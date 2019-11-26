Спорт

Sport24.ruSport24.ruФИФА прокомментировала возможное отстранение России от ЧМ-2022

Ранее комитет по соответствию WADA рекомендовал исполкому организации отстранить Россию на четыре года от участия в международных соревнованиях за нарушение допинговых правил. Исполком рассмотрит рекомендации 9 декабря на заседании в Париже.
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ФИФА прокомментировала возможное отстранение России от ЧМ-2022

В Международной федерации футбола прокомментировали возможное отстранение сборной России от участия в чемпионате мира 2022 года.
Sport24.ru07:22

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«Будем ждать окончательного решения исполкома WADA». ФИФА – о возможном отстранении сборной России

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ФИФА не предпримет действий в отношении РФС до окончательного решения ВАДА

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ФИФА не предпримет действий в отношении РФС до окончательного решения ВАДА

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ФИФА повременит с позицией по сборной России до решений ВАДА

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ФИФА: «Будем ждать вердикта ВАДА до принятия решения по России»

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В ФИФА не готовы комментировать возможное отстранение сборной России

Чемпионат07:35

ФИФА прокомментировала возможное отстранение России от ЧМ-2022

Sport24.ru07:22
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Автоматически обработано 7069 источников, обновлено в 14:16, Ашберн
Общество

Азовское море вернулось в привычные берега после сильного отлива

РИА Новости 04:52
Армия и оружие

Россия показала США гиперзвуковой ракетный комплекс «Авангард»

«На территории РФ американской инспекционной группе проведен показ ракетного комплекса «Авангард» с гиперзвуковым планирующим крылатым блоком», — уточнили в министерстве.
Известия 07:41
Общество

В России усилились эмиграционные настроения

По данным опроса, среди респондентов в возрасте от 25 до 39 лет уехать за рубеж на ПМЖ хотят 30% опрошенных, среди участников опроса в возрасте от 40 до 54 лет такое желание есть у 19% респондентов.
Интерфакс 04:25
Киберспорт

В Dota 2 вышло обновление «Чужие земли» и патч 7.23

Разработчики добавили в Dota 2 обновление The Outlanders («Чужие земли»).
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Политика

Путин обсудил с Зеленским передачу кораблей Украине и газовую проблему

Президент России Владимир Путин и глава Украины Владимир Зеленский обсудили передачу Киеву трех военных кораблей, которые были задержаны в Керченском проливе и вопросы по транзиту газа.
VSE42.RU вчера в 19:20
Общество

Выплаты в 50 рублей по уходу за ребенком отменены

С 1 января ежемесячные компенсационные выплаты по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех лет в России будут отменены.
Газета.Ru 07:12
Армия и оружие

СМИ сообщили об отказе Турции принять план НАТО по «защите» от России

Турция отказалась поддержать план НАТО по защите стран Прибалтики и Польши, передает агентство Рейтер со ссылкой на высокопоставленные источники в Североатлантическом альянсе.
РИА Новости 14:06
Экономика

Греф сообщил об обучавшем его после прихода в Сбербанк коуче

После прихода на работу в Сбербанк нынешний президент финансовой организации Герман Греф обращался за помощью к наставнику из числа руководителей некой крупной корпорации.
РБК 13:58
Общество

В Госдуме предложили сократить продолжительность новогодних праздников

Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов в беседе с "Газетой.ru" поддержал предложение сделать 31 декабря выходным и высказался за сокращение новогодних каникул.
РИА Новости 06:33
Политика

Украина пытается остановить «Северный поток-2» с помощью США

Украина надеется, что санкции США воспрепятствуют запуску "Северного потока-2", заявила заместитель главы украинского министерства иностранных дел Елена Зеркаль.
Вестник Кавказа 11:00
Происшествия

Число жертв землетрясения в Албании возросло до 8 человек

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, число жертв землетрясения возросло до 8 человек, среди них — девочка.
REGNUM 04:53
Интернет

В WhatsApp появится новая функция удаления сообщений

В тестовой версии WhatsApp новую функцию можно активировать в настройках контакта или чата, но в последнем случае удалять сообщения смогут лишь администраторы групп, сообщает РИА Новости.
ФАН вчера в 21:19
Футбол

Манчестер Сити – Шахтер Донецк. Ставки. Кто выиграет в матче Лиги чемпионов?

