Футбол

ЧемпионатЧемпионатФИФА обязала «Кардифф» заплатить «Нанту» за трансфер погибшего Салы

Комитет по статусу игроков ФИФА вынес решение по поводу трансфера аргентинского форварда Эмилиано Салы, который погиб в авиакатастрофе в начале 2019 года. Игрок перешёл из французского «Нанта» в валлийский «Кардифф», выступавший в прошлом сезоне в АПЛ.
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ФИФА обязала «Кардифф» заплатить «Нанту» за трансфер погибшего Салы

Чемпионат14:00

ФИФА обязала «Кардифф» выплатить шесть миллионов евро за трансфер погибшего Салы

Советский спорт11:30

ФИФА обязала «Кардифф» выплатить 6 миллионов за погибшего Сала

Спорт-Экспресс11:04

ФИФА обязала «Кардифф» заплатить «Нанту» 6 млн евро за Салу. Зимой он погиб в авиакатастрофе

Sports.ru11:15

ФИФА обязала «Кардифф» заплатить «Нанту» 6 млн евро за трансфер погибшего нападающего Салы

Sport24.ru11:04

ФИФА обязала «Кардифф» выплатить «Нанту» 6 млн евро за трансфер погибшего Салы

Евро-футбол.ру11:04

ФИФА обязала «Кардифф» выплатить «Нанту» 6 миллионов евро за погибшего Салу

Sportbox.RU11:29
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