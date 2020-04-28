Коронавирус

Матч ТВМатч ТВФИФА может запретить футболистам плеваться во время матчей

Председатель медицинского комитета ФИФА Мишель Д’Хуг рассказал о возможном наказании футболистов за плевки во время футбольных матчей.
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ФИФА может запретить игрокам плеваться на поле во время матчей

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ФИФА может запретить футболистам плеваться во время матчей

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ФИФА может запретить футболистам плеваться во время матчей

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ФИФА допустила введение запрета на плевки во время матчей

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ФИФА собирается наказывать игроков желтыми карточками за плевки

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ФИФА может запретить плевки футболистов

Soccer.ruвчера в 07:21

Источник: ФИФА может запретить плевки во время матчей

Спорт-Экспрессвчера в 06:59
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В Москве выписали первый штраф с камеры за езду без пропуска

В сообществе «Синие ведерки» появилась информация о том, что в Москве был выписан первый штраф в размере 5 тысяч рублей за проезд на автомобиле, который не вписан в цифровой пропуск.
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Пользователей предупреждают о возможной слежке через камеры смартфона

По словам Тимофеева, в самым надежным способом защиты считается полное шифрование всех входящих и исходящих потоков информации.
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Общество

В Москве выявили 2 220 новых случаев заражения коронавирусом за сутки

Наибольшее число новых случаев COVID-19 за сутки зарегистрировано в Москве - 2 220, Подмосковье - 686, Санкт-Петербурге - 290, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса в РФ.
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Главврач выпала из окна госпиталя в Красноярске

«Исполняющая обязанности главврача госпиталя ветеранов войн выпала из окна лечебного учреждения»,— сказал собеседник агентства.
BFM.ru 26 апреля в 02:53
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Происшествия

В семью Арашуковых приняли бывших следователей и полицейского

Согласно версии следствия, генерал-майор Булатов сделал все возможное, чтобы отвести от Рауфа Арашукова подозрения в причастности к убийствам 2010 года.
Коммерсантъ вчера в 07:00
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Общество

Математическая модель предсказала пик эпидемии коронавируса в России

Специалисты Сбербанка с помощью искусственного интеллекта математически высчитали сроки наступления пика эпидемии коронавируса в России, рассказал зампред его правления Александр Ведяхин.
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Общество

МЧС предупредило москвичей о сильном западном ветре

РБК 03:41
Происшествия

ФСБ пресекла контрабанду ценных металлов на ₽200 млн в Германию

ФСБ совместно с МВД выявила и пресекла контрабанду драгоценных металлов из России в Германию.
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Экономика

Компания «Южуралзолото» построит новый ГОК в Челябинской области

Совет директоров АО «Южуралзолото Группа компаний» (ЮГК, контролируется вице-спикером законодательного собрания Челябинской области Константином Струковым) одобрил реализацию проекта по строительства горно-обогатительного комбината на месторождениях «Южный Курасан» и «Западный Курасан».
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В России от коронавируса впервые умерло более 100 человек за сутки

За последние сутки в России умерло 108 человек с коронавирусом.
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Прогноз об окончании пандемии в России сдвинули на август

Сингапур, 29 апреля 2020, 05:49 — REGNUM Сделанный ранее прогноз относительно возможного завершения вспышки коронавирусной инфекции в России середине июля пересмотрели исследователи из сингапурского Университета технологий и дизайна (SUTD).
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Происшествия

В Приангарье местные жители заподозрили чиновников в поджоге леса

В Иркутской области местные жители заподозрили нескольких чиновников в поджоге леса, сообщил РИА Новости пресс-секретарь местной прокуратуры Ирина Щербакова.
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Селюк о Фролове: рабы на «Феррари» не ездят

Напомним, Евгений Фролов высказался с критикой в адрес правительства РФ. Он недоволен принимаемыми мерами режима самоизоляции.
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Появилась опасность отказа ряда стран от поставок лекарств в Россию

Из-за пандемии коронавируса появилась опасность отказа ряда стран поставлять в Россию лекарства.
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Финансы

Рубль укрепился к доллару и евро при открытии торгов

Рубль вырос по отношению к бивалютной корзине на фоне дорожающей нефти, свидетельствуют данные торгов.
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Общество

«Газпром» отреагировал на сообщения о бунте рабочих в Якутии

Руководство компании "Газпром добыча Ноябрьск", ведущей эксплуатацию Чаяндинского месторождения в Якутии, отреагировало на сообщения о том, что вахтовики объекта вышли на митинг из-за ситуации с коронавирусом.
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В Роспотребнадзоре названы примерные сроки отмены режима самоизоляции

Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что вскоре можно будет приступить к поэтапной отмене ограничений, введённых в связи с коронавирусной инфекцией.
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Официально: Чемпионат Франции не будет доигран

Все спортивные соревнования во Франции в сезоне-2019/20 завершены досрочно. Об этом заявил Министр спорта страны Эдуар Филипп.
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Премьер Чехии не увидел необходимости в высылке российского посла

Ситуация в отношениях с Россией, связанная с обвинениями в адрес Москвы в подготовке к покушению на пражских политиков, не требует выдворения из Чехии российского посла.
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Число заболевших коронавирусом в России приблизилось к 100 тысячам

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Пессимизм российского бизнеса достиг уровня кризисного 2015 года

Для сравнения: во втором полугодии 2019 года только 12% финансовых директоров ожидали сокращения доходов компании, а 19% — снижения операционной прибыли.
РБК вчера в 17:00
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Общество

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Наука

В России расшифровали состав Тунгусского метеорита

Ученые Красноярского научного центра СО РАН предполагают, что разрушения на земли были обусловлены прохождением астероида сквозь атмосферу Земли.
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Происшествия

В жилом доме под Петербургом сгорели шестеро детей

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Общество

Аналитики увидели у жителей городов апатию и спад интереса к онлайну

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Путин потребовал от регионов готовности к ЧП

27 апреля на совещании с губернаторами регионов по ситуации с паводками и лесными пожарами Владимир Путин призвал на 100% подготовиться к любому бедствию, сообщает пресс-служба Кремля.
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Здоровье

Пациенты ожидают сокращения производства и роста спроса на препараты

На ряд препаратов вырос спрос из-за упоминания в рекомендациях Минздрава по лечению коронавирусной инфекции, а в условиях карантина фармкомпаниям стало сложнее внедрять обязательную маркировку препаратов.
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Как работают Яндекс.Новости?
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