Коронавирус
Матч ТВФИФА может запретить футболистам плеваться во время матчей
Председатель медицинского комитета ФИФА Мишель Д’Хуг рассказал о возможном наказании футболистов за плевки во время футбольных матчей.
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Авто
Продажи легковых автомобилей в России могут упасть на 30%
Продажи легковых автомобилей в России в 2020 году на фоне ситуации с коронавирусом COVID-19 и снижения цен на нефть могут упасть на 30% -- до 1,14 млн машин, сообщает ТАСС со ссылкой на исследование консалтинговой компании PwC.
Коммерсантъ вчера в 17:36
Происшествия
Восемь человек погибли при пожаре в Ленинградской области
В результате пожара в жилом доме в Ленинградской области погибли восемь человек, в том числе шестеро детей.
RT на русском вчера в 23:56
Футбол
Тебас считает, что во Франции поспешили с завершением сезона
Глава ла лиги Хавьер Тебас прокомментировал решение о досрочном завершении чемпионата Франции в связи с пандемией коронавируса.
Спорт-Экспресс вчера в 16:29
Армия и оружие
Российский истребитель Су-57 получит электрические двигатели
Российский перспективный истребитель 5-го поколения Су-57 может быть оснащен электродвигателями взамен гидравлических систем.
Военное дело вчера в 01:13
Шоу-бизнес
В новом клипе Тимати снялась его бывшая возлюбленная
27 апреля 2020 года состоялась премьера клипа Тимура Юнусова и Григория Лепса «С чистого листа».
SM News вчера в 04:49
Общество
Путин лично руководит оснащением, но медсестры массово уходят даже из Коммунарки
Бывшая сотрудница Коммунарки рассказала об увольнении из главной инфекционной больницы Москвы нескольких десятков медсестер и младшего медперсонала.
Собеседник 27 апреля в 06:11
Политика
В России чиновников решили наказывать за хамство
Законопроект, предусматривающий наказание чиновников за хамство и оскорбления в отношении граждан, внесут в Государственную Думу.
Lenta.ru вчера в 04:23
Политика
Путин напомнил о «Законе жизни» из-за ситуации с коронавирусом
На фоне распространения коронавируса президент России Владимир Путин назвал абсолютным приоритетом жизни людей и напомнил россиянам о рассказе Джека Лондона «Закон жизни».
Известия вчера в 15:26
Кино
На Первом выйдет продолжение сериала «Диверсант»
Piter.tv вчера в 06:09
Игры
Представлен релизный трейлер SnowRunner для PS4, Xbox One и PC
Разработчики из российско-американской студии Saber Interactive и издательство Focus Home Interactive показали релизный трейлер SnowRunner, которая вышла на Xbox One, PlayStation 4 и PC.
NewInform вчера в 08:22
Экономика
Alphabet отчиталась о росте выручки на 13% в I квартале
Показатель выручки вырос на 13% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
ТАСС вчера в 16:59
Здоровье
Ветераны войн попросили Собянина вернуть их в госпиталь после пандемии
Ветераны войн и военные пенсионеры, находившиеся на лечении в госпитале для ветеранов войн № 2, направили через общественную организацию «Офицеры России» обращение к мэру Москвы Сергею Собянину, в котором задаются вопросом, будет ли им в дальнейшем предоставлена квалифицированная медицинская помощь.
РБК 02:00
Политика
Путин подписал указ о новых нерабочих днях
Российский лидер Владимир Путин подписал указ о нерабочих днях с 6 по 8 мая. Соответствующий документ опубликован пресс-службой Кремля.
RT на русском вчера в 12:15
Общество
За сутки в Москве скончались еще 67 пациентов с коронавирусом
За сутки в Московском регионе скончались еще 67 человек с коронавирусом. Общее число смертей составляет 546.
Вести.Ru вчера в 17:05
Общество
В Москве за сутки умерло рекордное число пациентов с коронавирусом
Оперативный штаб по противодействию коронавирусу сообщил, что за сутки в столице скончались 67 больных, у которых была подтверждена инфекция.
