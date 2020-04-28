Коронавирус
Матч ТВФИФА может запретить футболистам плеваться во время матчей
Председатель медицинского комитета ФИФА Мишель Д’Хуг рассказал о возможном наказании футболистов за плевки во время футбольных матчей.
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Автоматически обработано 7167 источников, обновлено в 14:13, Ашберн
Политика
Путин предложил сделать 28 апреля Днем работника скорой помощи
РИА Новости 10:44
Общество
В Москве режим самоизоляции продлен до конца майских праздников
В условиях пандемии коронавируса COVID-19 режим повышенной готовности продлен в Москве по 11 мая включительно.
Коммерсантъ 13:06
Здоровье
В Британии среди детей распространяется новое вирусное заболевание
Как сообщает ToDay News Ufa, представители национальной службы здравоохранения Великобритании заявили о резком скачке заболевания среди детей.
ToDay News Ufa вчера в 11:12
Общество
Собянин заявил, что в Москве надо продлить режим самоизоляции
27 апреля губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв заявил, что ситуация с вирусом в регионе по-прежнему сложная, отметив, что в области нужно продлить режим самоизоляции и пропуска.
RT на русском 11:23
Шоу-бизнес
Папунаишвили обрушился с критикой на жюри шоу «Танцы со звёздами»
Евгений Папунаишвили рассказал, что разочарован работой жюри нового сезона шоу «Танцы со звёздами».
7Дней.ру 12:30
Здоровье
В Минздраве назвали самый важный симптом заражения коронавирусом
Одышка может свидетельствовать о развитии тяжелой формы COVID-19, заявил главный пульмонолог Минздрава Сергей Авдеев в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия 1".
РИА Новости 09:52
Политика
Конгресс США вернется с «коронавирусных» каникул 4 мая
Палата представителей США вслед за сенатом вернется к работе 4 мая, передает РИА «Новости» со ссылкой на заявление офиса Стени Хойера, возглавляющего демократическое большинство.
Росбалт вчера в 19:20
Политика
Путин подвёл итоги борьбы с пандемией
Президент Владимир Путин выступил с обращением в ходе онлайн-совещания с главами регионов.
Право.ру 11:43
Политика
Путин поручил подготовить рекомендации для снятия режима самоизоляции
Путин уточнил, что эти рекомендации должны поступить главам субъектов заранее, чтобы у регионов после 11 мая была ещё неделя на подготовку.
Право.ру 11:43
Политика
Фельдмаршал Хафтар объявил себя правителем Ливии
Командующий Ливийской национальной армией Халифа Хафтар объявил о разрыве так называемого Схиратского соглашения, в результате которого было сформировано Правительство национального согласия страны, и о принятии управления государством на себя.
Вести.Ru вчера в 15:58
Общество
Тульская область вводит цифровые пропуска для передвижения по региону
Тульская область, получившая в апреле возможность протестировать платформу выдачи цифровых пропусков в числе первых семи регионов Центрального федерального округа (ЦФО), вводит пропуска для передвижения по региону с 30 апреля, сообщили во вторник журналистам в пресс-службе правительства региона.
ТАСС 11:19
Политика
Путин выступит с обращением на совещании с регионами по коронавирусу
Президент РФ Владимир Путин на совещании с регионами по коронавирусу планирует выступить с обращением.
ТАСС 05:21
Здоровье
Названа вероятная причина поражения легких при коронавирусе
Изменения в легких, возникающие при COVID-19, скорее всего, связаны с избытком железа в организме.
Российская газета 01:50
Игры
Представлен релизный трейлер SnowRunner для PS4, Xbox One и PC
Разработчики из российско-американской студии Saber Interactive и издательство Focus Home Interactive показали релизный трейлер SnowRunner, которая вышла на Xbox One, PlayStation 4 и PC.
NewInform 08:22
Здоровье
Появилась карта распространения коронавируса по районам Петербурга
На сайте Смольного опубликовал доклад руководителя центра имени Алмазова и главы межведомственной рабочей группы по противодействию распространению коронавируса в Петербурге Евгения Шляхто.
Собака.ru 07:05
Общество
Москва ужесточает требования к тишине в домах
Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, ограничивающий проведение шумных работ в домах.
Газета.Ru 13:31
Политика
Путин: пик пандемии коронавируса еще не пройден
Президент России Владимир Путин в ходе обращения к гражданам заявил, что пик пандемии коронавируса в России еще не пройден.
Газета.Ru 10:50
Происшествия
В Долгоруковской районной больнице коронавирусом заболело все руководство
Весь персонал Долгоруковской районной больницы проходит тестирование на коронавирус.
Gorod48 03:53
Кино
Названы самые убыточные фильмы 2019 года
Газета.Ru 13:46
Кино
На Первом канале стартует показ сериала «Джульбарс»
Piter.tv вчера в 10:00
Общество
Более 270 сотрудников ФСИН и 40 заключённых заразились коронавирусом
У более 270 сотрудников Федеральной службы исполнения наказаний и 40 заключённых выявлена коронавирусная инфекция, сообщает пресс-служба ФСИН.
RT на русском 09:35
Политика
Путин напомнил о примере Спарты из-за ситуации с коронавирусом
Президент РФ Владимир Путин, говоря о защите россиян от коронавирусной инфекции, отметил, что в Спарте бросали слабых и больных в пропасть, но в итоге она утратила государственность, подчеркнув, что эта история поучительна в контексте борьбы с распространением болезни.
РИА Новости 12:37
Космос
Земные бактерии могут стать потенциально опасными в космосе
Попавшие в космос земные микроорганизмы могут измениться и стать опасными.
Российская газета 25 апреля в 05:45
Политика
Путин продлил режим нерабочих дней до 11 мая включительно
Путин продлил режим нерабочих дней до 11 мая включительно «Ситуация остается сложной», – заявил глава государства.
MySLO.ru 10:50
Общество
960 российских военных заразились коронавирусом
"В ходе сплошного тестирования в Вооруженных Силах РФ в период с марта по 28 апреля с.г. установлено 960 военнослужащих с положительными результатами", - соообщили в Минобороны.
Газета.Ru 13:07
Футбол
Тихонов – о Фролове: «Парень просто пересидел на самоизоляции»
Бывший главный тренер «Крыльев Советов» Андрей Тихонов прокомментировал решение самарского клуба оштрафовать вратаря Евгения Фролова за критику в адрес государства и президента России.
Бомбардир.ру 12:31
Авто
На юбилей Toyota Crown получит две спецверсии
В Японии за седан Toyota Crown в исполнении Elegance Style II и с бензиновым мотором 2.0 просят от 5 063 000 иен (3,5 млн рублей), а с бензоэлектрическим силовым агрегатом — от 5 283 000 и 5 503 000 иен в зависимости от типа привода (от 3,7 до 3,8 млн рублей).
Драйв 11:44
Футбол
Тренер «Торпедо» Игнашевич заявил о необходимости доиграть сезон ФНЛ
Старший тренер «Торпедо» Сергей Игнашевич написал у себя в Instagram, что, по его мнению, розыгрыш второго по силе дивизиона чемпионата России, Футбольной национальной лиги (ФНЛ), должен быть доведен до конца, а завершить его досрочно было бы несправедливо.
РБК вчера в 13:23
Общество
Министр предупредил Путина об аномально жарком лете
Наступающее лето может стать одним из самых жарких за всю историю, заявил глава Минприроды Дмитрий Кобылкин на совещании с президентом Владимиром Путиным.
РИА Новости вчера в 09:17