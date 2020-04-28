Коронавирус

Матч ТВМатч ТВФИФА может запретить футболистам плеваться во время матчей

Председатель медицинского комитета ФИФА Мишель Д’Хуг рассказал о возможном наказании футболистов за плевки во время футбольных матчей.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Глава медицинского комитета ФИФА: «Возможно, за плевки будут давать желтую»

Sports.ru11:26

Игрокам могут запретить плеваться на поле во время матчей

Soccer.ru11:58

ФИФА может запретить футболистам плеваться во время матчей

Sport24.ru07:54

ФИФА может запретить игрокам плеваться на поле во время матчей

Чемпионат10:31

ФИФА может запретить футболистам плеваться во время матчей

Матч ТВ07:25

«За плевок ответишь»: ФИФА может запретить плеваться во время матча

Вести.Ru07:13

Источник: ФИФА может запретить плевки во время матчей

Спорт-Экспресс06:59
Показать все источники
Автоматически обработано 7167 источников, обновлено в 12:38, Ашберн
Общество

Pampers прекратил сотрудничество с Тодоренко

РИА Новости вчера в 22:42
83
Политика

Путин объявил о продлении нерабочих дней до конца майских праздников

Президент России Владимир Путин объявил 6, 7 и 8 мая официально нерабочими днями с сохранением заработной платы.
Ведомости 11:13
2,5K
Армия и оружие

Видеозаписи полета НЛО официально опубликованы Пентагоном

Пентагон официально опубликовал видеозаписи ВМС США, на которых запечатлены воздушные явления, которые власти США характеризуют как "неопознанные".
Вести.Ru вчера в 17:52
2K
Политика

Киев отозвал назначение Саакашвили вице-премьером Украины

Кабмин Украины отозвал из Верховной рады представление о назначении экс-президента Грузии Михаила Саакашвили вице-премьером страны по реформам, сообщает ТАСС со ссылкой на украинские СМИ.
Газета.Ru 08:33
245
Энергетика

Польша пригрозила арестом зарубежных активов «Газпрома»

Польша намерена добиваться от "Газпрома" исполнения решения Стокгольмского арбитража по спору о ценах на поставляемый газ и готова, к примеру, просить об аресте активов, связанных с проектом "Северный поток-2", заявил изданию Wprost замминистра госактивов Януш Ковальски.
Интерфакс 04:46
1,3K
Общество

График выплаты пенсий в мае изменится

С 13 мая выплата пенсий и других соцвыплат продолжится по обычному графику.
SamRU.ru вчера в 09:22
11
Общество

Тульская область вводит цифровые пропуска для передвижения по региону

Тульская область, получившая в апреле возможность протестировать платформу выдачи цифровых пропусков в числе первых семи регионов Центрального федерального округа (ЦФО), вводит пропуска для передвижения по региону с 30 апреля, сообщили во вторник журналистам в пресс-службе правительства региона.
ТАСС 11:19
225
Здоровье

Назначен новый главврач Калужской областной клинической больницы

Новым главным врачом Калужской областной клинической больницы стала Елена Разумеева, сообщается на сайте учреждения.
Kaluga-poisk.ru 09:34
10
Гаджеты

Samsung представила обновленную линейку телевизоров QLED 2020 в России

Samsung Electronics объявила о старте продаж телевизоров QLED 8K и 4K.
CNews 05:11
4
Общество

Собянин заявил, что в Москве надо продлить режим самоизоляции

27 апреля губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв заявил, что ситуация с вирусом в регионе по-прежнему сложная, отметив, что в области нужно продлить режим самоизоляции и пропуска.
RT на русском 11:23
82
Политика

Путин заявил о недопустимости жертвовать людьми как в Спарте

RT на русском 12:33
7
Здоровье

Появилась карта распространения коронавируса по районам Петербурга

На сайте Смольного опубликовал доклад руководителя центра имени Алмазова и главы межведомственной рабочей группы по противодействию распространению коронавируса в Петербурге Евгения Шляхто.
Собака.ru 07:05
109
Общество

Vademecum назвал цензурой требование заблокировать статью о платном лечении заразившихся

