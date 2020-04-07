Коронавирус

Bookmaker-ratings.ruBookmaker-ratings.ruФИФА меняет сроки трансферных окон

Пресс-служба ФИФА сообщила об изменениях в футбольных регламентах. Из-за пандемии коронавируса было принято решение о переносе трансферных окон. Как говорится на сайте организации, точные даты начала и завершения трансферных окон будут объявлены позднее.
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Официальный сайт ФИФА объявил о принятии целого комплекса мер, направленных на возобновление и завершение сезона-2019/20, приостановленного из-за пандемии коронавируса в мире
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Спорт день за днемвчера в 13:51

Подробнее о событии

В Бундеслиге готовы играть уже в мае! Возвращение нормального футбола все ближе

Sport24.ruвчера в 15:00

ФИФА выступила с заявлением по трансферным окнам и истекающим контрактам футболистов

Матч ТВвчера в 12:40

Официально: ФИФА разработала комплекс мер для продления сезона-2019/20

Спорт день за днемвчера в 13:51

ФИФА разрешит изменить сроки трансферных окон и предлагает продлить контракты игроков до конца сезона

Спорт-Экспрессвчера в 12:47

ФИФА объявила решения по контрактам футболистов и трансферному окну

Евро-футбол.рувчера в 13:31

ФИФА изменит сроки трансферных окон

Чемпионатвчера в 13:07

ФИФА разрешит перенести трансферное окно и рекомендует продлить контракты до фактического конца сезона

Sports.ruвчера в 12:38
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Происшествия

Задержанный за выгул собаки москвич с женой задолжали миллионы за ЖКХ

Житель Москвы Иисус Воробьев, нарушивший правила режима самоизоляции, и его жена задолжали более 4,7 миллиона рублей за коммунальные услуги.
РИА Новости вчера в 16:29
Авто

Представлена таблица транспортного налога на 2020 год по регионам

Эксперты назвали субъекты РФ с самым низким и высоким транспортным налогом. Таблицы транспртного налога-2020 опубликовал портал Autonews.ru.
МонаВиста 01:56
Политика

Экс-послы США увидели в коронавирусе шанс на «возвращение» Крыма

Три бывших американских посла в Киеве - Стивен Пайфер, Джон Хербст и Уильям Тейлор – в публикации в издании NPR предложили воспользоваться пандемией коронавируса для оказания давления на Россию и "возвращения" Крыма Украине.
РИА Новости вчера в 21:16
Общество

Скворцова спрогнозировала пик эпидемии коронавируса в России

Заболеваемость коронавирусом в России может выйти на плато через десять-четырнадцать дней, заявила в эфире канала "Россия 24" руководитель Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова.
РИА Новости вчера в 14:21
Космос

Американский грузовой корабль Dragon приводнился в Тихом океане

Американский грузовой корабль Dragon совершил приводнение в Тихом океане. Об этом компания SpaceX сообщила на своей странице в Twitter.
RT на русском вчера в 15:33
Шоу-бизнес

Никас Сафронов решил прописать у себя в квартире знаменитую актрису

Российский художник Никас Сафронов рассказал, что планировал прописать у себя в квартире знаменитую итальянскую актрису Орнеллу Мути.
Lenta.ru вчера в 13:12
Кино

Вышел первый трейлер боевика «Эвакуация» с Крисом Хемсвортом

Хемсворт, полюбившийся многим по роли Тора в киновселенной Marvel, перевоплотился в наемного солдата по имени Тайлер Рэйк.
Moi-portal.ru 01:30
Происшествия

В Новосибирской области выявили два новых случая коронавируса

В Новосибирской области выявили два новых случая заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском 01:16
Общество

Путин подписал указ о дополнительных выплатах семьям с детьми

Президент, как и обещал в телеобращении к гражданам в связи с ситуацией с коронавирусом, подписал указ о дополнительных мерах соцподдержки семей с детьми.
Российская газета вчера в 12:52
Финансы

Подсчитан размер финансовой подушки России перед кризисом

Размер финансовой подушки России составляет почти 18 триллионов рублей.
Lenta.ru вчера в 17:31
Происшествия

