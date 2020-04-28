Коронавирус

RT на русскомRT на русскомФИФА может запретить футболистам плевать во время матчей

Международная федерация футбола (ФИФА) может запретить плевки на поле во время футбольных матчей.
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ФИФА может запретить футболистам плеваться во время матчей

Sport24.ru07:54

ФИФА допустила введение запрета на плевки во время матчей

РБК07:37

Источник: ФИФА может запретить плевки во время матчей

Спорт-Экспресс06:59

ФИФА может запретить плевки футболистов

Soccer.ru07:21

ФИФА может запретить футболистам плевать во время матчей

RT на русском07:18

Футболистам запретят плевать на поле из-за коронавируса

Евро-футбол.ру07:17

ФИФА может запретить футболистам плеваться во время матчей

Матч ТВ07:25
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Генерала ФСБ назвали возможным главным фигурантом дела Boeing MH17

Генерала ФСБ назвали возможным главным фигурантом дела о крушении Boeing MH17 в Донбассе. Об этом сообщает «Русская служба Би-би-си».
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Путин выступит с большим обращением

Президент России Владимир Путин выступит с большим обращением, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
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Власти могут ввести обязательную регистрацию мобильных устройств по заводскому номеру, или IMEI, с 1 июля 2021 года.
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Минздрав обновил рекомендации по лечению коронавирусной инфекции

Министерство здравоохранения России обновило методические рекомендации по профилактике, диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции, сообщается на сайте ведомства.
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Напомним, из-за резкого падения курса рубля по отношению к мировым валютам цены на свои автомобили в России с середины марта начали массово «переписывать» почти все автопроизводители, в том числе отечественные «УАЗ» и «АвтоВАЗ».
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В России задержаны торговцы поддельными спецпропусками

Эксперты компании вычислили двух россиян 19 и 23 лет, которые через популярный мессенджер торговали пропусками для свободного передвижения по Москве, Санкт-Петербургу и Краснодару.
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УЕФА ждет от национальных лиг планов по завершению сезона до 25 мая

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Под Харьковом 6-летняя девочка ушла гулять и насмерть замёрзла в поле

Вечером 26 апреля в Харьковской области без вести пропала 6-летняя девочка. Малышка была в гостях у бабушки в селе Сосновка.
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Путин поручил регионам быть готовыми к сезонным природным бедствиям

Президент России Владимир Путин заявил, что в весенне-летний период возрастают риски сезонных природных бедствий в ряде регионов.
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Общество

Россия вышла на восьмое место по количеству зараженных коронавирусом

Россия вышла на восьмое место в первой десятке стран с наибольшим количеством зараженных.
BFM.ru 03:53
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Trials of Mana взломана при помощи демоверсии

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Экономика

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Как отмечает агентство, Россия — самый крупный поставщик пшеницы и из-за ограничения ее поставок миру может грозить дефицит продовольствия и повышение цен.
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Общество

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Всего в регионе новым коронавирусом было инфицировано 272 человека, 27 из которых выздоровели.
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Связанная с Собчак крабовая компания вошла в список системообразующих

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WSJ: Apple отложила производство флагманских моделей iPhone

Производство новых моделей iPhone начнется примерно на месяц позднее запланированного, сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на информированные источники.
Ведомости вчера в 08:00
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Общество

Медсестра из Коммунарки записала видео с жалобами на условия работы

Обе женщины настаивают, что медсестрам не выдают стерильных средств индивидуальной защиты даже после заявления Проценко о том, что в больнице созданы нормальные условия для всех сотрудников.
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На складе в Новой Москве произошел пожар

Пожар произошел на складе в Новой Москве, сообщил ТАСС во вторник источник в экстренных службах.
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Рабочие устроили бунт на базе «Газпрома» для «Силы Сибири»

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Ректор ВШЭ предсказал обеднение среднего класса в России

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Замглавы воронежского ГИБДД с 22 квартирами перевели на работу в район

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График выплаты пенсий в мае изменится

В связи с майскими праздниками в мае изменятся сроки выплаты пенсий в Самарской области.
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Роскосмос исключил угрозу от летящего к Земле астероида

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Заместитель главврача Нижегородской городской больницы №33 Алексей Аристов ушел из жизни, сообщил заместитель главы региона Давид Мелик-Гусейнов в Instagram.
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Спикер Госдумы Вячеслав Володин попросил главу Центробанка Эльвирой Набиуллиной публично разъяснить, почему прямая раздача денег в ряде стран не приводит к реальному улучшению положения их жителей.
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