Журнал о здравоохранении Vademecum назвал проявлением жесткой цензуры под предлогом заботы об общественном благополучии требование Генпрокуратуры заблокировать статью о платном лечении пациентов с коронавирусом COVID-19.
Коммерсантъ 09:58
3
Политика

Путин пообещал авиационный парад в День Победы

Lenta.ru 12:07
15
Футбол

Слуцкий прокомментировал резонанс после высказывания Фролова

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий поделился мнением о реакции общественности на высказывание вратаря «Крыльев Советов» Евгения Фролова, выступившего с критикой правительства.
Чемпионат 06:15
Политика

Путин выступит с большим обращением

Президент России Владимир Путин выступит с большим обращением, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
Lenta.ru 05:23
3,5K
Общество

Вахтовики на месторождении в Якутии устроили митинг из-за коронавируса

Ранее, как сообщает издание, тест на коронавирус был сделан всем 10 500 рабочим Чаяндинского месторождения.
Газета.Ru 09:58
1,6K
Общество

Мостовой – о словах Путина: уверен, наши власти спасут экономику, Россия – супердержава

Уверен, что экономику наши власти спасут.
Чемпионат 12:08
Культура

Анатолий Цой стал победителем первого сезона шоу «Маска» на НТВ

Анатолий Цой стал победителем шоу "Маска" Однако судьям все же пришлось попрощаться с одним из артистов.
Вокруг ТВ 26 апреля в 15:53
207
Общество

Министр предупредил Путина об аномально жарком лете

Наступающее лето может стать одним из самых жарких за всю историю, заявил глава Минприроды Дмитрий Кобылкин на совещании с президентом Владимиром Путиным.
РИА Новости вчера в 09:17
1,1K
Общество

Власти Москвы аннулировали 20 тыс. рабочих пропусков

Власти Москвы аннулировали цифровой пропуск 20 тыс. горожанам с симптомами ОРВИ или коронавирусом.
Известия 11:49
38
Политика

Владимир Путин продлил режим самоизоляции до 11 мая

Сегодня, 28 апреля, на совещании с главами регионов и правительством, Владимир Путин объявил о продлении режима нерабочих дней на территории России.
Сибдепо 10:57
Общество

Врач рассказал, люди с какой группой крови уязвимы перед COVID-19

Люди со второй группой крови во время пандемии коронавируса могут быть в зоне риска, рассказал детский хирург, заслуженный врач России, член комитета Совфеда по социальной политике Владимир Круглый.
РИА Новости 03:53
207
Футбол

Бышовец сравнил футболиста Фролова с депутатами Госдумы РФ

Заслуженный тренер СССР, известный футболист и тренер Анатолий Бышовец дал оценку словам голкипера «Крыльев Советов» о Путине и правительстве России.
Новый Век 09:36
Политика

Зеленский подписал закон о рынке земли сельхозназначения

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об обороте земель сельскохозяйственного назначения.
ТАСС 08:06
233
Хоккей

Панарин считает, что многие люди потеряют работу из-за коронавируса

Нападающий команды Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин считает, что многие люди рискуют остаться без работы из-за пандемии коронавируса.
RT на русском 05:05
1
Общество

Каждый пятый медик в Москве переболел после заражения коронавирусом

Было обследовано более 3200 человек. Первые результаты показали, что 20% медиков имеют приобретенный иммунитет.
Эхо Москвы 11:29
9
Наука

Созданы стабильно светящиеся в темноте растения

Российским специалистами созданы стабильно светящиеся в темноте растения, об этом сообщает Evo-rus-rus.com.
Evo-rus.com 06:42
88
Общество

Мэр Москвы продлевает режим самоизоляции

Главной новостью на сегодняшний день продолжает оставаться продление ограничительных мер по режиму самоизоляции в столице – в источниках СМИ сообщается, что мэр Москвы Сергей Собянин уже подписал соответствующий указ, хотя официальных данных на этот счёт пока нет.
Москва Online 11:39
136
Общество

В Москве коронавирус будут выявлять с помощью искусственного интеллекта

В Москве с 29 апреля заработает новая система выявления коронавирусной инфекции у пациентов.
ТВ Центр 11:52
5
Как работают Яндекс.Новости?
Главное