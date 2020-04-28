Председатель медицинского комитета ФИФА Мишель Д’Хуг рассказал о возможном наказании футболистов за плевки во время футбольных матчей.

ФИФА может запретить футболистам плеваться во время матчей

Спорт день за днем

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