Росбалт вчера в 16:50
Армия и оружие
Разведка Южной Кореи рассекретила информацию о ситуации в КНДР
Разведка Южной Кореи рассекретила информацию о ситуации в КНДР В Северной Корее пока что не происходит ничего необычного.
Экспресс газета 27 апреля в 03:24
Общество
На Ставрополье умер десятый пациент с коронавирусом
В тяжелом состоянии находятся 16 пациентов, в средней тяжести - 104.
АТВмедиа 01:30
Общество
В НИИ Минздрава оценили уровень заболеваемости коронавирусом в России
Сильная рассредоточенность и невысокая мобильность россиян названы в числе причин невысокой заболеваемости коронавирусом в России.
RT на русском 01:57
Энергетика
Цены на нефть Brent и WTI растут на бирже ICE
Стоимость июньских фьючерсов нефти Brent на лондонской бирже ICE выросла на 3,3%, до $21,4 за баррель.
Коммерсантъ вчера в 23:42
Авто
Стартовали продажи самой дорогой комплектации Lada Xray Cross
Волжский автозавод объявил о старте продаж новой Lada Xray Cross Instinct.
Дни24 вчера в 13:19
Авто
В Европу возвращаются мотоциклы «Ява»
Чехословацкие мотоциклы Jawa («Ява»), права на которые с 2017 года принадлежат индийскому автогиганту Mahindra & Mahindra, возвращаются в Европу.
Автоновости дня вчера в 14:10
Экономика
Россия решила спасти мировой рынок золота
Россия решила спасти мировой рынок золота после того, как на нем возник дефицит из-за сложностей поставки металла в условиях пандемии коронавируса, рассказал вице-президент «Золотого монетного дома» Алексей Вязовский, которого цитирует РИА Новости.
Lenta.ru вчера в 19:58
Общество
«Газпром» не планирует вывоза вахтовиков с Чаяндинского месторождения
Компания "Газпром добыча Ноябрьск", работающая на Чаяндинском месторождении в Якутии, где из-за коронавируса возникла напряженная ситуация, не планирует внеплановый вывоз рабочих с объекта, сообщили РИА Новости в службе по связям с общественностью и СМИ предприятия.
РИА Новости 01:57
Кино
К премии «Оскар» допустят фильмы, которые не показывали в кинотеатрах
Организаторы 93-й премии «Оскар» в 2021 году допустят к отбору фильмы, которые не были показаны в кинотеатрах, но планировались к показу и вышли только онлайн, говорится в заявлении американской Академии киноискусств.
Коммерсантъ вчера в 18:34
Политика
Генерала ФСБ назвали возможным главным фигурантом дела Boeing MH17
Генерала ФСБ назвали возможным главным фигурантом дела о крушении Boeing MH17 в Донбассе. Об этом сообщает «Русская служба Би-би-си».
Lenta.ru вчера в 07:12
Политика
На Украине не поддержали назначение Саакашвили вице-премьером
У Зеленского рассказали, как возникла идея позвать Саакашвили в Кабмин >> На прошлой неделе стало известно, что парламент Украины может назначить экс-президента Грузии и бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили на должность вице-премьера по вопросам реформ.
РИА Новости Крым вчера в 09:08
Общество
Эксперты составили портрет магазинного вора на карантине
Исследование, при подготовке которого задействована возможность алгоритма NtechLab определять по лицу человека его принадлежность к конкретной возрастной группе, затронуло 40 тыс. попыток краж в марте и апреле в 300 магазинах в крупных городах России.
РБК 00:00
Космос
Крупный астероид приблизится к земле 29 апреля
Крупный астероид 1998 OR2, который считается потенциально опасным объектом, 29 апреля пролетит на расстоянии около 6,3 млн км от земли, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
Доступ1 вчера в 01:12
Общество
В Приморье вводится масочный режим
С 30 апреля на территории Приморского края вводится масочный режим в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки, сообщила пресс-служба правительства региона.
Коммерсантъ вчера в 22:57