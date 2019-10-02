с чего всё началось

Комитет по статусу игроков ФИФА вынес решение по поводу трансфера аргентинского форварда Эмилиано Салы, который погиб в авиакатастрофе в начале 2019 года. Игрок перешёл из французского «Нанта» в валлийский «Кардифф», выступавший в прошлом сезоне в АПЛ.

Происшествия СК Петербурга задержал экс-главу своего экономического управления СК Петербурга возбудил уголовное дело о покушении на часть четвертую статьи 159 УК – «Мошенничество в особо крупном размере».

Политика В ЛНР и ДНР призвали Зеленского не диктовать им условия Лидеры самопровоглашённых Луганской и Донецкой народных республик Леонид Пасечник и Денис Пушилин, комментируя согласование в Минске формулы Штайнмайера, призвали президента Украины Владимира Зеленского не диктовать им условия и согласовывать с ЛНР и ДНР закон об особом статусе Донбасса.

Финансы Курс гривны резко снизился после визита Зеленского в Нацбанк Украины Издание «Украинские новости» отмечает, что падение курса гривны произошло после того, как НБУ посетили президент Владимир Зеленский и глава правительства Алексей Гончарук.

Политика Нидерланды призвали изучить роль Украины в крушении МН17 Депутаты парламента Нидерландов потребовали от кабмина страны изучить роль Украины в крушении рейса MH17 над Донбассом в 2014 году.

Политика Сенаторы США призвали ввести санкции против Чайки и Коновалова Группа сенаторов США от двух партий во главе с законодателями Марко Рубио и Беном Кардиным призвала госсекретаря США Майка Помпео и министра финансов Стивена Мнучина ввести санкции против российских чиновников, ответственных, по их мнению, за нарушения прав человека в РФ.

Политика В партии Зеленского опровергли подписание «формулы Штайнмайера» Депутат от парламентской фракции "Слуга народа" Богдан Яременко пояснил, что подписания "формулы Штайнмайера" в Минске не было.

Армия и оружие Бывший стратег Пентагона рассказал об опасности России для США Бывший стратег Пентагона Терри Томпсон заявил, что США могут утратить авторитет на мировой арене и прекратить существовать, если не осознают, что Россия "является самой большой опасностью для их национальной безопасности", пишет РИА Новости.

Политика Сурков назвал условие согласования даты саммита «нормандской четверки» Как отметил Сурков в беседе с корреспондентом ТАСС, после этого будут выполнены все необходимые условия для встречи лидеров.

Культура Умер чешский эстрадный исполнитель Карел Готт Чешский эстрадный исполнитель Карел Готт умер в возрасте 80 лет. Об этом журналистам сообщила его продюсер Анета Штолцова.

Культура Умер композитор «Мимино» и «Кин-дза-дза» Гия Канчели Не стало грузинского композитора Гии Канчели - народный артист СССР, автор музыки к легендарным фильмам "Мимино" и "Кин-дза-дза" и множества симфонических произведений ушел из жизни в возрасте 84 лет в Тбилиси.

Происшествия В Петербурге иномарка загорелась после столкновения с автобусом В Петербурге на Волхонском шоссе произошло столкновение маршрутного автобуса №403 и легкового автомобиля.

Происшествия Замглавы «Аэрофлота» задержан по делу о мошенничестве Следователи задержали заместителя гендиректора компании «Аэрофлот» Владимира Александрова по делу о мошенничестве (ст. 159 УК РФ), сообщил «Интерфаксу» источник.

Армия и оружие В Сирии испытали российскую С-500 Российская система противовоздушной обороны из зенитного ракетного комплекса С-500 «Прометей» успешно прошла комплекс испытаний в Сирии.

Шоу-бизнес Кайли Дженнер и Трэвис Скотт расстались Самая молодая миллиардерша в мире встречалась с музыкантом Трэвисом Скоттом с 2017 года. А в 2018-м у них уже родилась дочка Сторми.

Шоу-бизнес Заворотнюк после лечения появится на ТВ Концертный директор актрисы Анастасии Заворотнюк Стас Христов снова подтвердил договоренность на интервью со звездой с одним из центральных телеканалов.

Происшествия Пограничники РФ при задержании обстреляли шхуну браконьеров из КНДР По данным агентства, в течение 1 и 2 октября российские пограничники Приморского края задержали 64 браконьера из КНДР, которые вышли в море на четырех шхунах.

Происшествия Во Владивостоке мужчина убил кондуктора трамвая Неизвестный нанес женщине-кондуктору удары по голове металлическим прутом. После нападения мужчина скрылся.

Экономика Задачи по продовольственной безопасности РФ будут выполнены — Медведев В России будут выполнены задачи по обеспечению продовольственной безопасности, заявил 2 октября премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на заседании правительства.

Футбол «Тоттенхэм» впервые в истории пропустил 7 голов дома Как сообщает Opta, «Тоттенхэм» пропустил семь голов в домашнем матче впервые в истории, если брать в расчёт крупные турниры.

Культура Прощание с Марком Захаровым началось в театре «Ленком» В «Ленкоме» началось прощание с художественным руководителем театра Марком Захаровым, который скончался 28 сентября в возрасте 85 лет.

Шоу-бизнес 46-летняя Мария Миронова во второй раз стала мамой Мария Миронова в 46 лет во второй раз стала мамой. Дочь народного артиста РСФСР пока держит в тайне пол новорожденного младенца.

Происшествия В Саратове умерла девочка, упавшая из окна вместе с отцом и братом Девочка, пострадавшая в результате падения с девятого этажа дома вместе со своим отцом и братом, умерла в больнице в Саратове.

Происшествия Заподозренный в мошенничестве подполковник МЧС покончил с собой По его данным, в отношении 40-летнего подполковника велось следствие по делу о мошенничестве.