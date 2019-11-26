Спорт
DP.RUФИФА определится с санкциями против сборной России после решения WADA
Международная федерация футбола (ФИФА) вынесет решение по возможным санкциям в отношении сборной России после того, как Всемирное антидопинговое агентство (WADA) вынесет свой вердикт, передает во вторник Интерфакс.
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с чего всё началось
В Международной федерации футбола прокомментировали возможное отстранение сборной России от участия в чемпионате мира 2022 года.Sport24.ruвчера в 07:22
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Как спортивные организации отреагировали на возможное отстранение России от соревнований
RT на русскомвчера в 23:48
«Будем ждать окончательного решения исполкома WADA». ФИФА – о возможном отстранении сборной России
Советский спортвчера в 07:48
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Политика
Партия Порошенко выступила против возобновления закупок газа у России
Партия экс-президента Украины Петра Порошенко «Европейская солидарность» призвала отказаться от возобновления прямых закупок газа из России, которые, по мнению политической силы, являются «серьезной угрозой национальной безопасности государства».
Происшествия
Двое детей погибли в Крыму от отравления неизвестным веществом
Главной версией следствия пока является отравление веществом неясной этиологии.
Авто
Новый Volkswagen Jetta сертифицировали в России
Автомобильный бренд Volkswagen сегодня официально сертифицировал новую версию популярного автомобиля Volkswagen Jetta в государственной организации Роспатент.
Спорт
Сборная РФ вышла в четвертьфинал чемпионата мира по пляжному футболу
Армия и оружие
Увеличена дальность поражения российской винтовки ORSIS Т-5000
Российские специалисты увеличили дальность поражения снайперской винтовки ORSIS Т-5000.
Происшествия
СК проверит сообщения о нападениях подростков в Новосибирске
Кино
Минкульт отказал в прокатном удостоверении новеллам проекта «Дау»
Четыре части арт-проекта Ильи Хржановского "Дау" не получили прокатного удостоверения в России.
Культура
Артист Андрей Данилко со слезами покинул шоу талантов
Известный артист Андрей Данилко, выступающий в образе Верки Сердючки, внезапно покинул шоу талантов «X-фактор», сославшись на внутренние проблемы.
Происшествия
В Доминикане автобус с российскими туристами попал в аварию
Автобус, в котором находились российские туристы, столкнулся с грузовиком в Доминиканской Республике, сообщает газета Diario Libre.
Общество
СМИ узнали об одобрении проектов для реформы надзора за бизнесом
Правительственная комиссия одобрила законопроекты, которые определяют правила установки требований к бизнесу и проверку их выполнений, сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на двух федеральных чиновников.
Общество
Роскачество определило критерии выбора хурмы
Сотрудники Роскачества определили рекомендации по выбору хурмы в зимний период.
Футбол
«Зенит» сыграет дома с «Лионом» в матче Лиги чемпионов
В среду, 27 ноября, «Зенит» сыграет дома с «Лионом» в рамках 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов.
Политика
В Совфеде отреагировали на призыв глав МИД четырёх стран к России
Первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал RT заявление глав МИД Эстонии, Литвы, Швеции и Украины, которые призвали Россию «уважать международное право» и «отказаться от действий, которые противоречат его основополагающим принципам».
Экономика
Экономколлегия разберется в перекладывании вины за уход от налогов
Судья Марина Антонова передала на рассмотрение в Экономколлегию Верховного суда жалобу ОАО «Красноярский завод цветных металлов имени В.Н. Гулидова» (дело № А40-23565/2018).
Политика
Кривой рейс: возобновление авиасообщения с Грузией отложили до 2020-го
Авиасообщение между Россией и Грузией, скорее всего, восстановят уже в первой половине 2020 года.
Происшествия
Под Астраханью 14 человек пострадали в ДТП с автобусом и электричкой
В пресс-службе УМВД по региону РБК сообщили, что, по предварительной информации, пострадали 14 человек, пять из которых госпитализировали.
Культура
Путин поздравил Галину Польских с 80-летним юбилеем
Российский президент Владимир Путин поздравил актрису кино и театра Галину Польских с 80-летним юбилеем.
Авто
Начались продажи бюджетного аналога Hyundai Santa Fe от Landwind
Цена Landwind Fengrong в базовой комплектации в Китае - всего 79900 юаней (724000 рублей), это в три раза дешевле, чем просят за оригинальный Hyundai Santa Fe 2019-го модельного года.
Авто
АвтоВАЗ объявил скидки на автомобили Lada в рамках «Чёрной пятницы»
«АвтоВАЗ» объявил о грандиозной акции «Черная пятница», которая продлится с 27-го по 30 ноября.
Армия и оружие
Турецкие военные начали тестировать радары С-400
Армия и оружие
В России отмечают День морской пехоты
Морские пехотинцы успешно выполняют боевые задачи в Сирии.
Экономика
Названы регионы России с самыми высокими тарифами на услуги ЖКХ
Средние ежемесячные расходы домохозяйств в России на услуги ЖКХ за девять месяцев 2019 года составили 3826 рублей, что на 3% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Общество
Программный расход: сработает ли новый план Минэкономразвития
Минэкономразвития предложило правительству новый «пакет критически необходимых структурных реформ», цель которого — повысить с 2021 года темпы экономического роста до 3% ВВП.
Спорт
МОК прокомментировал рекомендации WADA об отстранении России
Ранее WADA рекомендовало отстранить Россию от участия в международных соревнованиях на четыре года.
Экономика
Часть россиян оставят без пенсии
Арифметика проста: если вы получаете 20 тысяч рублей в месяц, то ваш бонус – два балла в год (менее 200 рублей прибавки к будущей пенсии).
Экономика
Выручка АФК «Система» за 3 квартал выросла на 6,6%
За 3 квартал 2019 года консолидированная выручка выросла на 6,6% год-к-году - до 214,0 млрд руб.
Общество
В Роструде назвали способ сделать 31 декабря выходным
Работники могут получить выходной 31 декабря, который в этом году выпадает на рабочий вторник, только при соблюдении ряда условий, рассказал замруководителя Роструда Иван Шкловец.
Происшествия
В Иркутске подросток спас девочку от рук насильника
В Иркутске подросток и местный житель спасли 9-летнюю девочку от рук мужчины, ранее судимого за совершение преступлений сексуального характера.
Шоу-бизнес
Селена Гомес повторила татуировку Джастина Бибера
Селена Гомес обратилась к одному из лучших мастеров в США, чтобы сделать себе такую же татуировку, как у бывшего бойфренда.