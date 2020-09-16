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Ведомости
Ведомости

ФИФА оценила убытки футбольной индустрии от коронавируса в $14 млрд

Многие профессиональные клубы столкнулись с очень серьезными проблемами, меня также очень беспокоят молодежные академии и клубы низших дивизионов.В источнике
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Матч ТВ

ФИФА: Ущерб от коронавируса составил около 14 миллиардов долларов

Матч ТВ14:58
Metaratings

ФИФА: мировой футбол потеряет 14 млрд долларов из-за пандемии коронавируса

Metaratings13:19
Soccer.ru

Убытки футбольной индустрии от коронавируса составят 14 млрд долларов

Soccer.ru09:29
Sport.ru

В ФИФА подсчитали потери мирового футбола от пандемии коронавируса

Sport.ru09:29
Коммерсантъ

FIFA оценила потери мирового клубного футбола из-за пандемии в $14 млрд

Коммерсантъ09:15
Sports.ru

Клубный футбол потеряет 14 млрд долларов из-за коронавируса в 2020 году

Sports.ru08:02
РИА Новости

Мировой футбол потеряет 14 млрд долларов из-за коронавируса в 2020 году

РИА Новости07:41

«Искандер-М» атаковал объект с бойцами иностранной ЧВК в Сирии

В ходе мощнейшей за последние месяцы атаки на террористов в Сирии российские военные уничтожили объекты в провинции Идлиб, где бойцы иностранных частных военных компаний (ЧВК) занимались подготовкой боевиков.
Lenta.ru05:07
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СКР опроверг возбуждение дела в связи со смертью Тесака

Уголовное дело о смерти в следственном изоляторе националиста Максима Марцинкевича не возбуждалось, сообщил "Интерфаксу" официальный представитель следственного управления СК по Челябинской области Владимир Шишков.
Интерфакс14:35
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Пока Путин и Лукашенко совещались в Сочи, Ту-160 РФ ответили на угрозу в Черном море

Как передает издание «Репортер», во время важных переговоров первых лиц России и Белоруссии в воздушном пространстве поблизости с Сочи, где проходила встреча, появились три американских бомбардировщика B-52H – они прибыли с британской авиабазы «Фэрфорд».
Южный Федеральный01:06
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Владелец попавшего в ДТП с Ефремовым авто обжаловал приговор актеру

Лизинговая компания «Стоун-XXI», владеющая фургоном, на котором в результате столкновения с джипом актера Михаила Ефремова разбился курьер Сергей Захаров, просит отменить приговор артисту и признать себя потерпевшей по делу.
Ведомости07:26
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Готов первый коммерческий шлюз МКС – видео его работы

Доставит воздушный шлюз на МКС ракета SpaceX Falcon 9. Это первый в своем роде коммерческий воздушный шлюз, предназначенный для доставки полезных нагрузок и других материалов с борта герметичной космической станции во внешний вакуум.
Популярная механика08:32

«Барселона» обыграла «Жирону» в контрольном матче. Месси оформил дубль

В составе «Барсы» дубль оформил нападающий Лионель Месси — его первые голы за клуб после летних слов о желании покинуть команду и последовавшего решения остаться в «Барселоне» до истечения срока контракта.
Sport24.ru15:05

СК Белоруссии предъявил обвинение Марии Колесниковой

«Следователи сегодня предъявили Марии Колесниковой обвинение по ч. 3 ст. 361 (призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь, совершённые с использованием СМИ и сети интернет) Уголовного кодекса Республики Беларусь», — говорится в Telegram-канале ведомства.
RT на русском10:10
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Силуанов рассказал о кредите в $1,5 миллиарда для Белоруссии

Россия прорабатывает с Белоруссией предоставление кредита на 1,5 миллиарда долларов в несколько этапов: в 2020 году республика может получить по 500 миллионов долларов от России и по линии Евразийского фонда стабилизации и развития (ЕФСР), а еще 500 миллионов Россия предоставит в 2021 году, сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов.
РИА Новости12:52
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Силуанов допустил возвращение России на зарубежный рынок заимствований

Министр финансов РФ Антон Силуанов полагает, что Россия сможет вновь начать продажу евробондов на рынке заимствований после того, как успокоится ситуация с отравлением политика Алексея Навального, то есть, когда утихнут санкционные настроения.
Долг.рф15:33
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