Коронавирус
Матч ТВФИФА может запретить футболистам плеваться во время матчей
Председатель медицинского комитета ФИФА Мишель Д’Хуг рассказал о возможном наказании футболистов за плевки во время футбольных матчей.
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Футбол
Месси назван лучшим футболистом XXI века
REGNUM вчера в 08:31
Транспорт
В Москве выписали первый штраф с камеры за езду без пропуска
В сообществе «Синие ведерки» появилась информация о том, что в Москве был выписан первый штраф в размере 5 тысяч рублей за проезд на автомобиле, который не вписан в цифровой пропуск.
Московский Комсомолец 27 апреля в 16:43
Здоровье
Омская область примет пациентов с коронавирусом из Якутии
Как сообщало ИА REGNUM, в Омской области по состоянию на 28 апреля было подтверждено 82 случая заражения коронавирусом, в том числе 22 пациента выздоровели.
REGNUM 01:35
Технологии
Пользователей предупреждают о возможной слежке через камеры смартфона
По словам Тимофеева, в самым надежным способом защиты считается полное шифрование всех входящих и исходящих потоков информации.
Astera вчера в 04:24
Общество
В Москве выявили 2 220 новых случаев заражения коронавирусом за сутки
Наибольшее число новых случаев COVID-19 за сутки зарегистрировано в Москве - 2 220, Подмосковье - 686, Санкт-Петербурге - 290, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса в РФ.
РИА Новости 03:49
Происшествия
Главврач выпала из окна госпиталя в Красноярске
«Исполняющая обязанности главврача госпиталя ветеранов войн выпала из окна лечебного учреждения»,— сказал собеседник агентства.
BFM.ru 26 апреля в 02:53
Происшествия
В семью Арашуковых приняли бывших следователей и полицейского
Согласно версии следствия, генерал-майор Булатов сделал все возможное, чтобы отвести от Рауфа Арашукова подозрения в причастности к убийствам 2010 года.
Коммерсантъ вчера в 07:00
Общество
Математическая модель предсказала пик эпидемии коронавируса в России
Специалисты Сбербанка с помощью искусственного интеллекта математически высчитали сроки наступления пика эпидемии коронавируса в России, рассказал зампред его правления Александр Ведяхин.
Известия вчера в 22:30
Происшествия
ФСБ пресекла контрабанду ценных металлов на ₽200 млн в Германию
ФСБ совместно с МВД выявила и пресекла контрабанду драгоценных металлов из России в Германию.
РБК 03:05
Экономика
Компания «Южуралзолото» построит новый ГОК в Челябинской области
Совет директоров АО «Южуралзолото Группа компаний» (ЮГК, контролируется вице-спикером законодательного собрания Челябинской области Константином Струковым) одобрил реализацию проекта по строительства горно-обогатительного комбината на месторождениях «Южный Курасан» и «Западный Курасан».
Коммерсантъ Челябинск 03:35
Общество
В России от коронавируса впервые умерло более 100 человек за сутки
За последние сутки в России умерло 108 человек с коронавирусом.
Коммерсантъ 03:49
Общество
Прогноз об окончании пандемии в России сдвинули на август
Сингапур, 29 апреля 2020, 05:49 — REGNUM Сделанный ранее прогноз относительно возможного завершения вспышки коронавирусной инфекции в России середине июля пересмотрели исследователи из сингапурского Университета технологий и дизайна (SUTD).
REGNUM вчера в 22:49
Происшествия
В Приангарье местные жители заподозрили чиновников в поджоге леса
В Иркутской области местные жители заподозрили нескольких чиновников в поджоге леса, сообщил РИА Новости пресс-секретарь местной прокуратуры Ирина Щербакова.
РИА Новости 00:52
Футбол
Селюк о Фролове: рабы на «Феррари» не ездят
Напомним, Евгений Фролов высказался с критикой в адрес правительства РФ. Он недоволен принимаемыми мерами режима самоизоляции.
ГЛАС.RU 03:15
Здоровье
Появилась опасность отказа ряда стран от поставок лекарств в Россию
Из-за пандемии коронавируса появилась опасность отказа ряда стран поставлять в Россию лекарства.
Lenta.ru 01:09
Финансы
Рубль укрепился к доллару и евро при открытии торгов
Рубль вырос по отношению к бивалютной корзине на фоне дорожающей нефти, свидетельствуют данные торгов.
Вести.Ru 03:25
Общество
«Газпром» отреагировал на сообщения о бунте рабочих в Якутии
Руководство компании "Газпром добыча Ноябрьск", ведущей эксплуатацию Чаяндинского месторождения в Якутии, отреагировало на сообщения о том, что вахтовики объекта вышли на митинг из-за ситуации с коронавирусом.
Газета.Ru вчера в 20:43
Общество
В Роспотребнадзоре названы примерные сроки отмены режима самоизоляции
Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что вскоре можно будет приступить к поэтапной отмене ограничений, введённых в связи с коронавирусной инфекцией.
ИА Новороссия 27 апреля в 12:30
Футбол
Официально: Чемпионат Франции не будет доигран
Все спортивные соревнования во Франции в сезоне-2019/20 завершены досрочно. Об этом заявил Министр спорта страны Эдуар Филипп.
Bookmaker-ratings.ru вчера в 10:14
Политика
Премьер Чехии не увидел необходимости в высылке российского посла
Ситуация в отношениях с Россией, связанная с обвинениями в адрес Москвы в подготовке к покушению на пражских политиков, не требует выдворения из Чехии российского посла.
РБК 00:34
Общество
Число заболевших коронавирусом в России приблизилось к 100 тысячам
Коронавирусом в России заболели уже 99 399 человек. Об этом сообщает оперативный штаб. За сутки выявили еще 5841 случай.
BFM.ru 03:46
Экономика
Пессимизм российского бизнеса достиг уровня кризисного 2015 года
Для сравнения: во втором полугодии 2019 года только 12% финансовых директоров ожидали сокращения доходов компании, а 19% — снижения операционной прибыли.
РБК вчера в 17:00
Общество
В Москве вылечились от коронавируса 4610 человек
Вести Подмосковья 03:37
Наука
В России расшифровали состав Тунгусского метеорита
Ученые Красноярского научного центра СО РАН предполагают, что разрушения на земли были обусловлены прохождением астероида сквозь атмосферу Земли.
ToDay News Ufa вчера в 12:31
Общество
Аналитики увидели у жителей городов апатию и спад интереса к онлайну
Среди жителей городов-миллионников России наблюдается спад готовности переходить на онлайн-услуги и приобретать товары в интернете во время четвертой недели самоизоляции, следует из данных опроса Wanta Group (есть у РБК).
РБК 03:23
Политика
Путин потребовал от регионов готовности к ЧП
27 апреля на совещании с губернаторами регионов по ситуации с паводками и лесными пожарами Владимир Путин призвал на 100% подготовиться к любому бедствию, сообщает пресс-служба Кремля.
ИжевскИнфо.РУ 27 апреля в 08:57
Здоровье
Пациенты ожидают сокращения производства и роста спроса на препараты
На ряд препаратов вырос спрос из-за упоминания в рекомендациях Минздрава по лечению коронавирусной инфекции, а в условиях карантина фармкомпаниям стало сложнее внедрять обязательную маркировку препаратов.
Коммерсантъ вчера в 17:55