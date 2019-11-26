Спорт
Sport24.ruФИФА прокомментировала возможное отстранение России от ЧМ-2022
Ранее комитет по соответствию WADA рекомендовал исполкому организации отстранить Россию на четыре года от участия в международных соревнованиях за нарушение допинговых правил. Исполком рассмотрит рекомендации 9 декабря на заседании в Париже.
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В Международной федерации футбола прокомментировали возможное отстранение сборной России от участия в чемпионате мира 2022 года.Sport24.ru07:22
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Матч 5 тура групповой стадии Лиги чемпионов Манчестер Сити – Шахтер Донецк состоится во вторник 26 ноября в 23:00 (МСК) на стадионе Этихад.
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Военные в Крыму заплатят 31 млн рублей за случайный запуск ракеты
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Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов подписал контракт на бой с американцем Тони Фергюсоном.
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Ранее Lamborghini представила гибридный суперкар Sian.
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Главы спортивных федераций срочно вызваны в Кремль
Для обсуждения возможных санкций Всемирной антидопинговой организации (WADA) в Кремль срочно вызваны главы спортивных федераций.
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Председатель Центробанка Эльвира Набиуллина предостерегла российские банки от операций в евро из-за отсутствия прибыли.
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Компания Mercedes-Benz опубликовала первый тизер кроссовера GLA второго поколения. На нём новинка изображена в профиль.
Энергетика
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Казахстан изучает вопрос присоединения к газопроводу «Сила Сибири-2» для газификации объектов Восточно-Казахстанской области, сообщил первый заместитель министра энергетики Казахстана Махамбет Досмухамбетов.