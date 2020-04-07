Коронавирус
Bookmaker-ratings.ruФИФА меняет сроки трансферных окон
Пресс-служба ФИФА сообщила об изменениях в футбольных регламентах. Из-за пандемии коронавируса было принято решение о переносе трансферных окон. Как говорится на сайте организации, точные даты начала и завершения трансферных окон будут объявлены позднее.
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с чего всё началось
Официальный сайт ФИФА объявил о принятии целого комплекса мер, направленных на возобновление и завершение сезона-2019/20, приостановленного из-за пандемии коронавируса в мире.Спорт день за днемвчера в 13:51
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В Бундеслиге готовы играть уже в мае! Возвращение нормального футбола все ближе
Sport24.ruвчера в 15:00
Официально: ФИФА разработала комплекс мер для продления сезона-2019/20
Спорт день за днемвчера в 13:51
ФИФА разрешит изменить сроки трансферных окон и предлагает продлить контракты игроков до конца сезона
Спорт-Экспрессвчера в 12:47
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Происшествия
Задержанный за выгул собаки москвич с женой задолжали миллионы за ЖКХ
Житель Москвы Иисус Воробьев, нарушивший правила режима самоизоляции, и его жена задолжали более 4,7 миллиона рублей за коммунальные услуги.
Авто
Представлена таблица транспортного налога на 2020 год по регионам
Эксперты назвали субъекты РФ с самым низким и высоким транспортным налогом. Таблицы транспртного налога-2020 опубликовал портал Autonews.ru.
Политика
Экс-послы США увидели в коронавирусе шанс на «возвращение» Крыма
Три бывших американских посла в Киеве - Стивен Пайфер, Джон Хербст и Уильям Тейлор – в публикации в издании NPR предложили воспользоваться пандемией коронавируса для оказания давления на Россию и "возвращения" Крыма Украине.
Общество
Скворцова спрогнозировала пик эпидемии коронавируса в России
Заболеваемость коронавирусом в России может выйти на плато через десять-четырнадцать дней, заявила в эфире канала "Россия 24" руководитель Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова.
Космос
Американский грузовой корабль Dragon приводнился в Тихом океане
Американский грузовой корабль Dragon совершил приводнение в Тихом океане. Об этом компания SpaceX сообщила на своей странице в Twitter.
Шоу-бизнес
Никас Сафронов решил прописать у себя в квартире знаменитую актрису
Российский художник Никас Сафронов рассказал, что планировал прописать у себя в квартире знаменитую итальянскую актрису Орнеллу Мути.
Кино
Вышел первый трейлер боевика «Эвакуация» с Крисом Хемсвортом
Хемсворт, полюбившийся многим по роли Тора в киновселенной Marvel, перевоплотился в наемного солдата по имени Тайлер Рэйк.
Происшествия
В Новосибирской области выявили два новых случая коронавируса
В Новосибирской области выявили два новых случая заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.
Общество
Путин подписал указ о дополнительных выплатах семьям с детьми
Президент, как и обещал в телеобращении к гражданам в связи с ситуацией с коронавирусом, подписал указ о дополнительных мерах соцподдержки семей с детьми.
Финансы
Подсчитан размер финансовой подушки России перед кризисом
Размер финансовой подушки России составляет почти 18 триллионов рублей.
Происшествия
Валил деревья и повредил машины: в Омске ликвидируют последствия урагана
Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Главного управления МЧС по региону, сильный ветер, скорость которого достигала 31 м/с валил деревья и слабозакреплённые конструкции.
Политика
Путин спросил вирусологов о возможности сокращения нерабочих дней
Как пояснил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, количество нерабочих дней могут сократить, если ситуация улучшится.
Общество
В США за сутки умерло рекордное число зараженных коронавирусом
Умерли 12 722 человека, поправились 21 763. Прежний антирекорд - свыше 1,4 тыс. умерших в сутки - был зарегистрирован 3 апреля.
Общество
Земляне предстоящей ночью увидят самую большую Луну 2020 года
Игры
В PlayStation Now добавили «Человека-паука» и Just Cause 4
Общество
Москва закупила бордюры на рекордные 3,2 млрд рублей
Ранее крупнейшим контрактом на поставку бордюрного камня для Москвы был договор с ООО «Башкирский камень», заключенный в августе 2019 года, отмечает «Медуза».
Технологии
Sony показала фотографии нового геймпада для PlayStation 5
Компания Sony на своей странице в Twitter презентовала новый контроллер для PlayStation 5, получивший название DualSense.
Происшествия
В Пермском крае умер пациент с коронавирусом
В Пермском крае скончался 69-летний пациент с коронавирусом, указано в официальном Telegram-канале местных властей о ситуации с COVID-19.
Общество
Die Welt констатировала конец эпохи глобализации в экономике
Почти половина всех компаний в мире из-за пандемии коронавируса сменит своих поставщиков, что приведет к «концу глобализации», пишет немецкая газета Die Welt.
Здоровье
Врач рассказала, какие лекарства должны быть в «карантинной аптечке»
В домашней аптечке всегда должны быть в наличии лекарства, которые необходимы в случае возникновения каких-то непредвиденных ситуаций: противоаллергические, для снижения температуры, антисептики для обработки ран, бинты, ватные диски, сорбенты, которые нужны при возникновении проблем с желудочно-кишечным трактом, рассказала Романенко.
Общество
В министерстве просвещения отказались отменять ЕГЭ
Ранее правительству предложили отменить ЕГЭ в этом году из-за коронавируса.
Общество
Самолет с россиянами вылетел из Нью-Йорка в Москву
Ранее сообщалось, что вылетевший из Москвы самолет с американскими гражданами на борту приземлился в международном аэропорту имени Джона Кеннеди в Нью-Йорке.
Авто
В России новую безопасную версию получил Hyundai Solaris
Как стало известно изданию speedme.ru, в России в продаже появилась лимитированная версия корейского седана Hyundai Solaris, получившая название Prosafety.
Религия
Церемония схождения Благодатного огня состоится 18 апреля в Иерусалиме
Шоу-бизнес
Надежду Бабкину ввели в искусственную кому
Энергетика
Россия и Саудовская Аравия не договорились по нефти
Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на собственные источники сообщило, что Москва и Эр-Рияд не могут договориться, от какого момента считать сокращения добычи.
Футбол
В «Локомотиве» пока не могут договориться о снижении зарплат
По данным «СЭ», переговоры о снижении зарплат между руководством и футболистами «Локомотива» по-прежнему не приносят результата.
Авто
Российский рынок новых легковых автомобилей в марте вырос на 23%
Экономика
Недельные расходы россиян сократились в 2 раза
Сумма повседневных еженедельных расходов в России c 30 марта по 5 апреля снизилась в 2 раза, подсчитал исследовательский холдинг "Ромир".