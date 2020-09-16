В ходе мощнейшей за последние месяцы атаки на террористов в Сирии российские военные уничтожили объекты в провинции Идлиб, где бойцы иностранных частных военных компаний (ЧВК) занимались подготовкой боевиков.
Уголовное дело о смерти в следственном изоляторе националиста Максима Марцинкевича не возбуждалось, сообщил "Интерфаксу" официальный представитель следственного управления СК по Челябинской области Владимир Шишков.
Как передает издание «Репортер», во время важных переговоров первых лиц России и Белоруссии в воздушном пространстве поблизости с Сочи, где проходила встреча, появились три американских бомбардировщика B-52H – они прибыли с британской авиабазы «Фэрфорд».
Лизинговая компания «Стоун-XXI», владеющая фургоном, на котором в результате столкновения с джипом актера Михаила Ефремова разбился курьер Сергей Захаров, просит отменить приговор артисту и признать себя потерпевшей по делу.
Доставит воздушный шлюз на МКС ракета SpaceX Falcon 9. Это первый в своем роде коммерческий воздушный шлюз, предназначенный для доставки полезных нагрузок и других материалов с борта герметичной космической станции во внешний вакуум.
В составе «Барсы» дубль оформил нападающий Лионель Месси — его первые голы за клуб после летних слов о желании покинуть команду и последовавшего решения остаться в «Барселоне» до истечения срока контракта.
«Следователи сегодня предъявили Марии Колесниковой обвинение по ч. 3 ст. 361 (призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь, совершённые с использованием СМИ и сети интернет) Уголовного кодекса Республики Беларусь», — говорится в Telegram-канале ведомства.
Россия прорабатывает с Белоруссией предоставление кредита на 1,5 миллиарда долларов в несколько этапов: в 2020 году республика может получить по 500 миллионов долларов от России и по линии Евразийского фонда стабилизации и развития (ЕФСР), а еще 500 миллионов Россия предоставит в 2021 году, сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов.
Министр финансов РФ Антон Силуанов полагает, что Россия сможет вновь начать продажу евробондов на рынке заимствований после того, как успокоится ситуация с отравлением политика Алексея Навального, то есть, когда утихнут санкционные настроения.