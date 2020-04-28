Коронавирус
RT на русскомФИФА может запретить футболистам плевать во время матчей
Международная федерация футбола (ФИФА) может запретить плевки на поле во время футбольных матчей.
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Политика
Путин поручил подготовить масштабный план по восстановлению экономики
Ранее FlashNord сообщал, что Путин продлил режим нерабочих дней до 11 мая включительно.
FlashNord 10:58
Энергетика
Польша пригрозила арестом зарубежных активов «Газпрома»
Польша намерена добиваться от "Газпрома" исполнения решения Стокгольмского арбитража по спору о ценах на поставляемый газ и готова, к примеру, просить об аресте активов, связанных с проектом "Северный поток-2", заявил изданию Wprost замминистра госактивов Януш Ковальски.
Интерфакс 04:46
Политика
Путин призвал губернаторов наращивать ресурс
28 апреля президент России Владимир Путин в рамках совещания с руководителями регионов по мерам борьбы с коронавирусом выступил с обращением к гражданам России.
ТИА 10:56
Общество
Особый противопожарный режим в Петербурге продлен до конца мая
Губернатор Петербурга Александр Беглов документом 246 продлил действие постановления 166, которым месяц назад был установлен особый противопожарный режим.
Петербургский формат 10:02
Экономика
Андрей Бочаров принял участие в видеоселекторе с Андреем Белоусовым
Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров стал участником видеоселектороного совещания.
ИА Городские вести. Волгоград 09:09
Общество
Переживший кому из-за коронавируса москвич рассказал о болезни
Житель Москвы Максим Орлов рассказал о том, как чудом выжил после комы, в которую впал, заразившись коронавирусом.
Lenta.ru 09:59
Футбол
Чемпионат Франции по футболу не будет доигран
Чемпионат Франции по футболу будет досрочно завершен из-за пандемии коронавируса.
Российская газета 10:42
Политика
Путин заявил о торможении распространения коронавируса в России
В России удалось затормозить распространение эпидемии коронавируса.
РБК 10:57
Общество
Садовничий подтвердил планы реформировать факультеты МГУ
Идея создания научных школ, по словам Садовничего, обсуждается в рамках подготовки программы развития МГУ до 2030 года.
РБК 07:38
Армия и оружие
«Королевские» танкисты ВСУ получили модернизированные Т-72
Одной из главных особенностей танка Т-72 является возможность применения высокоточных управляемых ракет «Комбат», выпускаемых Государственным Киевским концерном «Луч».
Военное обозрение 09:40
Политика
Генерала ФСБ назвали возможным главным фигурантом дела Boeing MH17
Генерала ФСБ назвали возможным главным фигурантом дела о крушении Boeing MH17 в Донбассе. Об этом сообщает «Русская служба Би-би-си».
Lenta.ru 07:12
Армия и оружие
«Электрическая» версия истребителя Су-57 разрабатывается в РФ
Испытательный план рассчитан на 2 года. Особое внимание конструкторы уделят «электромагнитной совместимости нового оборудования».
ГЛАС.RU вчера в 15:18
Культура
Анатолий Цой стал победителем шоу «Маска» на НТВ
В воскресенье, 26 апреля, в эфир телеканала НТВ вышел финальный выпуск шоу "Маска".
Piter.tv вчера в 10:00
Политика
Путин заявил о росте количества исследований на коронавирус
Количество исследований на коронавирус в России выросло за последнее время в 60 раз.
News.ru 10:46
Политика
Путин рассказал об увеличении количества аппаратов ИВЛ в России
Глава России Владимир Путин во время совещания с руководителями российских регионов по ситуации с новой коронавирусной инфекции обратил внимание на то, что в начале 2020 года в РФ выпускалось 60-70 аппаратов ИВЛ, а в апреле – свыше 800, в мае будет 2,5 тыс. Об этом сообщает агентство РИА Новости.
Журналистская правда 10:45
Общество
Новый настоятель Елоховского собора епископ Фома попал в больницу
Глава Административного секретариата Московской патриархии, настоятель Елоховского собора епископ Павлово-Посадский Фома госпитализирован, при этом "ситуация под контролем", сообщил во вторник глава синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.
РИА Новости 08:28
Политика
Владимир Путин выступит с очередным обращением по коронавирусу
Сегодня, 28 апреля, президент Владимир Путин выступит с очередным обращением к россиянам.
Челябинск Сегодня 06:57
Общество
У более 270 сотрудников ФСИН и 40 заключенных выявлен коронавирус
Более 270 сотрудников Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) и 40 заключенных заразились коронавирусом.
Газета.Ru 09:42
Политика
Путин поручил регионам быть готовыми к сезонным природным бедствиям
Президент России Владимир Путин заявил, что в весенне-летний период возрастают риски сезонных природных бедствий в ряде регионов.
RT на русском вчера в 07:42
Недвижимость
На выкуп квартир у застройщиков могут выделить еще 100 млрд рублей
На выкуп квартир у застройщиков ДОМ.РФ собирается направить дополнительные 100 млрд рублей.
Российская газета 03:56
Наука
Названы сочетания продуктов, провоцирующие деменцию
Специалисты озвучили сочетания продуктов, провоцирующие деменцию, об этом сообщает Evo-rus.com.
Evo-rus.com 06:47
Игры
Sony запатентовала технологию блокировки спойлеров
Sony зарегистрировала патент на технологию, позволяющую блокировать спойлеры.
CyberSport.ru вчера в 23:41
Происшествия
Главврач выпала из окна госпиталя в Красноярске
BFM.ru 26 апреля в 02:53
Политика
Путин предложил установить День работников скорой помощи 28 апреля
Президент России Владимир Путин предложил официально установить День работников скорой помощи 28 апреля.
Газета.Ru 11:06
Политика
Путин поручил представить план разработки вакцин против коронавируса
Президент России Владимир Путин поручил правительству представить план-график разработки вакцин против коронавируса нового типа, сообщается на сайте Кремля.
Газета.Ru 06:55
Здоровье
Врачи больницы №6 Курска заявили о геноциде медработников
Авторами письма стали сотрудники пульмонологического, реанимационного, приемного отделений «Курской горбольницы №6». Медработники сообщили, что согласно приказу Курского комитета здравоохранения больница превращена в «отстойник».
Kursk.com 06:34
Игры
В сеть попали видео с сюжетными спойлерами The Last Of Us 2
На YouTube опубликовали видео с сюжетными спойлерами The Last Of Us 2. Спустя несколько минут ролики были удалены по жалобе правообладателя.
Cyber.sports.ru вчера в 02:01
Общество
В Тульской области вводят цифровые пропуска с 30 апреля
Особый пропускной порядок вводится в Тульской области с 9 утра 30 апреля 2020 года.
Тульская пресса 10:32
Хоккей
Панарин считает, что многие люди потеряют работу из-за коронавируса
Нападающий команды Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин считает, что многие люди рискуют остаться без работы из-за пандемии коронавируса.
RT на русском 05:05