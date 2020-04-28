Международная федерация футбола (ФИФА) может запретить плевки на поле во время футбольных матчей.

ФИФА может запретить футболистам плевать во время матчей

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