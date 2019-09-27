Футбол

РБКРБКФИФА опровергла фальсификации при выборе лучшего футболиста мира

ФИФА опубликовала официальное заявление после появления в СМИ серии сообщений о фальсификациях при выборе лучшего футболиста мира.
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ФИФА исключила возможность махинаций в голосовании премии The Best

Sport24.ruвчера в 14:09

ФИФА опубликовала официальное заявление о голосовании за награды лучших игроков

ТАССвчера в 12:30

ФИФА о The Best: «Все голоса, оформленные правильно и вовремя, были учтены»

Sports.ruвчера в 12:59

ФИФА выступила с заявлением после фальсификаций в пользу Месси

Спорт-Экспрессвчера в 12:42

ФИФА ответила на обвинения в фальсификации голосов при выборе лучшего игрока года

Матч ТВвчера в 12:08

ФИФА ответила на обвинения в фальсификации голосов при выборе лучшего игрока года

Sportbox.RUвчера в 12:08

В ФИФА прокомментировали обвинения в махинациях с победой Месси в голосовании на приз лучшему игроку года

Sport.ruвчера в 13:58
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Автоматически обработано 7010 источников, обновлено в 02:41, Вашингтон
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S&P повысило рейтинг Украины с "B-" до "B" со стабильным прогнозом

Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings повысило долгосрочный суверенный кредитный рейтинг Украины в иностранной и национальной валютах с "B-" до "B" со стабильным прогнозом, говорится в сообщении агентства.
РИА Новости вчера в 19:16
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Малахов назвал возможную причину болезни Заворотнюк

Ведущий передачи о здоровом образе жизни Геннадий Малахов рассказал, что могло спровоцировать развитие онкологического заболевания у звезды сериала «Моя прекрасная няня» Анастасии Заворотнюк.
News.ru вчера в 13:13
Шоу-бизнес

Бывшая сотрудница клиники решила продать СМИ фото больной Заворотнюк

Бывшая сотрудница клиники, где проходит лечение актриса Анастасия Заворотнюк, пытается продать СМИ фотографии и видео больной знаменитости.
Lenta.ru вчера в 07:43
Происшествия

Взрыв произошел у избирательного участка в Афганистане

Интерфакс 00:58
Экономика

МВФ назвал главные проблемы экономики Украины

"Рост [экономики] сдерживается слабой бизнес-средой с недостатками в правовой базе, повсеместной коррупцией и значительной частью экономики, где доминируют неэффективные государственные предприятия или олигархи, что подрывает конкуренцию и вредит инвестиционному климату", - говорится в заявлении руководителя миссии МВФ на Украине Рона ван Родена, которое цитируется в отчете.
ТАСС вчера в 02:12
Политика

CNN: Курт Волкер подал в отставку

Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер уходит в отставку, сообщает в субботу телеканал CNN со ссылкой на три источника.
РИА Новости вчера в 19:13
Политика

После речи Лаврова в ООН выстроилась очередь желающих с ним пообщаться

Официальный представитель МИД России Мария Захарова разместила в своем Facebook фотографию очереди из желающих пообщаться с министром иностранных дел Сергеем Лавровым после его выступления на Генассамблее ООН.
РИА Новости вчера в 18:09
Кино

Человека-паука вернули в киновселенную Marvel

Студия Marvel сможет спродюсировать еще один фильм о Человеке-пауке благодаря тому, что компании Disney и Sony заключили сделку.
Известия вчера в 22:48
Политика

Мадуро объявил о прибытии в Венесуэлу российских военных специалистов

РБК вчера в 22:18
Происшествия

Максим Аверин отказался извиняться за дебош на борту самолета

РИА Новости вчера в 18:53
Здоровье

Геронтолог рассказал, как замедлить старение

Вечерняя Москва 26 сентября в 06:33
Общество

В России могут запретить курение на балконах

Некоторые эксперты посчитали, что под данным запретом имеется в виду курение на балконе, приготовление шашлыков, зажигание свечей, однако для уточнения информации следует дождаться официальных разъяснений МЧС.
Онлайн Вологда вчера в 00:39
Политика

Трамп отказался отменять санкции против Ирана ради начала переговоров

Предложение властей Ирана отменить все санкции для начала диалога Вашингтона и Тегерана было встречено отказом, заявил 27 сентября президент США Дональд Трамп.
REGNUM вчера в 10:43
Шоу-бизнес

Еще одна внучка королевы Елизаветы II выходит замуж

Принцесса Беатрисс является старшей дочерью принца Эндрю, герцога Йоркского – сына королевы Елизаветы II.
МИР 24 26 сентября в 10:56
Происшествия

