Коронавирус
Вести.RuФИФА может отменить все матчи сборных в 2020 году
Чемпионат Европы 2020 и Кубок Америки были отложены на следующий год из-за пандемии коронавируса. Так же были отменены все весение и летние матчи национальных сборных.
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с чего всё началось
Вице-президент Международной федерации футбола Виктор Монтальяни рассказал агентству Associated Press, что пока приоритетом являются внутренние соревнования.Телеканал 360°02:56
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Экономика
Операторы предупредили россиян о росте тарифов на сотовую связь
Телекоммуникационные компании предупредили россиян о грядущем росте тарифов на сотовую связь.
Известия 03:46
Культура
Участник Comedy Club в костюме Яйца выступил в шоу «Маска»
Piter.tv вчера в 04:00
Общество
Названо число случаев заражения коронавирусом в городах Подмосковья
Красногорск, 14 апреля 2020, 16:46 — REGNUM В Московской области за сутки подтверждено заражение коронавирусом 460 жителей.
REGNUM 09:46
Транспорт
Не проверяющих спецпропуска в Москве таксистов отключат от агрегаторов
«Водителей такси, которые не проверят пропуск и будут возить пассажиров без установленного маршрута, отключат от агрегаторов», — приводит сообщение ТАСС.
RT на русском 08:51
Общество
Жителям Кузбасса запретили выезжать из региона
В Кемеровской области жителям запретили выезжать из региона по личным нуждам, кроме как для получения медицинской помощи при социально значимых заболеваниях или прямой угрозе жизни и здоровью, а также для погребения близких.
Российская газета 09:56
Игры
В твиттере Crysis впервые за 3 года появилась запись
Cyber.sports.ru вчера в 16:56
Религия
Патриарх Кирилл разрешил верующим освящать пасхальные куличи дома
По благословению патриарха Московского и Всея Руси Кирилла верующие, которые из-за угрозы коронавируса не придут на пасхальные богослужения в храмах, могут освятить праздничные куличи у себя дома.
РБК 05:41
Политика
Путин предостерег от халатности в борьбе с коронавирусом
Президент России Владимир Путин заявил, что будет рассматривать как преступную халатность факты, когда в регионах будут недоработки в борьбе с распространением коронавирусом.
Моя Москва.онлайн вчера в 14:36
Политика
Госдума приняла закон о переносе Дня окончания Второй мировой войны
Госдума на заседании во вторник, 14 апреля, приняла в третьем, окончательном чтении закон о корректировке Дня окончания Второй мировой войны.
RT на русском 08:20
Энергетика
Глава «Газпром нефти» считает сделку ОПЕК+ необходимой для России
При снижении спроса на нефть на мировом рынке единственной эффективной стратегией является регулируемое снижение производства, поэтому сделка ОПЕК+ была необходима и выгодна для России.
Российская газета 03:04
Политика
Путин призвал принять экстраординарные меры для борьбы с коронавирусом
Для остановки распространения коронавирусной инфекции COVID-19 должны быть приняты экстраординарные меры, заявил президент России Владимир Путин на встрече членов Высшего Евразийского экономического совета в формате видеоконференции.
RT на русском 05:55
Экономика
МВФ оценил глубину падения российской экономики в условиях пандемии
По прогнозу МВФ, российская экономика по итогам 2020 г. сократится на 5,5% после роста на 1,3% в прошлом году.
Ведомости 08:46
Наука
В Китае нашли лекарство против тяжёлой пневмонии при COVID-19
В исследование были включены данные по 564 пациентам, проходившими лечение от COVID-19 в девяти госпиталях Китая в период с 17 января по 28 февраля 2020 года, — говорится в их докладе, опубликованном на сайте medRxiv.
News.ru 09:47
Общество
Салоны красоты и обувные мастерские откроются в Саратовской области
Новости Саратова 10:07
Общество
В Подмосковье уточнили порядок получения пропусков для передвижения
Власти Московской области уточнили, что оформить пропуск для передвижения на личном и общественном транспорте можно будет в приложении «Госуслуги СТОП Коронавирус» или на сайте госуслуг.
