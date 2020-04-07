Пресс-служба ФИФА сообщила об изменениях в футбольных регламентах. Из-за пандемии коронавируса было принято решение о переносе трансферных окон. Как говорится на сайте организации, точные даты начала и завершения трансферных окон будут объявлены позднее.

Спорт день за днем

Общество Индекс самоизоляции в Санкт-Петербурге снизился Согласно сервису "Яндекс.Карты", который подсчитал заполненность улиц города, утром индекс самоизоляции города составлял 3,3 балла из возможных пяти, а днем упал до 2,8. При этом уровень 0,2 сопоставим с типичной загруженностью в день до введения мер по борьбе с распространением коронавируса.

Общество Скворцова: В период самоизоляции появляется психологическое выгорание Globallookpress / Kremlin Pool Глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова заявила, что у людей, которые долгое время находятся в условиях самоизоляции, появляются признаки психологического выгорания личности.

Общество Названы вероятные сроки окончания эпидемии коронавируса в разных странах Специалисты международной консалтинговой компании Boston Consulting Group (BCG) опубликовали исследование, где представили прогноз эпидемии коронавирусной инфекции в разных странах и назвали вероятные сроки окончания карантинных мер.

Экономика СовФед: заемщик сам может определять срок и дату кредитных каникул Если среднемесячный доход заемщика упал на 30% и он имеет право на получение кредитных каникул, то он может обратиться к кредитной организации вплоть до 30 сентября 2020 года любым удобным ему способом.

Политика МИД России раскритиковал указ Трампа о добыче на Луне Министерство иностранных дел (МИД) России прокомментировал указ президента США Дональда Трампа о праве американцев на коммерческую добычу ресурсов на Луне и других небесных телах.

Общество В Минтрансе рассказали о порядке вывоза россиян из-за границы Стоимость билетов на вывозные авиарейсы для россиян будет фиксированной, следует из сообщения на сайте Минтранса РФ по итогам заседания рабочей группы, координирующей возвращение граждан России на родину из иностранных государств.

Энергетика Саудовская Аравия поставила России ультиматум по нефти Саудовская Аравия, США и Россия предпринимают усилия по заключению новой сделки по ограничению добычи нефти. Но прогресса в переговорах нет.

Авто Началось производство внедорожного пикапа Lada 4x4 Как сообщают «Автоновости дня», характеристики и оснащение автомобиля идентичны обычным внедорожным пикапам с несущей конструкцией кузова.

Общество Почти 30% компаний отправили работников в неоплачиваемый отпуск Почти каждая третья компания принудительно отправила сотрудников в отпуск за свой счет на первой нерабочей неделе, которая началась с 30 марта, следует из данных опроса ЦСР «Социально-экономические эффекты от "шоковых" событий начала 2020 года».

Наука Изобретательность не спасла птиц от инвазивных видов и человека Изобретательность — способность осваивать новые стратегии поведения — снижает риск вымирания у птиц, но это касается только тех видов, численность особей у которых снижается из-за разрушения их местообитаний.