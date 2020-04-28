Председатель медицинского комитета Международной федерации футбола (ФИФА) Мишель Д'Хоге заявил, что во время матчей могут быть запрещены плевки на поле. Когда мы снова начнём играть в футбол, думаю, нам следует избегать плевков по максимуму.

ФИФА может запретить плевки во время матчей

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