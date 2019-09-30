Футбол

Pravda.RuPravda.RuФИФА обязал «Кардифф» заплатить 6 млн евро за погибшего футболиста

ФИФА вынес решение по делу французского "Нанта" против валлийского "Кардифф Сити" из-за футболиста Эмилиано Салы, погибшего в авиакатастрофе. Клуб АПЛ обязан выплатить шесть миллионов евро.
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ФИФА обязала «Кардифф» заплатить «Нанту» € 6 млн за трансфер погибшего Салы

Чемпионат11:37

ФИФА обязала «Кардифф» выплатить 6 миллионов за погибшего Сала

Спорт-Экспресс11:04

ФИФА обязала «Кардифф» выплатить «Нанту» 6 миллионов евро за погибшего Салу

Sportbox.RU11:29

ФИФА обязала «Кардифф» заплатить «Нанту» 6 млн евро за Салу. Зимой он погиб в авиакатастрофе

Sports.ru11:15

ФИФА обязала «Кардифф» заплатить «Нанту» 6 млн евро за трансфер погибшего нападающего Салы

Sport24.ru11:04

ФИФА обязала «Кардифф» выплатить «Нанту» 6 млн евро за трансфер погибшего Салы

Евро-футбол.ру11:04

ФИФА обязал «Кардифф» выплатить шесть миллионов евро за трансфер погибшего Салы

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