RT на русском 09:45
Игры
Ubisoft раздаёт бесплатно Assassin’s Creed 2
News.ru 10:10
Общество
Роструд уточнил обязательства по выплатам зарплат на фоне вируса
Работодатели не могут отказаться начислять своим сотрудникам зарплату, ссылаясь на обстоятельства непреодолимой силы из-за ограничений для борьбы с коронавирусом.
РБК 09:45
Экономика
Россиянам предложили раздать деньги просто так
Группа экономистов, среди которых профессор экономики парижской Школы политических наук Сергей Гуриев и профессор Чикагского университета Константин Сонин, призвала раздавать деньги россиянам просто так и запустить программу количественного смягчения.
Lenta.ru 06:47
Политика
В России разработали препарат от коронавируса
Глава Минздрава Михаил Мурашко объявил, что российская компания смогла разработать лекарственный препарат для лечения коронавируса, передает пресс-служба Кремля.
Газета.Ru вчера в 11:38
Шоу-бизнес
Представитель Бабкиной рассказал о ее состоянии после выхода из комы
Певица Надежда Бабкина находится в сознании и стабильном состоянии, передает ТАСС со ссылкой на ее концертного директора Сергея Гороха.
Газета.Ru 09:48
Политика
Пушков раскрыл роль России на мировой арене
В треугольнике Россия, Китай, США, у Москвы появятся новые возможности, роль страны существенно возрастет на мировой арене, пишет «Парламентская газета».
ФедералПресс 12 апреля в 22:51
Политика
Губернатор Нью-Йорка: выход штата из карантина займет месяцы
Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо считает, что ослабление ограничений на фоне ослабления вспышки вируса и возобновление работы предприятий по всему штату, вероятно, займет месяцы.
Вестник Кавказа 09:32
Армия и оружие
В Черное море вошел ракетный эсминец ВМС США
Американский ракетный эсминец USS Porter (DDG 78) ("Портер") в понедельник, пройдя Босфор, вошел в акваторию Черного моря, следует из данных международной системы слежения за передвижением судов AIS.
Интерфакс вчера в 11:47
Общество
В смоленском доме престарелых коронавирус выявили у 33 человек
В Вяземском интернате для престарелых и инвалидов у 33 пациентов подтвердилось заражение коронавирусом, сообщила пресс-служба администрации Смоленской области.
Интерфакс 07:46
Общество
Объявлен набор претендентов на должность главы Мосгорсуда
Высшая квалификационная коллегия судей Российской Федерации объявила об открытии вакансии на должность председателя Московского городского суда, сообщается на сайте ВККС.
РИА Новости 07:34
Общество
«Теремок» лишился 90% товарооборота в Петербурге из-за коронавируса
Сеть «Теремок» потеряла 90% товарооборота из-за пандемии и была вынуждена временно закрыть половину своих ресторанов и 20% киосков в Петербурге.
Коммерсантъ Санкт-Петербург 07:39
Политика
Кадыров ответил на критику «Новой газеты»
Глава Чечни Рамзан Кадыров ответил на критику «Новой газеты» в статье «Смерть от коронавируса – меньшее зло».
Lenta.ru вчера в 20:29
Здоровье
Коронавирус в Ивановской области вышел из-под контроля
Больше 5 тысяч человек – точнее, 5023 – в Ивановской области находились под наблюдением врачей в связи с коронавирусом с 29 января.
Кстати.News 11 апреля в 10:50
Общество
Инфекционист Никифоров назвал жесткий карантин опасным
Жесткие карантинные меры во время пандемии коронавируса не всегда могут пойти во благо.
Вечерний курьер 02:29
Общество
Польша 19 апреля ослабит введённые из-за коронавируса ограничения
Польша с 19 апреля начнёт постепенно отменять ограничительные меры, введённые в целях предотвращения дальнейшего распространения коронавируса.
News.ru 04:46