Международная федерация футбола (ФИФА) может запретить плевки на поле во время футбольных матчей.

ФИФА может запретить футболистам плевать во время матчей

Спорт день за днем

Политика Путин поручил подготовить масштабный план по восстановлению экономики Ранее FlashNord сообщал, что Путин продлил режим нерабочих дней до 11 мая включительно.

Энергетика Польша пригрозила арестом зарубежных активов «Газпрома» Польша намерена добиваться от "Газпрома" исполнения решения Стокгольмского арбитража по спору о ценах на поставляемый газ и готова, к примеру, просить об аресте активов, связанных с проектом "Северный поток-2", заявил изданию Wprost замминистра госактивов Януш Ковальски. 1,3K

Политика Путин призвал губернаторов наращивать ресурс 28 апреля президент России Владимир Путин в рамках совещания с руководителями регионов по мерам борьбы с коронавирусом выступил с обращением к гражданам России.

Общество Садовничий подтвердил планы реформировать факультеты МГУ Идея создания научных школ, по словам Садовничего, обсуждается в рамках подготовки программы развития МГУ до 2030 года. 8

Политика Путин заявил о росте количества исследований на коронавирус Количество исследований на коронавирус в России выросло за последнее время в 60 раз.

Политика Путин рассказал об увеличении количества аппаратов ИВЛ в России Глава России Владимир Путин во время совещания с руководителями российских регионов по ситуации с новой коронавирусной инфекции обратил внимание на то, что в начале 2020 года в РФ выпускалось 60-70 аппаратов ИВЛ, а в апреле – свыше 800, в мае будет 2,5 тыс. Об этом сообщает агентство РИА Новости. 2

Общество Новый настоятель Елоховского собора епископ Фома попал в больницу Глава Административного секретариата Московской патриархии, настоятель Елоховского собора епископ Павлово-Посадский Фома госпитализирован, при этом "ситуация под контролем", сообщил во вторник глава синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда. 5

Политика Путин поручил представить план разработки вакцин против коронавируса Президент России Владимир Путин поручил правительству представить план-график разработки вакцин против коронавируса нового типа, сообщается на сайте Кремля. 16

Здоровье Врачи больницы №6 Курска заявили о геноциде медработников Авторами письма стали сотрудники пульмонологического, реанимационного, приемного отделений «Курской горбольницы №6». Медработники сообщили, что согласно приказу Курского комитета здравоохранения больница превращена в «отстойник». 51

Игры В сеть попали видео с сюжетными спойлерами The Last Of Us 2 На YouTube опубликовали видео с сюжетными спойлерами The Last Of Us 2. Спустя несколько минут ролики были удалены по жалобе правообладателя.