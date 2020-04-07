Коронавирус
Bookmaker-ratings.ruФИФА меняет сроки трансферных окон
Пресс-служба ФИФА сообщила об изменениях в футбольных регламентах. Из-за пандемии коронавируса было принято решение о переносе трансферных окон. Как говорится на сайте организации, точные даты начала и завершения трансферных окон будут объявлены позднее.
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Футбол
Линекер отреагировал на обвинения России во взятке ФИФА
Бывший футболист сборной Англии, а ныне телеведущий Гари Линекер отреагировал на заявление Министерства юстиции США.
Общество
Индекс самоизоляции в Санкт-Петербурге снизился
Согласно сервису "Яндекс.Карты", который подсчитал заполненность улиц города, утром индекс самоизоляции города составлял 3,3 балла из возможных пяти, а днем упал до 2,8. При этом уровень 0,2 сопоставим с типичной загруженностью в день до введения мер по борьбе с распространением коронавируса.
Политика
Путин спросил у вирусологов, можно ли сократить число нерабочих дней
Президент России Владимир Путин заявил, что хочет услышать от специалистов, возможно ли сократить количество нерабочих дней в связи с коронавирусом.
Шоу-бизнес
Надежду Бабкину ввели в искусственную кому
Общество
Скворцова: В период самоизоляции появляется психологическое выгорание
Globallookpress / Kremlin Pool Глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова заявила, что у людей, которые долгое время находятся в условиях самоизоляции, появляются признаки психологического выгорания личности.
Общество
Названы вероятные сроки окончания эпидемии коронавируса в разных странах
Специалисты международной консалтинговой компании Boston Consulting Group (BCG) опубликовали исследование, где представили прогноз эпидемии коронавирусной инфекции в разных странах и назвали вероятные сроки окончания карантинных мер.
Здоровье
«Словно яд»: названы продукты, которые опасно греть в микроволновке
Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала "Вечерней Москве", какие продукты нельзя разогревать в микроволновой печи.
Экономика
СовФед: заемщик сам может определять срок и дату кредитных каникул
Если среднемесячный доход заемщика упал на 30% и он имеет право на получение кредитных каникул, то он может обратиться к кредитной организации вплоть до 30 сентября 2020 года любым удобным ему способом.
Политика
МИД России раскритиковал указ Трампа о добыче на Луне
Министерство иностранных дел (МИД) России прокомментировал указ президента США Дональда Трампа о праве американцев на коммерческую добычу ресурсов на Луне и других небесных телах.
Общество
В Минтрансе рассказали о порядке вывоза россиян из-за границы
Стоимость билетов на вывозные авиарейсы для россиян будет фиксированной, следует из сообщения на сайте Минтранса РФ по итогам заседания рабочей группы, координирующей возвращение граждан России на родину из иностранных государств.
Общество
Путин подписал указ о дополнительной поддержке семей с детьми
Президент России Владимир Путин подписал указ о дополнительных мерах социальной поддержки семей с детьми.
Общество
Роструд: работающие с 4 по 30 апреля получат обычную зарплату
Работающие в России с 4 по 30 апреля получат обычную зарплату, пояснили в пресс-службе Роструда.
Энергетика
Саудовская Аравия поставила России ультиматум по нефти
Саудовская Аравия, США и Россия предпринимают усилия по заключению новой сделки по ограничению добычи нефти. Но прогресса в переговорах нет.
Происшествия
Мужчина расстрелял пятерых человек в Рязанской области
В Рязанской области в посёлке Елатьма мужчина расстрелял компанию из пяти человек.
Шоу-бизнес
Андрей Григорьев-Аполлонов пришел на «Дом-2»
Участником шоу «Дом-2» стал Андрей Григорьев-Аполлонов.
Здоровье
Елена Малышева: коронавирусом будут инфицированы практически все
Телеведущая Елена Малышева считает, что коронавируса никому не удастся избежать. Им будут заражены практически всех.
Общество
В Испании введут постоянный базовый доход для граждан
В марте в Испании потеряли работу 900 тыс. человек. Правительство надеется сделать базовый доход постоянной мерой поддержки граждан.
Шоу-бизнес
Сын Александра Малинина сообщил о смерти матери
Сын знаменитого певца Александра Малинина Никита сообщил о смерти матери Инны Курочкиной.
Кино
Тизер-трейлер фильма ужасов «Бугимен»
Политика
В Раде заявили о требовании МВФ изменить закон о продаже земли
Депутат Верховной Рады Украины от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Василий Нимченко заявил, что МВФ требует изменить закон об открытии рынка земли.
Авто
Началось производство внедорожного пикапа Lada 4x4
Как сообщают «Автоновости дня», характеристики и оснащение автомобиля идентичны обычным внедорожным пикапам с несущей конструкцией кузова.
Экономика
МОТ предрекла сокращение рабочих часов на фоне пандемии коронавируса
Кризис, развернувшийся на фоне распространеия коронавируса в мире, приведет к сокращению рабочих часов на 6,7% во II квартале 2020 года.
Шоу-бизнес
Брюс Уиллис и Деми Мур воссоединились на карантине
Знаменитые голливудские актёры Брюс Уиллис и Деми Мур вместе проводят время на карантине.
Общество
Почти 30% компаний отправили работников в неоплачиваемый отпуск
Почти каждая третья компания принудительно отправила сотрудников в отпуск за свой счет на первой нерабочей неделе, которая началась с 30 марта, следует из данных опроса ЦСР «Социально-экономические эффекты от "шоковых" событий начала 2020 года».
Космос
Новую модель происхождения системы Урана предложили японские астрономы
Японские исследователи пришли к этому выводу, создав новую компьютерную модель формирования спутников вокруг ледяных планет.
Наука
Изобретательность не спасла птиц от инвазивных видов и человека
Изобретательность — способность осваивать новые стратегии поведения — снижает риск вымирания у птиц, но это касается только тех видов, численность особей у которых снижается из-за разрушения их местообитаний.
Армия и оружие
Российский историк рассказал об особом отношении Гитлера к Будапешту
В личных разговорах Гитлер часто упоминал о том, что Будапешт нельзя терять даже под угрозой сдачи Берлина.
Единоборства
Джастин Гэйтжи объяснил, почему согласился на бой с Тони Фергюсоном
Претендент на временный чемпионский титул UFC в легком весе, Джастин Гэйтжи, объяснил, почему согласился заменить выбывшего Хабиба Нурмагомедова, и на уведомлении менее двух недель принять бой с Тони Фергюсоном.