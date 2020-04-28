Международная федерация футбола (ФИФА) может запретить плевки на поле во время футбольных матчей.

ФИФА может запретить футболистам плевать во время матчей

Спорт день за днем

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Здоровье Минздрав предупредил об угрозе поражения мозга коронавирусом В документе говорится, что коронавирус нового типа может распространяться из системного кровотока или поразить головной мозг через пластинку решетчатой кости. 703

Общество Попова спрогнозировала сроки отмены самоизоляции в России Глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире канала "Россия-1" заявила, что режим самоизоляции в России можно будет отменять после 12 мая. 2,6K

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