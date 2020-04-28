Коронавирус
News.ruФИФА может запретить плевки во время матчей
Председатель медицинского комитета Международной федерации футбола (ФИФА) Мишель Д'Хоге заявил, что во время матчей могут быть запрещены плевки на поле. Когда мы снова начнём играть в футбол, думаю, нам следует избегать плевков по максимуму.
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Общество
Ученые изменили прогноз по окончанию вспышки коронавируса в России
Вспышка коронавируса в России может окончательно завершиться 19 августа, следует из постоянно обновляемых данных лаборатории инноваций Сингапурского университета технологий и дизайна.
РИА Новости 15:41
Политика
Путин: России удалось мобилизовать ресурсы в период пандемии
В начале своего обращения глава государства отметил, что в России в период пандемии удалось мобилизовать ресурсы промышленности.
Вести.Ru 10:44
Общество
В Иркутской области чиновников поймали на поджоге леса
Блокнот.ру 15:43
Игры
Epic Games Store снова раздает бесплатные игры
Vevby.ru 26 апреля в 18:44
Экономика
Какие перемены ждут россиян в мае
С 1 мая в России вступают в силу ряд изменений в экономической сфере.
Вести.Ru 04:25
Политика
Премьер Чехии оценил вероятность выдворения российского посла
Бабиш подчеркнул, что ситуация с обвинениями не приведет к выдворению посла РФ, и пообещал не допустить вмешательства в дела Чехии.
Известия 18:15
Футбол
Уголовное дело в отношении Беккенбауэра о мошенничестве закрыто
Ранее комитет по этике Международной федерации футбола (ФИФА) начал расследование этого дела, после чего Нирсбах был отстранен от футбольной деятельности сроком на один год.
ТАСС Спорт 12:40
Общество
Треть россиян считают чрезмерными ограничения в связи коронавирусом
Серьезно ли россияне относятся к эпидемии Исследовательский центр Romir Gallup International по заказу Фонда развития гражданского общества (ФоРГО) провел социсследование об отношении россиян к применяемым мерам профилактики коронавируса, действиям властей, а также о том, с какими сложностями и проблемами сталкиваются граждане в связи с эпидемией.
РБК 17:00
Общество
МВД попросило ЦБ открыть полиции доступ к банковской тайне
МВД России предложило Центробанку открыть сотрудникам силового ведомства доступ к банковской тайне, а также заключить соглашение об информационном взаимодействии.
URA.Ru 20:12
Недвижимость
ЦИАН заметил снижение цен на вторичном рынке жилья
За месяц режима самоизоляции средние цены на вторичное жилье в городах России снизились на 3%, до 71,7 тыс. руб. за 1 кв. м. В целом с начала года стоимость вторички упала на 1,7%. Такие данные приводятся в исследовании сервиса объявлений ЦИАН, специалисты которого проанализировали цены на вторичные квартиры в 129 российских городах с населением от 100 тыс. человек.
РБК вчера в 08:29
Происшествия
Главврач выпала из окна госпиталя в Красноярске
«Исполняющая обязанности главврача госпиталя ветеранов войн выпала из окна лечебного учреждения»,— сказал собеседник агентства.
BFM.ru 26 апреля в 02:53
Кино
На Первом канале выйдет продолжение сериала «Диверсант»
ТАСС вчера в 23:38
Шоу-бизнес
Стриптиз Насти Каменских рассмешил поклонников
Артистка подошла к вопросу весьма оригинально. Настя Каменских заставила поклонников сначала рыдать от разочарования, а потом от смеха.
7Дней.ру 17:03
Политика
Путин объявил о новом продлении нерабочих дней
Президент России Владимир Путин объявил о новом продлении введенных ранее в целях борьбы с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 «нерабочих дней».
РБК 10:47
Происшествия
В Алтайском крае найдены тела пропавших в январе молодых людей
В Алтайском крае обнаружили тела двоих молодых людей, которые пропали в январе. Об этом сообщается на сайте СУ СК по региону 27 апреля.
Известия 01:30
Политика
Путин пообещал авиационный парад и салюты на 9 мая
Ежегодно торжественное шествие проходит 9 мая. В этом году в памятную дату президент выступит с обращением к россиянам и ветеранам.
Snob.ru 13:00
Общество
В Москве продлили режим самоизоляции
Режим самоизоляции в Москве продлевается до 11 мая, следует из указа мэра столицы Сергея Собянина.
RT на русском 13:02
Армия и оружие
Военная авиация в День Победы пролетит над 12 городами
Несмотря на отмену парада на Красной площади, военная авиация в День Победы пролетит над Санкт-Петербургом и еще 11 другими российскими городами.
Профиль 09:45
Происшествия
Состояние двоих больных коронавирусом в Забайкалье ухудшилось
Двоих пациентов, больных коронавирусом, подключили к аппаратам искусственной вентиляции лёгких из-за ухудшения их состояния.
Zabnews.ru 07:32
Кино
«Проект „Анна Николаевна“» продлили на второй сезон. Действие продолжения развернется в Москве
Известно лишь, что действие перенесется в Москву, и не все герои первого сезона вернутся в продолжении.
КиноПоиск 04:04
Общество
В Москве приостановят дистанционное обучение с 1 по 11 мая
"Обучение, проводимое с применением технологий электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, приостанавливается с 1 мая 2020 года по 11 мая 2020 года (включительно)", - говорится в документе.
РИА Новости 13:05
Авто
ВТБ и компания «Рольф» оформили в Москве первую в России онлайн-сделку по автокредитованию
Агентство Москва вчера в 11:51
Происшествия
Задержаны браконьеры, застрелившие 7 краснокнижных гусей в Забайкалье
Московский Комсомолец Чита 19:51
Общество
Глава Роспотребнадзора отругала Новосибирск в докладе Путину
Выступая на совещании глав регионов в режиме видеоконференции перед президентом России Владимиром Путиным, Попова рассказала о двух регионах – Северной Осетии и Новосибирской области – где население пренебрегло противокоронавирусными мерами.
Atas.info 11:34
Энергетика
В Польше пригрозили арестом активов «Северного потока-2»
Ковальчик в качестве примера привел спор между «Газпромом» и «Нафтогазом Украины», в ходе которого, по словам замминистра, российская сторона также отказывалась выполнять условия Стокгольмского арбитража, что привело к арестам активов Nord Stream 2 AG в Швейцарии, а также компании Blue Stream Pipeline Company B.V.
РБК 03:48
Здоровье
Пандемия коронавируса может ослабить сезонные эпидемии гриппа
Карантин и профилактические меры, введенные в мире на фоне распространения коронавируса, могут ослабить сезонные эпидемии гриппа.
Российская газета 18:52
Политика
Постпред назвал претензии США по соглашению СВПД нелепыми
Партнеры Москвы по СБ ООН и по Совместному всеобъемлющему плану действий вряд ли поддержат озвучиваемые "нелепые" претензии США к соглашению по иранской ядерной программе, заявил во вторник постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
РИА Новости 16:53