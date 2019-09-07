Футбол
RT на русскомФИФА оценила сейвы защитника «Ростова» в матче с «Локомотивом»
Международная федерация футбола (ФИФА) отреагировала на сейвы защитника «Ростова» Евгения Чернова в матче восьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с московским «Локомотивом».
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В ФИФА оценили суперспасение защитника «Ростова» Чернова в матче с «Локомотивом»
Матч ТВвчера в 21:54
В ФИФА оценили суперспасение защитника «Ростова» Чернова в матче с «Локомотивом»
Sportbox.RUвчера в 21:54
Автоматически обработаны 6983 источника, обновлено в 11:17, Вашингтон
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Московский Комсомолец 09:59
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Освобожденный Россией террорист Сенцов сделал скандальное заявление
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Освобожденных украинских моряков наградили
На Украине наградили 24 моряков, прибывших в Киев в рамках российского-украинского обмена заключенными.
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Гитарист Дэн Уорнер умер после концерта
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Стоит отметить, что первыми серийными моделями на Kirin 990, скорее всего, станут смартфоны Mate 30.
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Путин и Назарбаев придумали название космического ракетного комплекса
Российский лидер Владимир Путин предложил назвать космический ракетный комплекс "Байтерек" (совместный российско-казахстанский проект) в честь первого президента республики Нурсултана Назарбаева.
Вести.Ru 08:46
Политика
В Минске обсудят обмен между Киевом и Донбассом по формуле «200 на 70»
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Ридус 09:47
Автоспорт
Леклер выиграл квалификацию Гран-при «Формулы-1» в Италии
Монегаск Шарль Леклер из команды "Феррари" показал лучшее время в квалификации Гран-при Италии - 14-го этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1".
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Жители пригородного района Ститсвиль на юге Оттавы стали все чаще обнаруживать енотов, находящихся в странном состоянии, напоминающем алкогольное опьянение.
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Футболисты сборной России стали бородатыми
Twitter сборной России пририсовал игрокам бороды в честь соответствующего дня.
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Глава бундестага назвал саботаж «Северного потока – 2» неразумным
Председатель бундестага Вольфганг Шойбле раскритиковал противников «Северного потока – 2», которые выступили против проекта после начала его реализации.
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Музыка
В Волгограде пройдет гала-концерт авторской песни
Гала-концерт было решено разбить на две возрастные категории – дети выступят отдельно от взрослых.
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Американский политолог заявил, что США утрачивают статус сверхдержавы
По мнению политолога, глава Белого дома США Дональд Трамп подарил современной Европе истинную политическую независимость.
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Посадка индийского аппарата на Луну закончилась неудачей
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Армия и оружие
Ополченцы сбили за четыре дня шесть беспилотников ВСУ, заявили в ДНР
Ополченцы сбили в Донбассе за четыре дня шесть беспилотников украинских силовиков, заявили в управлении Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики.
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Вести.Ru вчера в 15:16
Транспорт
МВД хочет разрешить несовершеннолетним водить автомобиль
МВД предложило предоставить возможность несовершеннолетним, прошедшим обучение в автошколе и успешно сдавшим экзамены, управлять транспортом категории "В" в сопровождении опытного водителя.
Газета.Ru вчера в 17:36
Политика
Порошенко отреагировал на обмен заключенными между Россией и Украиной
Бывший украинский президент Петр Порошенко выразил мнение по поводу произошедшего между Россией и Украиной обмена заключенными.
Газета.Ru 10:28
Политика
Глава Пентагона назвал требования к России для совместной работы с США
Глава Пентагона Марк Эспер заявил, что России нужно изменить свое поведение, чтобы работать совместно с США и сконцентрироваться не на разногласиях, а на том, в чем схожи позиции двух стран.
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