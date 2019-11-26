Спорт

DP.RUDP.RUФИФА определится с санкциями против сборной России после решения WADA

Международная федерация футбола (ФИФА) вынесет решение по возможным санкциям в отношении сборной России после того, как Всемирное антидопинговое агентство (WADA) вынесет свой вердикт, передает во вторник Интерфакс.
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с чего всё началось

ФИФА прокомментировала возможное отстранение России от ЧМ-2022

В Международной федерации футбола прокомментировали возможное отстранение сборной России от участия в чемпионате мира 2022 года.
Sport24.ruвчера в 07:22

Подробнее о событии

Как спортивные организации отреагировали на возможное отстранение России от соревнований

RT на русскомвчера в 23:48

«Будем ждать окончательного решения исполкома WADA». ФИФА – о возможном отстранении сборной России

Советский спортвчера в 07:48

ФИФА не предпримет действий в отношении РФС до окончательного решения ВАДА

Матч ТВвчера в 08:19

ФИФА не предпримет действий в отношении РФС до окончательного решения ВАДА

Sportbox.RUвчера в 08:19

ФИФА повременит с позицией по сборной России до решений ВАДА

Интерфакс-Спортвчера в 07:52

ФИФА: «Будем ждать вердикта ВАДА до принятия решения по России»

Спорт-Экспрессвчера в 11:33

В ФИФА не готовы комментировать возможное отстранение сборной России

Чемпионатвчера в 07:35
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Происшествия

Арестованы двое обвиняемых в убийстве главы Центра «Э» Ингушетии

Газета.Ru 01:22
Политика

Партия Порошенко выступила против возобновления закупок газа у России

Партия экс-президента Украины Петра Порошенко «Европейская солидарность» призвала отказаться от возобновления прямых закупок газа из России, которые, по мнению политической силы, являются «серьезной угрозой национальной безопасности государства».
РБК 02:18
Происшествия

Двое детей погибли в Крыму от отравления неизвестным веществом

Главной версией следствия пока является отравление веществом неясной этиологии.
Известия вчера в 14:37
Авто

Новый Volkswagen Jetta сертифицировали в России

Автомобильный бренд Volkswagen сегодня официально сертифицировал новую версию популярного автомобиля Volkswagen Jetta в государственной организации Роспатент.
Car.ru вчера в 05:07
Спорт

Сборная РФ вышла в четвертьфинал чемпионата мира по пляжному футболу

Аргументы и Факты вчера в 22:21
Армия и оружие

Увеличена дальность поражения российской винтовки ORSIS Т-5000

Российские специалисты увеличили дальность поражения снайперской винтовки ORSIS Т-5000.
RT на русском вчера в 22:48
Происшествия

СК проверит сообщения о нападениях подростков в Новосибирске

RT на русском вчера в 23:06
Кино

Минкульт отказал в прокатном удостоверении новеллам проекта «Дау»

Четыре части арт-проекта Ильи Хржановского "Дау" не получили прокатного удостоверения в России.
Российская газета вчера в 02:59
Культура

Артист Андрей Данилко со слезами покинул шоу талантов

Известный артист Андрей Данилко, выступающий в образе Верки Сердючки, внезапно покинул шоу талантов «X-фактор», сославшись на внутренние проблемы.
REGNUM 01:51
Происшествия

В Доминикане автобус с российскими туристами попал в аварию

Автобус, в котором находились российские туристы, столкнулся с грузовиком в Доминиканской Республике, сообщает газета Diario Libre.
Коммерсантъ вчера в 15:54
Общество

СМИ узнали об одобрении проектов для реформы надзора за бизнесом

Правительственная комиссия одобрила законопроекты, которые определяют правила установки требований к бизнесу и проверку их выполнений, сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на двух федеральных чиновников.
РБК 01:05
Общество

Роскачество определило критерии выбора хурмы

Сотрудники Роскачества определили рекомендации по выбору хурмы в зимний период.
Известия 00:00
Футбол

«Зенит» сыграет дома с «Лионом» в матче Лиги чемпионов

В среду, 27 ноября, «Зенит» сыграет дома с «Лионом» в рамках 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов.
Невские Новости вчера в 23:51
Политика

