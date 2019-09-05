Я приехал во Владивосток, чтобы найти место для строительства футбольной школы. Это поразительный регион. Очень красивый. Футбол должен быть везде.

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ФИФА и РФС намерены создать футбольную школу во Владивостоке

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