи с президентом России Владимиром Путиным, отметив, что этот проект станет совместным с Российским футбольным союзом.
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Джанни Инфантино
Я приехал во Владивосток, чтобы найти место для строительства футбольной школы. Это поразительный регион. Очень красивый. Футбол должен быть везде.
— Джанни ИнфантиноТАСС вчера в 21:53

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