Коронавирус

RT на русскомRT на русскомФИФА может запретить футболистам плевать во время матчей

Международная федерация футбола (ФИФА) может запретить плевки на поле во время футбольных матчей.
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ФИФА может запретить футболистам плеваться во время матчей

Матч ТВ07:25

ФИФА собирается наказывать игроков желтыми карточками за плевки

Спорт день за днем08:03

ФИФА может запретить футболистам плеваться во время матчей

Sport24.ru07:54

ФИФА допустила введение запрета на плевки во время матчей

РБК07:37

ФИФА может запретить игрокам плеваться на поле во время матчей

Чемпионат10:31

ФИФА может запретить плевки футболистов

Soccer.ru07:21

Источник: ФИФА может запретить плевки во время матчей

Спорт-Экспресс06:59
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Польша намерена добиваться от "Газпрома" исполнения решения Стокгольмского арбитража по спору о ценах на поставляемый газ и готова, к примеру, просить об аресте активов, связанных с проектом "Северный поток-2", заявил изданию Wprost замминистра госактивов Януш Ковальски.
Интерфакс 04:46
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Путин призвал губернаторов наращивать ресурс

28 апреля президент России Владимир Путин в рамках совещания с руководителями регионов по мерам борьбы с коронавирусом выступил с обращением к гражданам России.
ТИА 10:56
Общество

Особый противопожарный режим в Петербурге продлен до конца мая

Губернатор Петербурга Александр Беглов документом 246 продлил действие постановления 166, которым месяц назад был установлен особый противопожарный режим.
Петербургский формат 10:02
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Экономика

Андрей Бочаров принял участие в видеоселекторе с Андреем Белоусовым

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров стал участником видеоселектороного совещания.
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Общество

Переживший кому из-за коронавируса москвич рассказал о болезни

Житель Москвы Максим Орлов рассказал о том, как чудом выжил после комы, в которую впал, заразившись коронавирусом.
Lenta.ru 09:59
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Чемпионат Франции по футболу не будет доигран

Чемпионат Франции по футболу будет досрочно завершен из-за пандемии коронавируса.
Российская газета 10:42
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Путин заявил о торможении распространения коронавируса в России

В России удалось затормозить распространение эпидемии коронавируса.
РБК 10:57
Общество

Садовничий подтвердил планы реформировать факультеты МГУ

Идея создания научных школ, по словам Садовничего, обсуждается в рамках подготовки программы развития МГУ до 2030 года.
РБК 07:38
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Армия и оружие

«Королевские» танкисты ВСУ получили модернизированные Т-72

Одной из главных особенностей танка Т-72 является возможность применения высокоточных управляемых ракет «Комбат», выпускаемых Государственным Киевским концерном «Луч».
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Генерала ФСБ назвали возможным главным фигурантом дела Boeing MH17

Генерала ФСБ назвали возможным главным фигурантом дела о крушении Boeing MH17 в Донбассе. Об этом сообщает «Русская служба Би-би-си».
Lenta.ru 07:12
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Армия и оружие

«Электрическая» версия истребителя Су-57 разрабатывается в РФ

Испытательный план рассчитан на 2 года. Особое внимание конструкторы уделят «электромагнитной совместимости нового оборудования».
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Культура

Анатолий Цой стал победителем шоу «Маска» на НТВ

В воскресенье, 26 апреля, в эфир телеканала НТВ вышел финальный выпуск шоу "Маска".
Piter.tv вчера в 10:00
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Общество

Вахтовики на месторождении в Якутии устроили митинг из-за коронавируса

Газета.Ru 09:58
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Политика

Путин заявил о росте количества исследований на коронавирус

Количество исследований на коронавирус в России выросло за последнее время в 60 раз.
News.ru 10:46
Политика

Путин рассказал об увеличении количества аппаратов ИВЛ в России

Глава России Владимир Путин во время совещания с руководителями российских регионов по ситуации с новой коронавирусной инфекции обратил внимание на то, что в начале 2020 года в РФ выпускалось 60-70 аппаратов ИВЛ, а в апреле – свыше 800, в мае будет 2,5 тыс. Об этом сообщает агентство РИА Новости.
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Общество

Новый настоятель Елоховского собора епископ Фома попал в больницу

Глава Административного секретариата Московской патриархии, настоятель Елоховского собора епископ Павлово-Посадский Фома госпитализирован, при этом "ситуация под контролем", сообщил во вторник глава синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.
РИА Новости 08:28
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Политика

Владимир Путин выступит с очередным обращением по коронавирусу

Сегодня, 28 апреля, президент Владимир Путин выступит с очередным обращением к россиянам.
Челябинск Сегодня 06:57
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Общество

У более 270 сотрудников ФСИН и 40 заключенных выявлен коронавирус

Более 270 сотрудников Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) и 40 заключенных заразились коронавирусом.
Газета.Ru 09:42
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Политика

Путин поручил регионам быть готовыми к сезонным природным бедствиям

Президент России Владимир Путин заявил, что в весенне-летний период возрастают риски сезонных природных бедствий в ряде регионов.
RT на русском вчера в 07:42
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Недвижимость

На выкуп квартир у застройщиков могут выделить еще 100 млрд рублей

На выкуп квартир у застройщиков ДОМ.РФ собирается направить дополнительные 100 млрд рублей.
Российская газета 03:56
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Наука

Названы сочетания продуктов, провоцирующие деменцию

Специалисты озвучили сочетания продуктов, провоцирующие деменцию, об этом сообщает Evo-rus.com.
Evo-rus.com 06:47
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Игры

Sony запатентовала технологию блокировки спойлеров

Sony зарегистрировала патент на технологию, позволяющую блокировать спойлеры.
CyberSport.ru вчера в 23:41
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Главврач выпала из окна госпиталя в Красноярске

BFM.ru 26 апреля в 02:53
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Политика

Путин предложил установить День работников скорой помощи 28 апреля

Президент России Владимир Путин предложил официально установить День работников скорой помощи 28 апреля.
Газета.Ru 11:06
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Политика

Путин поручил представить план разработки вакцин против коронавируса

Президент России Владимир Путин поручил правительству представить план-график разработки вакцин против коронавируса нового типа, сообщается на сайте Кремля.
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Здоровье

Врачи больницы №6 Курска заявили о геноциде медработников

Авторами письма стали сотрудники пульмонологического, реанимационного, приемного отделений «Курской горбольницы №6». Медработники сообщили, что согласно приказу Курского комитета здравоохранения больница превращена в «отстойник».
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В сеть попали видео с сюжетными спойлерами The Last Of Us 2

На YouTube опубликовали видео с сюжетными спойлерами The Last Of Us 2. Спустя несколько минут ролики были удалены по жалобе правообладателя.
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Панарин считает, что многие люди потеряют работу из-за коронавируса

Нападающий команды Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин считает, что многие люди рискуют остаться без работы из-за пандемии коронавируса.
RT на русском 05:05
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