Международная федерация футбола (ФИФА) отреагировала на сейвы защитника «Ростова» Евгения Чернова в матче восьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с московским «Локомотивом».

ФИФА оценила сейвы защитника «Ростова» в матче с «Локомотивом»

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