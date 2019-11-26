В Международной федерации футбола прокомментировали возможное отстранение сборной России от участия в чемпионате мира 2022 года.

с чего всё началось

Международная федерация футбола (ФИФА) вынесет решение по возможным санкциям в отношении сборной России после того, как Всемирное антидопинговое агентство (WADA) вынесет свой вердикт, передает во вторник Интерфакс.

ФИФА определится с санкциями против сборной России после решения WADA

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