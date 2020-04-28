Коронавирус

RT на русскомRT на русскомФИФА может запретить футболистам плевать во время матчей

Международная федерация футбола (ФИФА) может запретить плевки на поле во время футбольных матчей.
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ФИФА собирается наказывать игроков желтыми карточками за плевки

Спорт день за днем08:03

ФИФА может запретить футболистам плеваться во время матчей

Sport24.ru07:54

Источник: ФИФА может запретить плевки во время матчей

Спорт-Экспресс06:59

ФИФА может запретить футболистам плеваться во время матчей

Матч ТВ07:25

ФИФА может запретить плевки футболистов

Soccer.ru07:21

ФИФА может запретить футболистам плевать во время матчей

RT на русском07:18

ФИФА допустила введение запрета на плевки во время матчей

РБК07:37
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Автоматически обработано 7167 источников, обновлено в 09:39, Ашберн
Политика

Путин выступит с большим обращением

Президент России Владимир Путин выступит с большим обращением, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
Lenta.ru 05:23
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Футбол

Роналду во вторник вернется в Италию

Советский спорт вчера в 16:00
Политика

Путин потребовал от регионов полной готовности к ЧП

«В целом в каждом субъекте Федерации должна быть обеспечена стопроцентная готовность среагировать на любое ЧП, на любое развитие событий, а все необходимые для этого ресурсы полностью должны быть отмобилизованы», — подчеркнул президент.
РБК вчера в 07:50
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Политика

Генерала ФСБ назвали возможным главным фигурантом дела Boeing MH17

Генерала ФСБ назвали возможным главным фигурантом дела о крушении Boeing MH17 в Донбассе. Об этом сообщает «Русская служба Би-би-си».
Lenta.ru 07:12
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Здоровье

Минздрав расширил список лекарств для лечения коронавируса

Минздрав России опубликовал новые методические рекомендации по профилактике и лечению COVID-19 (.pdf).
Коммерсантъ 07:50
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Клип Skibidi стал самым просматриваемым российским видео на YouTube

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Здоровье

Появилась карта районов Петербурга с заболевшими коронавирусом

В докладе руководителя центра Алмазова Евгения Шляхто, который был опубликован на официальном сайте администрации Петербурга, представлена карта районов Петербурга с числом заболевших новой коронавирусной инфекцией.
Петербургский дневник 05:38
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Общество

Стена памяти умершим от коронавируса медикам появилась в Петербурге

Neva.Today 07:04
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Фигурное катание

Фигуристка предрекла поражение ученицам Тутберидзе на Олимпиаде в КНР

Instagram Ученицам тренера Этери Тутберидзе предрекли поражение на зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине.
РЕН ТВ 09:14
Общество

Попова предупредила о «новой нормальности» после пандемии

По информации главы Роспотребнадзора, за время самоизоляции темпы прироста числа заражений снизились с 30% менее чем до 10%.
РБК вчера в 08:52
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Происшествия

В Петербурге арестовали имущество бывшего главы «Метростроя»

Дзержинский районный суд Петербурга наложил арест на имущество экс-руководителя "Метростроя" Николая Александрова, сообщает ТАСС со ссылкой на объединенную пресс-службу судов Северной столицы.
Российская газета 02:07
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Общество

Учебный год в образовательных учреждениях Минобороны завершат досрочно

Минобороны объявило о досрочном завершении учебного года в вузах и довузовских образовательных учреждениях министерства из-за коронавируса.
Дождь вчера в 10:24
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Происшествия

В Новой Москве потушили крупный пожар на складе

Пожар на складе с деревянными поддонами в Рязановском поселении в Новой Москве потушен, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС России.
РИА Новости 09:03
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Политика

Киев отозвал назначение Саакашвили вице-премьером Украины

Кабмин Украины отозвал из Верховной рады представление о назначении экс-президента Грузии Михаила Саакашвили вице-премьером страны по реформам, сообщает ТАСС со ссылкой на украинские СМИ.
Газета.Ru 08:33
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Армия и оружие

