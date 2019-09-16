Футбол
MetaratingsФИФА обязала «Кардифф» выплатить €6 млн за погибшего Салу
В «Кардиффе» указали на то, что «Нант» не выполнил некоторые условия сделки, однако ФИФА приняла сторону «Нанта» в споре. Французский клуб получит шесть миллионов евро, которые должны были быть выплачены в качестве первого транша по трансферу.
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Общество
Астролог: какие переживания и сюрпризы принесет октябрь знакам зодиака
Начало октября ознаменуется переходом быстрых планет — Меркурия и Венеры — в знак Скорпиона.
Вечерняя Москва 11:32
Политика
На Украине придумают переходное правосудие для Донбасса и Крыма
Президент Украины Владимир Зеленский поручил разработать систему переходного правосудия для неподконтрольных территорий Донбасса и Крыма.
Lenta.ru 13:01
Политика
Хантсман заявил об «окне возможностей» для Москвы и Киева
Посол США в России Джон Хантсман считает, что для Москвы и Киева открывается «окно возможностей» из-за позитивных сдвигов в отношениях двух стран.
RT на русском 15:13
Экономика
Как пенсионная реформа коснётся военных пенсионеров
Пенсионная реформа подразумевает поэтапное повышение пенсионного возраста до 65 лет для мужчин и 60 - для женщин.
ТИА 02:34
Политика
Путин не оценил выступление Греты Тунберг в ООН
Президент России Владимир Путин сегодня высказался о выступлении в ООН шведской экоактивистки, школьницы Греты Тунберг.
Реальное время 12:49
Культура
Участникам КВН предлагали сыграть колдунов в «Битве экстрасенсов»
Блогер и юморист Наталья Краснова рассказала, что участникам КВН предлагали участвовать в телешоу «Битва экстрасенсов» в качестве колдунов, сообщает kp.ru.
Lenta.ru 14:48
Происшествия
Известного грузинского бандита с боем ликвидировали на Украине
Национальная полиция Украины в ходе спецоперации в Киевской области ликвидировала гражданина Грузии, осужденного на родине за тяжкие преступления.
Lenta.ru 12:04
Кино
Умер актер и режиссер Игорь Пушкарев
Московский Комсомолец 07:02
Политика
Лавров рассказал о подписании «формулы Штайнмайера» на разных листах
Вчера в Минске участники контактной группы, включая Донецк и Луганск, подписали «формулу Штайнмайера».
Известия 08:57
Армия и оружие
Найдены доказательства высадки «Летучего отряда Кадырова» в Норвегии
27 сентября норвежские СМИ сообщили, что на территории архипелага Шпицберген и на материковой части Норвегии заметили бойцов российского спецназа, действующих под видом штатских.
Lenta.ru 06:49
Происшествия
Суд арестовал замглавы «Аэрофлота» по делу о мошенничестве
Басманный суд Москвы в среду арестовал заместителя генерального директора по правовым и имущественным вопросам «Аэрофлота» Владимира Александрова, сообщает «РИА Новости».
РБК 12:27
Политика
Участники митинга в Киеве направились к офису президента
Участники акции протеста «Нет капитуляции», проходящей на майдане Незалежности в Киеве, направились к зданию офиса президента страны.
RT на русском 13:39
Происшествия
Пассажиры предотвратили убийство в вагоне российского поезда
Как говорится в сообщении, ехавший в поезде мужчина зашел в вагон-ресторан, поссорился там с другим пассажиром и захотел его убить.
Lenta.ru 14:13
Политика
На Украине опубликовано письмо с подписанной формулой Штайнмайера
В Киеве обнародовали письмо о согласовании, так называемой, формулы Штайнмайера, которое подписал представитель Украины в контактной группе по урегулированию на востоке страны Леонид Кучма.
Национальная служба новостей 07:15
Шоу-бизнес
Представитель Заворотнюк опроверг скорое появление актрисы на телешоу
Концертный директор Анастасии Заворотнюк Стас Христов заявил РБК, что никакой пресс-конференции Анастасии Заворотнюк в ближайшее время не будет.
РБК 04:45
Наука
Три уже одобренных препарата в полтора раза продлили жизнь мухам
Британские ученые провели эксперименты с плодовыми мухами, которые получили комбинацию из трех лекарственных средств: препарата на основе лития для стабилизации эмоционального состояния, траметиниба для лечения рака и рапамицина, используемого в качестве регулятора иммунной системы.
Хайтек+ вчера в 08:53
Политика
Путин заявил, что не против публикации переговоров с Трампом
Президент России Владимир Путин заявил, что не будет против, если его разговор с американским лидером Дональдом Трампом будет опубликован.
iReactor 08:34
Футбол
FA выдвинула обвинения Бернарду Силве за твит про Менди
Футбольная ассоциация Англии (FA) выдвинула обвинения полузащитнику «Манчестер Сити» Бернарду Силве.
Sports.ru 05:26
Культура
Программа «60 минут» получила премию ТЭФИ
РИА Новости 14:31
Космос
У странной звезды Табби обнаружили 21 аналог
Ученые считали, что эта необычно мерцающая звезда не имеет аналогов во Вселенной, но статья, опубликованная в издании The Astrophysical Journal Letter, показывает, что это вовсе не так.
Naked Science 30 сентября в 11:26
Шоу-бизнес
Галкин поделился семейным фото с Пугачевой в мини-платье
"Девчонки", - подписал он снимок, на котором также позируют родные и друзья: его дочь Лиза, дочь Пугачевой Кристина Орбакайте, певица и супруга Игоря Николаева Юлия Проскурякова.
Газета.Ru 05:10
Политика
Путин объяснил необходимость ухода России от доллара
Россия никогда не ставила перед собой задачу уйти от доллара в качестве платежного инструмента, однако страна вынуждена себя обезопасить.
Lenta.ru 08:22
Футбол
Загребское «Динамо» побило антирекорд «Спартака» в Лиге чемпионов
Загребское «Динамо» побило антирекорд московского «Спартака» по количеству гостевых поражений в Лиге чемпионов.
Чемпионат вчера в 22:28
Здоровье
В Перми из-за низких зарплат увольняются все неонатологи роддома
Неонатологи роддома пермской городской больницы № 6 заявили о том, что собираются уволиться всем отделением из-за низких зарплат.
Росбалт 09:36
Армия и оружие
Главы генштабов России и США провели переговоры
Начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов провел переговоры с главой комитета начальников штабов США генералом Марком Милли, сообщило российское оборонное ведомство.
Взгляд.ру 12:48
Интернет
В WhatsApp появилась функция исчезающих сообщений
В мессенджере WhatsApp в скором времени появится функция исчезающих сообщений. Разработчики уже приступили к её тестированию.
Новая Кубань 13:00
Футбол
Дзагоев рассказал, как попал в ЦСКА
Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев рассказал о том, как попал в основной состав армейского клуба.
Газета.Ru 13:45
Театры
Галина Волчек попросила коллег найти ей помощника в «Современнике»
Российская газета 13:23
Финансы
Курс гривны резко снизился после визита Зеленского в Нацбанк Украины
Издание «Украинские новости» отмечает, что падение курса гривны произошло после того, как НБУ посетили президент Владимир Зеленский и глава правительства Алексей Гончарук.
РБК вчера в 11:45