Пассажир автобуса погиб в ДТП с грузовиком в Ярославской области

В Ростовском районе Ярославской области в результате столкновения автобуса с грузовиком погиб один человек.
РБК 01:09
Армия и оружие

Испытатели провели запредельную проверку российского автомата АК-74М

Автомат Калашникова подвергся запредельной проверке на прочность. Из него вёлся непрерывный автоматический огонь длительное время.
REGNUM 25 сентября в 08:44
Общество

Медведев поручил подготовить переход на новую потребительскую корзину

Премьер-министр Дмитрий Медведев распорядился проработать постепенный переход на новую потребительскую корзину.
РИА Новости вчера в 02:18
Происшествия

Самолет с премьером Пакистана вернулся в Нью-Йорк из-за неисправности

Самолет с премьер-министром Пакистана Имраном Ханом на борту вернулся в Нью-Йорк после обнаружения технической неисправности, сообщает телеканал Geo TV.
РИА Новости 02:22
Шоу-бизнес

Лазарев призвал Кудрявцеву бросить мужа-хоккеиста

Российский певец Сергей Лазарев призвал известную телеведущую Леру Кудрявцеву бросать своего мужа-хоккеиста Игоря Макарова.
Газета.Ru вчера в 18:05
Армия и оружие

Появилось видео запуска ракеты «Оникс» на Чукотке

Минобороны России опубликовало видеозапись первого в истории Тихоокеанского флота запуска сверхзвуковой противокорабельной крылатой ракеты "Оникс" на Чукотке.
Life.ru вчера в 02:14
Экономика

«Мы будем ждать этих структурных изменений до тех пор, пока у нас не закончится вся нефть». В Госдуме коммунисты разнесли Силуанова

В Госдуме разразился очередной скандал: фракция КПРФ отказалась голосовать за отчет правительства РФ об исполнении бюджета-2018, который представил первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов, пишет РИА «Новый день».
Ваши новости вчера в 04:41
Волейбол

Российские волейболистки проиграли сборной США в матче Кубка мира

Невские Новости вчера в 12:58
Политика

Белый дом ограничил доступ к стенограмме беседы Лаврова и Трампа

Американские СМИ заявили, что Белый дом ограничил доступ к стенограмме беседы американского президента Дональда Трампа и главы МИД России Сергея Лаврова, которая состоялась в 2017 году.
Комсомольская правда 00:13
Футбол

Лебеденко рассказал о перспективах выхода «Торпедо» в РПЛ

Нападающий московского "Торпедо" Игорь Лебеденко прокомментировал выступление своей команды в Футбольной национальной лиге (Олимп-ФНЛ).
Газета.Ru вчера в 23:45
Единоборства

Боец ММА Мирзаев не помнит, что проиграл нокаутом

Российский боец MMA Расул Мирзаев не помнит, что в поединке с Шамилем Шахбулатовым проиграл нокаутом.
Чемпионат вчера в 21:53
Армия и оружие

Южнокорейским разработчикам удалось защитить проект истребителя KF-X

Как сообщает "Nplus1", компания KAI сумела защитить "долгоиграющий" проект перспективного истребителя KF-X и намерена в ближайшее время приступить к сборке первого летного образца самолета.
Военное обозрение вчера в 06:10
Здоровье

Медики назвали основные признаки болезни печени

Отмечается также, что во многих случаях симптомы заболевания печени могут скрываться за признаками, характерными для обычных простудных болезней: слабость, частые головные боли, повышение температуры тела.
Дни24 01:11
Гаджеты

OnePlus 7T и OnePlus 7T Pro показали за несколько часов до анонса

Сразу несколько сетевых инсайдеров опубликовали официальные изображения смартфонов OnePlus 7T и OnePlus 7T Pro в сером и синем вариантах исполнения корпуса.
iXBT.com 25 сентября в 22:43
Политика

Малахов ответил на критику МИД Киргизии

По мнению работников МИД, шоумен в ходе одного из выпусков своей программы позволил себе "некорректное" высказывание в адрес гражданина государства Исламбека Акбарова, ставшего участником смертельного ДТП, в котором погиб россиянин Александр Маругов.
Газета.Ru вчера в 09:00
Здоровье

Онкоцентр Блохина опровергает информацию о массовых увольнениях

В отделении имели место кадровые перестановки, однако действующие протоколы лечения не отменяются, и маленькие пациенты никогда и ни при каких обстоятельствах не останутся без высококвалифицированной медицинской помощи.
Molnet.ru 26 сентября в 03:51
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