Матч 5 тура групповой стадии Лиги чемпионов Манчестер Сити – Шахтер Донецк состоится во вторник 26 ноября в 23:00 (МСК) на стадионе Этихад.
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Шоу-бизнес

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Дочь Анастасии Заворотнюк Анна опубликовала в своем инстаграме новое фото матери.
Каспий.Инфо вчера в 10:29
Авто

Фото обновленной Lada 4x4 показали в Сети

По снимкам видно, что внешне автомобиль почти не изменился: все кузовные элементы, за исключением нового переднего бампера с интегрированными «противотуманками», остались прежними.
Автоновости дня вчера в 02:13
Армия и оружие

США обеспокоены из-за турецких испытаний С-400

Газета.Ru 11:52
Общество

Военные в Крыму заплатят 31 млн рублей за случайный запуск ракеты

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Хабиб Нурмагомедов подписал контракт на бой с Фергюсоном

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов подписал контракт на бой с американцем Тони Фергюсоном.
Спорт день за днем 01:47
Авто

Lamborghini представила суперкар для геймеров

Ранее Lamborghini представила гибридный суперкар Sian.
Профиль вчера в 12:40
Спорт

Главы спортивных федераций срочно вызваны в Кремль

Для обсуждения возможных санкций Всемирной антидопинговой организации (WADA) в Кремль срочно вызваны главы спортивных федераций.
МонаВиста 05:34
Культура

Шнуров и Васильева обсудили проблему образа «сварщика с водкой»

Музыкант и член Общественного совета при Комитете по культуре Госдумы РФ Сергей Шнуров и министр просвещения Ольга Васильева обсудили проблему рабочих профессий в России.
Радио Sputnik 12:54
Происшествия

На Украине солдат ВСУ выпал из поезда и погиб по дороге на фронт в Донбасс

В Киевской области старший солдат ВСУ выпал из поезда, когда ехал на службу в зону проведения карательной операции Киева против народа Донбасса.
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«Шла к гинекологу, попала в порно» — в одесской больнице установили скрытую камеру

В Одесском областном онкологическом диспансере, расположенном в крупном микрорайоне Слободка в кабинете гинекологии полтора года работала скрытая камера, записи с которой продавали за рубеж для размещения на порносайтах.
Украина.ру 10:28
Здоровье

Скворцова поручила вернуть на работу трансплантолога Каабака

По итогам встречи Скворцова поручила директору Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) здоровья детей вернуть на работу Каабака и его коллегу Надежду Бабенко.
Газета.Ru 07:48
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Директор Ротару рассказал о ее реакции на травлю в СМИ

София Ротару очень расстроена травлей в российской прессе, которая началась после известия о ее намерении выступить на новогодних шоу в нашей стране.
Культуромания 07:57
Кино

Минкульт частично отказал в прокате фильму «Дау»

Министерство культуры России отказало в выдаче прокатного удостоверения некоторым частям фильма Ильи Хржановского "Дау", сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Газета.Ru вчера в 15:00
Политика

Предельный возраст для ректоров вузов предложили повысить до 70 лет

Депутаты "Единой России" внесли в Госдуму законопроект, предлагающий повысить до 70 лет предельный возраст службы для ректоров вузов (вместо нынешних 65 лет).
Московский Комсомолец 13:06
Финансы

Набиуллина предостерегла российские банки от операций в евро

Председатель Центробанка Эльвира Набиуллина предостерегла российские банки от операций в евро из-за отсутствия прибыли.
Ведомости 02:35
Авто

Новый Mercedes-Benz GLA: первое изображение

Компания Mercedes-Benz опубликовала первый тизер кроссовера GLA второго поколения. На нём новинка изображена в профиль.
Журнал Авто.ру вчера в 08:34
Энергетика

Казахстан рассматривает возможность присоединения к «Силе Сибири-2»

Казахстан изучает вопрос присоединения к газопроводу «Сила Сибири-2» для газификации объектов Восточно-Казахстанской области, сообщил первый заместитель министра энергетики Казахстана Махамбет Досмухамбетов.
Коммерсантъ 03:24
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