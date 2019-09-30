Футбол
Pravda.RuФИФА обязал «Кардифф» заплатить 6 млн евро за погибшего футболиста
ФИФА вынес решение по делу французского "Нанта" против валлийского "Кардифф Сити" из-за футболиста Эмилиано Салы, погибшего в авиакатастрофе. Клуб АПЛ обязан выплатить шесть миллионов евро.
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Общество
Все детские онкологи центра Блохина пригрозили уволиться
Все 26 детских онкологов московского Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) онкологии имени Блохина написали заявления об увольнении в знак протеста против нового руководства.
Lenta.ru 09:13
Авто
Составлен топ-3 бюджетных иномарок для начинающих водителей
«Автоновости дня» при поддержке экспертов вторичного авторынка назвали топ-3 недорогих иномарок, отлично подходящих для роли первого авто.
Автоновости дня вчера в 01:00
Спорт
Легкоатлетки возмущены слишком интимной съемкой на ЧМ в Дохе
На чемпионате мира по легкой атлетике в Дохе, Катар было опробовано нововведение - спортсменов, готовящихся к старту, снимают с разных ракурсов.
Газета.Ru 05:39
Политика
Путин прибыл в Париж на церемонию прощания с Жаком Шираком
Президент России Владимир Путин прибыл в Париж на церемонию прощания с бывшим французским лидером Жаком Шираком.
REGNUM 05:28
Политика
Зеленский отказался публиковать стенограмму разговора с Трампом
Украинский глава Владимир Зеленский заявил, что его офис не будет публиковать стенограмму его телефонного разговора с американским коллегой Дональдом Трампом.
Газета.Ru 12:48
Культура
Кодзима ответит на вопросы пользователей VK
В рамках проекта #VKLive Кодзима даст интервью, в котором ответит на вопросы от пользователей VK. Вопросы можно оставить по ссылке.
Cyber.sports.ru 11:16
Происшествия
Появилось видео издевательств Хачатуряна над дочерьми
В СМИ появилось видео, записанного Михаилом Хачатуряном, в убийстве которого обвиняются его дочери.
Российская газета 12:53
Экономика
В Минтруде рассказали об индексации пенсий с 1 января
С 1 января 2020 года более 30 млн российских пенсионеров начнут получать повышенные пенсии в связи с запланированной индексацией на 6,6%. Об этом информирует Интерфакс со ссылкой на пресс-службу Минтруда.
RT на русском 07:02
Политика
Вице-спикер сейма Польши узнала о запрете въезда в Россию
Как сообщила «Польскому радио» вице-спикер сейма (нижней палаты парламента) Польши Малгожата Госевская, во время своей поездки в Белоруссию 29 сентября она узнала, что ей запрещён въезд в Российскую Федерацию.
REGNUM 10:24
Общество
МВД сообщило о 20 тыс. участников митинга в Москве
На согласованный митинг на проспекте Сахарова пришли 20 тыс. человек.
РБК вчера в 09:40
Общество
Путин подписал закон о льготах для садоводов и огородников
Закон распространяет налоговые льготы на платежи индивидуальных садоводов и огородников, следует из публикации.
РБК 07:59
Общество
Массовая свадьба в Дербенте попала в Книгу рекордов Гиннесса
Свадьба в Дербенте, организованная на День города в воскресенье на местном стадионе Нарын-Кала, попала в Книгу рекордов Гиннесса как самая многонациональная свадьба и церемония с самым большим количеством гостей, передает корреспондент ТАСС.
ТАСС вчера в 17:13
Происшествия
В терминал аэропорта Домодедово прибежала лиса
Газета.Ru 09:59
Политика
Лукашенко рассказал о братских отношениях с армянами
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время визита в Ереван и встречи с премьер-министром Армении Николом Пашиняном заявил, что белорусы и армяне всегда будут сохранять братские отношения.
RT на русском 12:20
Политика
Врио губернатора Севастополя сформировал новое правительство
Врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев в ходе аппаратного совещания в понедельник объявил о новом составе регионального правительства, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 06:11
Общество
Названы полезные для здоровья сердца продукты
Известия вчера в 00:18
Политика
«Медуза»: члены связанных с властями спортклубов оказывали давление на наблюдателей на выборах в Петербурге
Во время выборов в Петербурге 8 сентября оппозиционных наблюдателей и кандидатов на избирательных участках запугивали и били спортсмены из клубов, связанных с кандидатами от «Единой России» и местными администрациями.
Новая газета 12:19
Футбол
Тедеско возглавит «Спартак» после паузы на матчи сборных
Не исключается вариант, при котором о назначении Тедеско будет объявлено во время паузы на матчи национальных сборных.
Евро-футбол.ру 10:48
Авто
Водители требуют от Volkswagen компенсацию
Водители требуют от автогиганта компенсации за урон, причиненный разразившимся четыре года назад громким скандалом, больше известным как «дизельгейт».
Expert.ru 06:34
Здоровье
Какие продукты полезны при алкоголизме, рассказали врачи
Врачи рассказали, какие продукты полезны при алкоголизме.
Пермь открытая 02:59
Армия и оружие
Российский спецназ нашли в Норвегии
Газета.Ru 08:13
Здоровье
В Тамбовской области увеличилось число заболевших ОРВИ
За прошедшую неделю с 23 по 29 сентября число заболевших ОРВИ в Тамбовской области возросло на 5,1%. Всего отмечено 5437 случаев острой респираторной вирусной инфекции.
Онлайн Тамбов.ру 09:40
Финансы
Назван объем «серых» зарплат в России
Назван объем "серых" зарплат в России, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на долгосрочный бюджетный прогноз, внесенный правительством в Госдуму вместе с проектом федерального бюджета на 2020-2022 год.
Газета.Ru 12:22
Авто
Представили доступный 8-местный минивэн от GM и SAIC
Компания Wuling Motors, созданная совместно с General Motors и SAIC, представила новый бюджетный компактвэн Wuling Hongguang Plus.
Автоновости дня 06:27
Шоу-бизнес
Наследство режиссера Марка Захарова достанется его дочери Александре
Талантливый советский и российский режиссер, актер и художественный руководитель московского театра «Ленком» Марк Захаров скончался на 86-м году жизни в минувшую субботу, 28-го сентября.
Ugpressa.ru вчера в 05:38