Валил деревья и повредил машины: в Омске ликвидируют последствия урагана

Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Главного управления МЧС по региону, сильный ветер, скорость которого достигала 31 м/с валил деревья и слабозакреплённые конструкции.
REGNUM 01:52
Политика

Путин спросил вирусологов о возможности сокращения нерабочих дней

Как пояснил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, количество нерабочих дней могут сократить, если ситуация улучшится.
РИА Новости 01:47
Общество

В США за сутки умерло рекордное число зараженных коронавирусом

Умерли 12 722 человека, поправились 21 763. Прежний антирекорд - свыше 1,4 тыс. умерших в сутки - был зарегистрирован 3 апреля.
ТАСС вчера в 20:43
Общество

Земляне предстоящей ночью увидят самую большую Луну 2020 года

РИА Новости вчера в 09:22
Игры

В PlayStation Now добавили «Человека-паука» и Just Cause 4

Игромания.ру вчера в 11:23
Происшествия

Найденный под завалами в Нижегородской области мужчина умер

РБК 01:39
Общество

Москва закупила бордюры на рекордные 3,2 млрд рублей

Ранее крупнейшим контрактом на поставку бордюрного камня для Москвы был договор с ООО «Башкирский камень», заключенный в августе 2019 года, отмечает «Медуза».
Коммерсантъ вчера в 10:21
Технологии

Sony показала фотографии нового геймпада для PlayStation 5

Компания Sony на своей странице в Twitter презентовала новый контроллер для PlayStation 5, получивший название DualSense.
Газета.Ru вчера в 23:10
Происшествия

В Пермском крае умер пациент с коронавирусом

В Пермском крае скончался 69-летний пациент с коронавирусом, указано в официальном Telegram-канале местных властей о ситуации с COVID-19.
РИА Новости 01:56
Общество

Die Welt констатировала конец эпохи глобализации в экономике

Почти половина всех компаний в мире из-за пандемии коронавируса сменит своих поставщиков, что приведет к «концу глобализации», пишет немецкая газета Die Welt.
Известия вчера в 21:16
Здоровье

Врач рассказала, какие лекарства должны быть в «карантинной аптечке»

В домашней аптечке всегда должны быть в наличии лекарства, которые необходимы в случае возникновения каких-то непредвиденных ситуаций: противоаллергические, для снижения температуры, антисептики для обработки ран, бинты, ватные диски, сорбенты, которые нужны при возникновении проблем с желудочно-кишечным трактом, рассказала Романенко.
ТК Звезда вчера в 23:41
Общество

В министерстве просвещения отказались отменять ЕГЭ

Ранее правительству предложили отменить ЕГЭ в этом году из-за коронавируса.
Говорит Москва вчера в 03:44
Общество

Самолет с россиянами вылетел из Нью-Йорка в Москву

Ранее сообщалось, что вылетевший из Москвы самолет с американскими гражданами на борту приземлился в международном аэропорту имени Джона Кеннеди в Нью-Йорке.
Газета.Ru 00:11
Авто

В России новую безопасную версию получил Hyundai Solaris

Как стало известно изданию speedme.ru, в России в продаже появилась лимитированная версия корейского седана Hyundai Solaris, получившая название Prosafety.
SpeedMe вчера в 08:36
Религия

Церемония схождения Благодатного огня состоится 18 апреля в Иерусалиме

Москва 24 вчера в 06:44
Шоу-бизнес

Надежду Бабкину ввели в искусственную кому

Lenta.ru 06 апреля в 18:34
Энергетика

Россия и Саудовская Аравия не договорились по нефти

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на собственные источники сообщило, что Москва и Эр-Рияд не могут договориться, от какого момента считать сокращения добычи.
Lenta.ru вчера в 07:27
Футбол

В «Локомотиве» пока не могут договориться о снижении зарплат

По данным «СЭ», переговоры о снижении зарплат между руководством и футболистами «Локомотива» по-прежнему не приносят результата.
Спорт-Экспресс вчера в 10:12
Авто

Российский рынок новых легковых автомобилей в марте вырос на 23%

Автостат вчера в 06:05
Экономика

Недельные расходы россиян сократились в 2 раза

Сумма повседневных еженедельных расходов в России c 30 марта по 5 апреля снизилась в 2 раза, подсчитал исследовательский холдинг "Ромир".
Вести.Ru вчера в 10:13
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