с чего всё началось

Чемпионат Европы 2020 и Кубок Америки были отложены на следующий год из-за пандемии коронавируса. Так же были отменены все весение и летние матчи национальных сборных.

ФИФА может отменить все матчи сборных в 2020 году

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