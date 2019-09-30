Футбол
ЧемпионатФИФА обязала «Кардифф» заплатить «Нанту» за трансфер погибшего Салы
Комитет по статусу игроков ФИФА вынес решение по поводу трансфера аргентинского форварда Эмилиано Салы, который погиб в авиакатастрофе в начале 2019 года. Игрок перешёл из французского «Нанта» в валлийский «Кардифф», выступавший в прошлом сезоне в АПЛ.
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ФИФА обязала «Кардифф» выплатить шесть миллионов евро за трансфер погибшего Салы
Советский спорт11:30
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В России вступил в силу скандальный «закон о курении на балконах»
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Странные развлечения Ксении Собчак и Константина Богомолова продолжаются.
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Ограничения затронут гаджеты, которые работают на операционных системах Android 2.3.7 и iOS 8. "В связи с тем, что мы не планируем обновлять данные операционные системы, некоторые функции могут перестать работать на них в любое время", - говорится в сообщении.
РИА Новости 18:27
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Курс доллара поднялся выше 65 рублей
В понедельник, 30 сентября, курс американского доллара увеличился до 65 рублей. Об этом стало известно после торгов на Московской бирже.
Петербургский дневник 09:21
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В России начался осенний призыв
В России начинается осенняя призывная кампания. Во время нее в армию должны быть призваны более 132 тыс. человек.
Росбалт 19:59
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МВД усилило контроль за уголовными делами по статьям о наркотиках
МВД России приняло дополнительные меры по контролю за уголовными делами по статьям, связанным с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ, что позволит сократить число необоснованных решений по таким делам.
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Спорт
Спортсменок возмутила слишком интимная видеосъёмка на ЧМ в Дохе
На чемпионате мира по лёгкой атлетике в Дохе опробовали новый формат видеосъёмки — камера показывала готовящихся к старту спортсменов сзади и снизу.
Life.ru 11:28
Происшествия
Летевший в Нерюнгри самолет вынужденно сел в Иркутске
Самолет А320 авиакомпании S7, следовавший из Новосибирска в Нерюнгри 1 октября, ушел на запасной аэродром в Иркутске.
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В Госдуме прокомментировали условия ФРГ для снятия санкций с России
Член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов прокомментировал RT заявление официального представителя правительства ФРГ Штеффена Зайберта о том, что для снятия или ослабления антироссийских санкций необходим прогресс в реализации минских договорённостей.
RT на русском 08:11
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Сахалин 30 лет борется со СПИДом
30-летие службы профилактики и борьбы со СПИД в Сахалинской области отметили научно-практической конференцией.
Сахалин.Инфо 21:49
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Сергей Лазарев признался, что у него есть годовалая дочь
Музыкант сделал сенсационное признание в эфире. Певец признался, что кроме сына Никиты у него есть годовалая дочь.
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Обсерватория «Спектр-РГ» запечатлела барстеры в центре Галактики
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Депутат Госдумы, первый заместитель председателя Комитета по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Василий Власов пригласил шведскую экоактивистку Грету Тунберг выступить в Государственной Думе с речью перед российской молодежью.
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Президент Владимир Путин подписал закон, освобождающий от уплаты НДФЛ студентов и аспирантов при получении материальной помощи от образовательных учреждений, а также пострадавших в чрезвычайных ситуациях.
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Мосгорсуд приговорил Устинова к году условно
Мосгорсуд на заседании 30 сентября заменил приговор актеру Павлу Устинову с 3,5 года колонии на 1 год условно с испытательным сроком 2 года.
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Пользователи Сети попытались найти на фото замаскировавшегося леопарда
В твиттере стал популярным пост со снимком, на котором пользователи Сети пытаются найти замаскировавшегося леопарда.
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Названа причина подачи тока по батареям жилого дома в Воронеже
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Игорь Шалимов назначен тренером «Ахмата»
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В Кремле прокомментировали решение ПАСЕ обсудить протесты в Москве
России не нравится, когда её внутренние дела обсуждаются где-то, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя включение Парламентской ассамблеей Совета Европы в повестку осенней сессии обсуждения темы протестных акций в Москве.
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Президент «Барселоны» встретится с Пике после критики в адрес руководства
Президент «Барселоны» Хосеп Мария Бартомеу встретится с защитником клуба Жераром Пике, сообщает Football Espana.
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Сбербанк с 1 октября снизит ставки по ипотеке
Сбербанк с 1 октября 2019 года снижает ставки по ипотечным кредитам, минимальная ставка на первичном рынке составит 7,3%, на вторичном - от 8,8% годовых.
ТАСС 03:33
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Наследство режиссера Марка Захарова достанется его дочери Александре
Талантливый советский и российский режиссер, актер и художественный руководитель московского театра «Ленком» Марк Захаров скончался на 86-м году жизни в минувшую субботу, 28-го сентября.
Ugpressa.ru вчера в 05:38