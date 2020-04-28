Коронавирус
RT на русскомФИФА может запретить футболистам плевать во время матчей
Международная федерация футбола (ФИФА) может запретить плевки на поле во время футбольных матчей.
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Политика
Генерала ФСБ назвали возможным главным фигурантом дела Boeing MH17
Генерала ФСБ назвали возможным главным фигурантом дела о крушении Boeing MH17 в Донбассе. Об этом сообщает «Русская служба Би-би-си».
Lenta.ru 07:12
Политика
Путин выступит с большим обращением
Президент России Владимир Путин выступит с большим обращением, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
Lenta.ru 05:23
Общество
В России могут ввести обязательную регистрацию смартфонов
Власти могут ввести обязательную регистрацию мобильных устройств по заводскому номеру, или IMEI, с 1 июля 2021 года.
Коммерсантъ 01:30
Здоровье
Минздрав обновил рекомендации по лечению коронавирусной инфекции
Министерство здравоохранения России обновило методические рекомендации по профилактике, диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции, сообщается на сайте ведомства.
Газета.Ru 07:30
Авто
15 брендов сохранили цены на автомобили с середины марта
Напомним, из-за резкого падения курса рубля по отношению к мировым валютам цены на свои автомобили в России с середины марта начали массово «переписывать» почти все автопроизводители, в том числе отечественные «УАЗ» и «АвтоВАЗ».
Автоновости дня 02:33
Здоровье
Саратовский губернатор доложил полпреду в ПФО о борьбе с коронавирусом
Губернатор Валерий Радаев доложил полномочному представителю президента РФ в ПФО Игорю Комарову о мерах по борьбе с коронавирусом в Саратовской области.
FreeNews-Volga 03:58
Общество
Крупнейший автоцентр Москвы решили отдать под госпиталь
О планах размещения госпиталя для лечения больных с коронавирусом в АТЦ «Москва» сообщила со ссылкой на близкие к мэрии столицы источники и газета «Ведомости».
РБК 07:12
Происшествия
В России задержаны торговцы поддельными спецпропусками
Эксперты компании вычислили двух россиян 19 и 23 лет, которые через популярный мессенджер торговали пропусками для свободного передвижения по Москве, Санкт-Петербургу и Краснодару.
Lenta.ru вчера в 06:00
Футбол
УЕФА ждет от национальных лиг планов по завершению сезона до 25 мая
В руководстве, изданном президентом УЕФА Александером Чеферином и генеральным секретарем Теодором Теодоридисом, говорится, что ассоциации — члены союза должны до 25 мая сообщить о планах по возобновлению своих внутренних соревнований, включая дату возобновления и формат турнира.
Фонтанка.Ру 07:48
Происшествия
Под Харьковом 6-летняя девочка ушла гулять и насмерть замёрзла в поле
Вечером 26 апреля в Харьковской области без вести пропала 6-летняя девочка. Малышка была в гостях у бабушки в селе Сосновка.
Регион online 05:43
Политика
Путин поручил регионам быть готовыми к сезонным природным бедствиям
Президент России Владимир Путин заявил, что в весенне-летний период возрастают риски сезонных природных бедствий в ряде регионов.
RT на русском вчера в 07:42
Общество
Россия вышла на восьмое место по количеству зараженных коронавирусом
Россия вышла на восьмое место в первой десятке стран с наибольшим количеством зараженных.
BFM.ru 03:53
Игры
Trials of Mana взломана при помощи демоверсии
Городской портал Новый Нижний 08:00
Религия
Костромские православные отмечают Радоницу
Приводят в порядок могилы, чтят память умерших родственников.
ГТРК Кострома 01:55
Происшествия
В Башкирии умирающий 19-летний парень остро нуждается в помощи
Состояние 19-летнего Ранэля Шамсутдинова из Стерлитамака, у которого диагностировали рак, ухудшилось.
Горобзор.ру вчера в 06:54
Экономика
Bloomberg предупредило о дефиците российской пшеницы в мире
Как отмечает агентство, Россия — самый крупный поставщик пшеницы и из-за ограничения ее поставок миру может грозить дефицит продовольствия и повышение цен.
РИА Новости 04:22
Общество
От коронавируса умерли еще три жителя Самарской области
Всего в регионе новым коронавирусом было инфицировано 272 человека, 27 из которых выздоровели.
Волга Ньюс 04:18
Общество
Связанная с Собчак крабовая компания вошла в список системообразующих
«Ведомости» выяснили, что о включении сахалинских рыбодобывающих компаний в список системообразующих в середине апреля просила член Совета Федерации от правительства Тувы Людмила Нарусова – она мать Ксении Собчак.
Ведомости вчера в 15:13
Гаджеты
WSJ: Apple отложила производство флагманских моделей iPhone
Производство новых моделей iPhone начнется примерно на месяц позднее запланированного, сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на информированные источники.
Ведомости вчера в 08:00
Общество
Медсестра из Коммунарки записала видео с жалобами на условия работы
Обе женщины настаивают, что медсестрам не выдают стерильных средств индивидуальной защиты даже после заявления Проценко о том, что в больнице созданы нормальные условия для всех сотрудников.
Anews 05:01
Происшествия
На складе в Новой Москве произошел пожар
Пожар произошел на складе в Новой Москве, сообщил ТАСС во вторник источник в экстренных службах.
ТАСС 07:28
Экономика
Ректор ВШЭ предсказал обеднение среднего класса в России
Безработица Эксперты Института социальной политики НИУ ВШЭ ранее прогнозировали рост безработицы в стране в шесть раз.
РИА Новости 03:01
Общество
Замглавы воронежского ГИБДД с 22 квартирами перевели на работу в район
Обозреватель Врн вчера в 05:52
Общество
График выплаты пенсий в мае изменится
В связи с майскими праздниками в мае изменятся сроки выплаты пенсий в Самарской области.
SamRU.ru вчера в 09:22
Космос
Роскосмос исключил угрозу от летящего к Земле астероида
РИА Новости 07:38
Общество
Заместитель главврача нижегородской больницы №33 умер от коронавируса
Заместитель главврача Нижегородской городской больницы №33 Алексей Аристов ушел из жизни, сообщил заместитель главы региона Давид Мелик-Гусейнов в Instagram.
Время Н 06:45
Культура
Финал шоу «Маска» установил рекорд по просмотрам
Взгляд.ру 07:17
Политика
Трамп рассказал о «вариантах ответственности» для Китая за коронавирус
США, как и другие страны, рассматривают несколько вариантов ответственности для Китая из-за распространения коронавируса, заявил на брифинге 27 апреля американский лидер Дональд Трамп.
Известия вчера в 19:45
Политика
Володин: прямая раздача денег не поможет гражданам в период пандемии
Спикер Госдумы Вячеслав Володин попросил главу Центробанка Эльвирой Набиуллиной публично разъяснить, почему прямая раздача денег в ряде стран не приводит к реальному улучшению положения их жителей.
VSE42.RU 06:57