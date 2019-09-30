Футбол
ЧемпионатФИФА обязала «Кардифф» заплатить «Нанту» за трансфер погибшего Салы
Комитет по статусу игроков ФИФА вынес решение по поводу трансфера аргентинского форварда Эмилиано Салы, который погиб в авиакатастрофе в начале 2019 года. Игрок перешёл из французского «Нанта» в валлийский «Кардифф», выступавший в прошлом сезоне в АПЛ.
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ФИФА обязала «Кардифф» выплатить шесть миллионов евро за трансфер погибшего Салы
Советский спорт11:30
Автоматически обработано 7016 источников, обновлено в 20:43, Вашингтон
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В центре Блохина прокомментировали скандал с массовым увольнением
По словам Стилиди, новая администрация не только не предлагала сотрудникам писать заявления об увольнении, но и в связи с переездом в новое здание нуждается в дополнительном персонале, включая врачей и медсестер.
РИА Новости 19:07
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Москвичка устроила откровенную фотосессию в отделе полиции
В Москве девушка устроила откровенную фотосессию в форме в одном из отделов полиции. Об этом сообщает телеканал "360".
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Владимирцам покажут смеющегося венецианского лауреата
Владимирские ведомости 13:50
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В Перу президент распустил парламент
Президент Перу Мартин Вискарра объявил о роспуске парламента страны.
Газета.Ru 19:22
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Рэпер L’One больше не сможет исполнять свои песни
Выяснилось, что владелец лейбла Тимати и генеральный директор Павел Курьянов намерены запретить исполнителю петь песни, записанные в период сотрудничества с Black Star, а также использовать псевдоним L’One.
Телепрограмма 28 сентября в 04:12
Происшествия
СМИ узнали о даче взяток полковнику Черкалину в здании ФСБ на Лубянке
Бывшему руководителю 2-го отдела управления «К» Службы экономической безопасности ФСБ Кириллу Черкалину, который в настоящее время находится в СИЗО «Лефортово» по обвинению во взяточничестве, деньги приносили прямо в управление, расположенное на Лубянке.
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В Минздраве назвали полезные для сердца продукты
Газета.Ru 28 сентября в 21:46
Шоу-бизнес
46-летняя Мария Миронова во второй раз стала мамой
Мария Миронова в 46 лет во второй раз стала мамой. Дочь народного артиста РСФСР пока держит в тайне пол новорожденного младенца.
Телепрограмма 13:15
Армия и оружие
Грузинский боевик рассказал об иностранцах, воюющих за ВСУ в Донбассе
В зону боевых действий в Донбассе приезжают граждане разных стран мира, чтобы воевать на стороне Украины, заявил командир формирования «Грузинский легион» Мамука Мамулашвили 29 сентября в интервью телеканалу ObozTV.
REGNUM 01:53
Шоу-бизнес
Дочь Пугачевой и Галкина устроила модное дефиле
Дочь Пугачевой и Галкина устроила модное дефиле Лиза Галкина решила организовать модный показ для своего папы прямо не выходя из шикарного замка.
Экспресс газета 14:10
Политика
Путин прибыл в Париж на церемонию прощания с Жаком Шираком
Президент России Владимир Путин прибыл в Париж на церемонию прощания с бывшим французским лидером Жаком Шираком.
REGNUM 05:28
Общество
Путин подписал закон о льготах для садоводов и огородников
Закон распространяет налоговые льготы на платежи индивидуальных садоводов и огородников, следует из публикации.
РБК 07:59
Происшествия
На Сахалине 15-летняя воспитанница интерната умерла от ожогового шока
На Сахалине воспитанница Кировского детдома-интерната для детей с проблемами умственного развития погибла от ожогового шока.
Известия 20:33
Общество
Штрафы для уклонистов от армии могут поднять в шесть раз
Бурдинский отметил, что тем не менее количество уклонистов в России снижается — с шести тысяч человек в 2014 году до 1,6 тысячи призывников сейчас.
РИА Новости 13:19
Игры
Самый дорогой корабль в Star Citizen купили за несколько секунд
Для корабля «использовали» самые дорогие «материалы», над его отделкой «трудились» лучшие дизайнеры, а системы управления гарантируют, что с ним справится даже новичок.
Игромания.ру вчера в 12:03
Армия и оружие
Российский спецназ заметили в Норвегии
Известия 03:52
Общество
Скончалась американская оперная певица Джесси Норман
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Общество
Завершился митинг в центре Москвы
На проспекте академика Сахарова в Москве завершился согласованный митинг оппозиции под названием "Отпускай!".
Вести.Ru вчера в 10:38
Политика
Помпео пообещал не дать Пригожину укрыться от давления США
По словам Помпео, США не потерпят иностранного вмешательства в свои выборы и продолжат оказывать давление на тех, кто хочет подорвать демократические процессы.
РБК 11:28
Недвижимость
Сбербанк с 1 октября снизит ставки по ипотеке
Сбербанк с 1 октября 2019 года снижает ставки по ипотечным кредитам, минимальная ставка на первичном рынке составит 7,3%, на вторичном - от 8,8% годовых.
ТАСС 03:33
Политика
МИД Белоруссии не видит смысла в размещении российской военной базы
В размещении российской военно-воздушной базы на территории Белоруссии «нет ни практического, ни политического, ни военного смысла», сообщил в интервью РБК глава белорусского МИДа Владимир Макей.
Коммерсантъ 19:58
Общество
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Коммерсантъ 03:43
Политика
В Госдуме прокомментировали условия ФРГ для снятия санкций с России
Член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов прокомментировал RT заявление официального представителя правительства ФРГ Штеффена Зайберта о том, что для снятия или ослабления антироссийских санкций необходим прогресс в реализации минских договорённостей.
RT на русском 08:11
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Зеленский отказался проводить расследования по приказу из-за границы
Власти Украины не будут вести расследований по приказам из других стран, заявил президент Владимир Зеленский.
РБК 09:36
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Мошенники звонят клиентам банков по базам полиции
В основном мошенники звонят клиентам банков, имеющих автомобиль или недвижимость.
Vologda-poisk.ru 07:11
Экономика
Что изменится в российских законах с 1 октября 2019 года
С 1 октября запланировано повышение зарплат работникам бюджетной сферы, не затронутым майскими указами, не менее чем на 4,3%. Это персонал детских садов (нянечки), юристы, бухгалтеры, технические работники и социальные психологи, а также военные, сотрудники органов внутренних дел, уголовно-исполнительной системы, служащие национальной гвардии.
РБК 01:01
Экономика
S&P 500 показал рекордный рост за три квартала с 1997 года
Индекс S&P 500 по итогам трех кварталов текущего года показал рост на 19%, что стало наилучшим показателем за последние 22 года.
РБК 20:34