Норвежские F-16 сопроводили Ту-22М3 над Баренцевым и Норвежским морями

Известия 09:18
Здоровье

Минздрав предупредил об угрозе поражения мозга коронавирусом

В документе говорится, что коронавирус нового типа может распространяться из системного кровотока или поразить головной мозг через пластинку решетчатой кости.
REGNUM 08:33
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Общество

Попова спрогнозировала сроки отмены самоизоляции в России

Глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире канала "Россия-1" заявила, что режим самоизоляции в России можно будет отменять после 12 мая.
Газета.Ru вчера в 11:32
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Финансы

Минфин 29 апреля проведет аукцион по размещению ОФЗ двух выпусков

Министерство финансов России 29 апреля проведет аукцион по размещению облигаций федерального займа с постоянным купонным доходом (ОФЗ-ПД) выпуска 26232 с погашением 6 октября 2027 года и ОФЗ-ПД выпуска 25084 с погашением 4 октября 2023 года.
ТАСС 09:14
Общество

Ученые назвали сроки окончания вспышки коронавируса в России

Распространение COVID-19 в России окончательно завершится в июле, спрогнозировали специалисты из сингапурского университета технологий и дизайна.
РИА Новости вчера в 13:05
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Политика

Зеленский подписал закон о запуске рынка земли на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о рынке земли, сообщила во вторник пресс-служба главы государства.
РИА Новости 08:28
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Экономика

Утвержден порядок выплат зарплатных субсидий

Для получения «зарплатной» субсидии должны быть соблюдены следующие условия: - компания (ИП) должна быть включена в реестр субъектов МСП по состоянию на 01.03.2020; - отрасль, в которой ведет свою деятельность потенциальный получатель субсидии, отнесена к наиболее пострадавшим из-за эпидемии коронавируса.
Главная книга вчера в 06:48
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Политика

Москва не одобряет заявления Хафтара о переходе власти в Ливии

Москва не одобряет заявление главы Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифы Хафтара о выходе из политического соглашения и переходе власти в Ливии, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
РИА Новости 09:14
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Авто

Большой кроссовер Geely HaoYue представили официально

Сегодня, 28 апреля, состоялась официальная презентация нового большого кроссовера Geely HaoYue.
Новые автомобили вчера в 23:10
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Общество

Главврач больницы в Коммунарке опроверг массовые увольнения медсестер

Главный врач московской инфекционной больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко опроверг сообщения СМИ о массовом увольнении своих сотрудников.
Коммерсантъ вчера в 07:16
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Общество

Крупнейший автоцентр Москвы решили отдать под госпиталь

О планах размещения госпиталя для лечения больных с коронавирусом в АТЦ «Москва» сообщила со ссылкой на близкие к мэрии столицы источники и газета «Ведомости».
РБК 07:12
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Шоу-бизнес

Марата Башарова призывают лишить звания заслуженного артиста

Как сообщается, теперь активисты добиваются того, чтобы актера лишили Государственной премии России, а также звания заслуженного артиста Татарстана.
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Армия и оружие

В Вооружённых силах предлагают установить три новые памятные даты

В Вооружённых силах Российской Федерации планируется установить День службы горючего, День военной автомобильной инспекции и День службы государственной тайны.
Парламентская газета 08:57
Здоровье

В Минздраве уточнили порядок выписки пациентов с COVID-19

Врачи могут отправить домой пациентов, у которых была выявлена коронавирусная инфекция, в случае исчезновения у них лихорадки — температура тела не поднимается выше 37,2 и отсутствия нарастания у них дыхательной недостаточности.
Известия 09:24
Политика

ТНВ проводит прямую трансляцию очередного обращения Путина к населению

Сайт телеканал ТНВ начинает прямую трансляцию обращения президента России Владимира Путина.
Новый Век 08:12
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Армия и оружие

Пентагон опубликовал видеоролики с НЛО

«Наблюдаемые на видеозаписях воздушные явления по-прежнему характеризуются как неопознанные», — говорится в заявлении Пентагона.
Известия вчера в 15:21
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