Председатель медицинского комитета ФИФА Мишель Д’Хуг рассказал о возможном наказании футболистов за плевки во время футбольных матчей.

ФИФА может запретить футболистам плеваться во время матчей

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