В Совфеде отреагировали на призыв глав МИД четырёх стран к России

Первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал RT заявление глав МИД Эстонии, Литвы, Швеции и Украины, которые призвали Россию «уважать международное право» и «отказаться от действий, которые противоречат его основополагающим принципам».
RT на русском 01:38
Экономика

Экономколлегия разберется в перекладывании вины за уход от налогов

Судья Марина Антонова передала на рассмотрение в Экономколлегию Верховного суда жалобу ОАО «Красноярский завод цветных металлов имени В.Н. Гулидова» (дело № А40-23565/2018).
Право.ру 01:58
Политика

Кривой рейс: возобновление авиасообщения с Грузией отложили до 2020-го

Авиасообщение между Россией и Грузией, скорее всего, восстановят уже в первой половине 2020 года.
Известия вчера в 16:01
Происшествия

Под Астраханью 14 человек пострадали в ДТП с автобусом и электричкой

В пресс-службе УМВД по региону РБК сообщили, что, по предварительной информации, пострадали 14 человек, пять из которых госпитализировали.
РБК 01:04
Культура

Путин поздравил Галину Польских с 80-летним юбилеем

Российский президент Владимир Путин поздравил актрису кино и театра Галину Польских с 80-летним юбилеем.
Политика Сегодня 02:20
Авто

Начались продажи бюджетного аналога Hyundai Santa Fe от Landwind

Цена Landwind Fengrong в базовой комплектации в Китае - всего 79900 юаней (724000 рублей), это в три раза дешевле, чем просят за оригинальный Hyundai Santa Fe 2019-го модельного года.
Новые автомобили 25 ноября в 22:25
Авто

АвтоВАЗ объявил скидки на автомобили Lada в рамках «Чёрной пятницы»

«АвтоВАЗ» объявил о грандиозной акции «Черная пятница», которая продлится с 27-го по 30 ноября.
Автоновости дня 00:48
Армия и оружие

Турецкие военные начали тестировать радары С-400

Российская газета 25 ноября в 04:15
Армия и оружие

В России отмечают День морской пехоты

Морские пехотинцы успешно выполняют боевые задачи в Сирии.
Первый канал 00:06
Экономика

Названы регионы России с самыми высокими тарифами на услуги ЖКХ

Средние ежемесячные расходы домохозяйств в России на услуги ЖКХ за девять месяцев 2019 года составили 3826 рублей, что на 3% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
REGNUM вчера в 08:59
Общество

Программный расход: сработает ли новый план Минэкономразвития

Минэкономразвития предложило правительству новый «пакет критически необходимых структурных реформ», цель которого — повысить с 2021 года темпы экономического роста до 3% ВВП.
РБК 02:12
Спорт

МОК прокомментировал рекомендации WADA об отстранении России

Ранее WADA рекомендовало отстранить Россию от участия в международных соревнованиях на четыре года.
RuNews24.ru вчера в 14:58
Экономика

Часть россиян оставят без пенсии

Арифметика проста: если вы получаете 20 тысяч рублей в месяц, то ваш бонус – два балла в год (менее 200 рублей прибавки к будущей пенсии).
Smolnarod.ru вчера в 02:35
Экономика

Выручка АФК «Система» за 3 квартал выросла на 6,6%

За 3 квартал 2019 года консолидированная выручка выросла на 6,6% год-к-году - до 214,0 млрд руб.
Finam.Ru 02:14
Общество

В Роструде назвали способ сделать 31 декабря выходным

Работники могут получить выходной 31 декабря, который в этом году выпадает на рабочий вторник, только при соблюдении ряда условий, рассказал замруководителя Роструда Иван Шкловец.
Известия вчера в 23:51
Происшествия

В Иркутске подросток спас девочку от рук насильника

В Иркутске подросток и местный житель спасли 9-летнюю девочку от рук мужчины, ранее судимого за совершение преступлений сексуального характера.
Газета.Ru вчера в 05:17
Шоу-бизнес

Селена Гомес повторила татуировку Джастина Бибера

Селена Гомес обратилась к одному из лучших мастеров в США, чтобы сделать себе такую же татуировку, как у бывшего бойфренда.
StarHit.ru вчера в 17:00
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