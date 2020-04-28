Коронавирус
RT на русскомФИФА может запретить футболистам плевать во время матчей
Международная федерация футбола (ФИФА) может запретить плевки на поле во время футбольных матчей.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7167 источников, обновлено в 09:39, Ашберн
Политика
Путин выступит с большим обращением
Президент России Владимир Путин выступит с большим обращением, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
Lenta.ru 05:23
Футбол
Роналду во вторник вернется в Италию
Советский спорт вчера в 16:00
Политика
Путин потребовал от регионов полной готовности к ЧП
«В целом в каждом субъекте Федерации должна быть обеспечена стопроцентная готовность среагировать на любое ЧП, на любое развитие событий, а все необходимые для этого ресурсы полностью должны быть отмобилизованы», — подчеркнул президент.
РБК вчера в 07:50
Политика
Генерала ФСБ назвали возможным главным фигурантом дела Boeing MH17
Генерала ФСБ назвали возможным главным фигурантом дела о крушении Boeing MH17 в Донбассе. Об этом сообщает «Русская служба Би-би-си».
Lenta.ru 07:12
Здоровье
Минздрав расширил список лекарств для лечения коронавируса
Минздрав России опубликовал новые методические рекомендации по профилактике и лечению COVID-19 (.pdf).
Коммерсантъ 07:50
Музыка
Клип Skibidi стал самым просматриваемым российским видео на YouTube
Мойка78 вчера в 08:32
Здоровье
Появилась карта районов Петербурга с заболевшими коронавирусом
В докладе руководителя центра Алмазова Евгения Шляхто, который был опубликован на официальном сайте администрации Петербурга, представлена карта районов Петербурга с числом заболевших новой коронавирусной инфекцией.
Петербургский дневник 05:38
Фигурное катание
Фигуристка предрекла поражение ученицам Тутберидзе на Олимпиаде в КНР
Instagram Ученицам тренера Этери Тутберидзе предрекли поражение на зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине.
РЕН ТВ 09:14
Общество
Попова предупредила о «новой нормальности» после пандемии
По информации главы Роспотребнадзора, за время самоизоляции темпы прироста числа заражений снизились с 30% менее чем до 10%.
РБК вчера в 08:52
Происшествия
В Петербурге арестовали имущество бывшего главы «Метростроя»
Дзержинский районный суд Петербурга наложил арест на имущество экс-руководителя "Метростроя" Николая Александрова, сообщает ТАСС со ссылкой на объединенную пресс-службу судов Северной столицы.
Российская газета 02:07
Общество
Учебный год в образовательных учреждениях Минобороны завершат досрочно
Минобороны объявило о досрочном завершении учебного года в вузах и довузовских образовательных учреждениях министерства из-за коронавируса.
Дождь вчера в 10:24
Происшествия
В Новой Москве потушили крупный пожар на складе
Пожар на складе с деревянными поддонами в Рязановском поселении в Новой Москве потушен, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС России.
РИА Новости 09:03
Политика
Киев отозвал назначение Саакашвили вице-премьером Украины
Кабмин Украины отозвал из Верховной рады представление о назначении экс-президента Грузии Михаила Саакашвили вице-премьером страны по реформам, сообщает ТАСС со ссылкой на украинские СМИ.
Газета.Ru 08:33
Здоровье
Минздрав предупредил об угрозе поражения мозга коронавирусом
В документе говорится, что коронавирус нового типа может распространяться из системного кровотока или поразить головной мозг через пластинку решетчатой кости.
REGNUM 08:33
Общество
Попова спрогнозировала сроки отмены самоизоляции в России
Глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире канала "Россия-1" заявила, что режим самоизоляции в России можно будет отменять после 12 мая.
Газета.Ru вчера в 11:32
Финансы
Минфин 29 апреля проведет аукцион по размещению ОФЗ двух выпусков
Министерство финансов России 29 апреля проведет аукцион по размещению облигаций федерального займа с постоянным купонным доходом (ОФЗ-ПД) выпуска 26232 с погашением 6 октября 2027 года и ОФЗ-ПД выпуска 25084 с погашением 4 октября 2023 года.
ТАСС 09:14
Общество
Ученые назвали сроки окончания вспышки коронавируса в России
Распространение COVID-19 в России окончательно завершится в июле, спрогнозировали специалисты из сингапурского университета технологий и дизайна.
РИА Новости вчера в 13:05
Политика
Зеленский подписал закон о запуске рынка земли на Украине
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о рынке земли, сообщила во вторник пресс-служба главы государства.
РИА Новости 08:28
Экономика
Утвержден порядок выплат зарплатных субсидий
Для получения «зарплатной» субсидии должны быть соблюдены следующие условия: - компания (ИП) должна быть включена в реестр субъектов МСП по состоянию на 01.03.2020; - отрасль, в которой ведет свою деятельность потенциальный получатель субсидии, отнесена к наиболее пострадавшим из-за эпидемии коронавируса.
Главная книга вчера в 06:48
Политика
Москва не одобряет заявления Хафтара о переходе власти в Ливии
Москва не одобряет заявление главы Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифы Хафтара о выходе из политического соглашения и переходе власти в Ливии, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
РИА Новости 09:14
Авто
Большой кроссовер Geely HaoYue представили официально
Сегодня, 28 апреля, состоялась официальная презентация нового большого кроссовера Geely HaoYue.
Новые автомобили вчера в 23:10
Общество
Главврач больницы в Коммунарке опроверг массовые увольнения медсестер
Главный врач московской инфекционной больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко опроверг сообщения СМИ о массовом увольнении своих сотрудников.
Коммерсантъ вчера в 07:16
Общество
Крупнейший автоцентр Москвы решили отдать под госпиталь
О планах размещения госпиталя для лечения больных с коронавирусом в АТЦ «Москва» сообщила со ссылкой на близкие к мэрии столицы источники и газета «Ведомости».
РБК 07:12
Шоу-бизнес
Марата Башарова призывают лишить звания заслуженного артиста
Как сообщается, теперь активисты добиваются того, чтобы актера лишили Государственной премии России, а также звания заслуженного артиста Татарстана.
Uznayvse.ru 26 апреля в 18:49
Армия и оружие
В Вооружённых силах предлагают установить три новые памятные даты
В Вооружённых силах Российской Федерации планируется установить День службы горючего, День военной автомобильной инспекции и День службы государственной тайны.
Парламентская газета 08:57
Здоровье
В Минздраве уточнили порядок выписки пациентов с COVID-19
Врачи могут отправить домой пациентов, у которых была выявлена коронавирусная инфекция, в случае исчезновения у них лихорадки — температура тела не поднимается выше 37,2 и отсутствия нарастания у них дыхательной недостаточности.
Известия 09:24
Политика
ТНВ проводит прямую трансляцию очередного обращения Путина к населению
Сайт телеканал ТНВ начинает прямую трансляцию обращения президента России Владимира Путина.
Новый Век 08:12
Армия и оружие
Пентагон опубликовал видеоролики с НЛО
«Наблюдаемые на видеозаписях воздушные явления по-прежнему характеризуются как неопознанные», — говорится в заявлении Пентагона.
Известия вчера в 15:21