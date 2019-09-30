Комитет по статусу игроков ФИФА вынес решение по поводу трансфера аргентинского форварда Эмилиано Салы, который погиб в авиакатастрофе в начале 2019 года. Игрок перешёл из французского «Нанта» в валлийский «Кардифф», выступавший в прошлом сезоне в АПЛ.

Футбол Рахимов подал в отставку с поста наставника «Ахмата» Главный тренер грозненского "Ахмата" Рашид Рахимов в прямом эфире заявил о своей отставке.

Политика Особое мнение: Сергей Марков Политолог Сергей Марков был в программе "Особое мнение".

Экономика На Украине выведут из обращения монеты номиналом 1, 2 и 5 копеек С 1 октября на Украине монеты номиналом 1, 2 и 5 копеек перестанут быть платёжным средством, сообщил 30 сентября специализированный ресурс «Курс денег».

Авто Chevrolet Niva получила новую доступную комплектацию Chevrolet Niva получила новую базовую комплектацию с названием SL и с сокращенным списком оборудования.

Спорт Ласицкене стала первой трехкратной чемпионкой мира в прыжках в высоту Россиянка Мария Ласицкене стала первой в истории трехкратной чемпионкой мира в прыжках в высоту, сообщает ТАСС.

Волейбол Российские волейболистки завоевали бронзу на Кубке мира Золотая медаль на Кубке мира досталась команде из Китая, второе место заняли представительницы США, и третьими на пьедестале почета стали волейболистки из России.

Здоровье В России отзывают препарат от изжоги, способный вызывать рак В России решили отказаться от популярного индийского препарата «Ранитидин», помогающего при лечении язвы и изжоги.

Политика В Германии обвинили Зеленского в оскорблении Меркель Немецкий еженедельник Der Spiegel в воскресенье, 29 сентября, написал о том, что президент Украины Владимир Зеленский оскорбил правительство Германии во время телефонного разговора с американским лидером Дональдом Трампом.

Политика Зеленского уличили в копировании указа с документа ООН Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, текст которого практически дословно взят с документа ООН.

Шоу-бизнес Алена Водонаева опубликовала неудачный снимок с тремя ногами Поклонники отметили, что фотограф, скорее всего, неудачно отредактировал снимок, в результате чего Водонаева стала обладательницей третьей ноги.

Общество Россияне считают границей бедности доход 12,5 тыс. рублей По оценкам премьер-министра РФ Дмитрия Медведева, в России проживает более 19 млн человек (13% россиян от общего населения страны) с доходами ниже прожиточного минимума.

Шоу-бизнес Сергей Лазарев: «Моих детей вынашивали разные суррогатные матери» Оба раза детей для певца вынашивали суррогатные мамы. Беременность у женщин наступала с первого раза - и с Никитой, и с Анной.

Политика Кремль назвал возможной публикацию разговоров Путина и Трампа Пресс-секретарь российского президента отметил, что в Кремле считают публикацию разговора Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским внутренним делом США.

Происшествия На зеленой ветке метро Москвы произошел сбой из-за падения пассажира Движение поездов от станции «Белорусская» до «Новокузнецкой» Московского метрополитена было прервано из-за падения пассажира, сообщается на странице метро в Twitter.

Недвижимость Сбербанк снижает ставки по ипотеке Сбербанк с 1 октября снижает ставки по ипотечным кредитам. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу кредитной организации.

Здоровье В России врачи призвали ограничить рекламу сладкого Эксперты Минздрава настоятельно рекомендуют сократить количество рекламы сладкого на российских телеканалах, сообщает «РИА Новости».

Политика Путин освободил от уплаты НДФЛ несколько категорий россиян Президент России Владимир Путин подписал закон, который освобождает от уплаты налога на доходы физических лиц (НДФЛ) сразу несколько категорий россиян.

Происшествия В Башкирии требуют наказать подростков, взорвавших щенков петардами Почти 14 тысяч человек подписались под петицией на change.org к полиции Башкирии с требованием наказать живодеров за убийство собаки и ее двухнедельных щенков.

Происшествия Мосгорсуд заменил Павлу Устинову реальный срок условным Мосгорсуд принял решение заменить актёру Павлу Устинову наказание в виде 3,5 года колонии на один год условно по делу о применении насилия к сотруднику Росгвардии в ходе несогласованной акции в Москве.

Шоу-бизнес Появилось фото пережившего инсульт и кому актера Алексея Янина После пережитых страшных заболеваний Алексей Янин уже может самостоятельно принимать пищу и воду.

Авто Toyota показала полноприводную Toyota Camry Седан Toyota Camry, который в этом поколении выпускался только с передними ведущими колесами, получил полноприводную версию e-Four.

Здоровье Все детские онкологи центра Блохина пригрозили уволиться Все 26 детских онкологов московского Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) онкологии имени Блохина написали заявления об увольнении в знак протеста против нового руководства.

Экономика В Минтруде рассказали об индексации пенсий с нового года Более 30 миллионов россиян начнут получать повышенные пенсии после индексации с 1 января 2020 года, сообщил Минтруд.

Общество Пользователи Сети попытались найти на фото замаскировавшегося леопарда В твиттере стал популярным пост со снимком, на котором пользователи Сети пытаются найти замаскировавшегося леопарда.