Футбол

РБКРБКФИФА опровергла фальсификации при выборе лучшего футболиста мира

ФИФА опубликовала официальное заявление после появления в СМИ серии сообщений о фальсификациях при выборе лучшего футболиста мира.
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ФИФА исключила возможность махинаций в голосовании премии The Best

Sport24.ru14:09

ФИФА опубликовала официальное заявление о голосовании за награды лучших игроков

ТАСС12:30

ФИФА о The Best: «Все голоса, оформленные правильно и вовремя, были учтены»

Sports.ru12:59

ФИФА выступила с заявлением после фальсификаций в пользу Месси

Спорт-Экспресс12:42

ФИФА ответила на обвинения в фальсификации голосов при выборе лучшего игрока года

Sportbox.RU12:08

ФИФА ответила на обвинения в фальсификации голосов при выборе лучшего игрока года

Матч ТВ12:08

В ФИФА прокомментировали обвинения в махинациях с победой Месси в голосовании на приз лучшему игроку года

Sport.ru13:58
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Сборная Словении вышла в финал чемпионата Европы по волейболу

Мужская сборная Словении одержала победу над командой Польши в полуфинале чемпионата Европы по волейболу.
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Краль считает «Спартак» самым успешным клубом в России

В текущем сезоне РПЛ «Спартак» располагается на 9-й строчке, набрав после 10 туров 14 очков.
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Британские автоэксперты сообщества Driver Power провели исследование и выяснили, какие кроссоверы, предлагающиеся на вторичном рынке, являются самыми надежными.
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Источник: запуск телекоммуникационных спутников «Экспресс» отложили

Пуск ракеты-носителя "Протон-М" с российскими связными космическими аппаратами "Экспресс-80" и "Экспресс-103", планировавшийся в 2019 году, перенесен на весну следующего года, сообщил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.
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«Спартак» и «Ростов» сыграют матч Кубка России в Москве

Сегодня, 27 сентября состоялась жеребьевка 1/8 финала Кубка страны, по итогам которой стали известны хозяева полей.
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Huawei представила дешёвые версии флагманов Mate 30 для Китая

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Бывшая сотрудница клиники решила продать СМИ фото больной Заворотнюк

Бывшая сотрудница клиники, где проходит лечение актриса Анастасия Заворотнюк, пытается продать СМИ фотографии и видео больной знаменитости.
Lenta.ru 07:43
Футбол

The Guardian написала о проблемах Okko с показом АПЛ

На прошлой неделе обладатель эксклюзивных прав на показ игр АПЛ в России сервис Okko не обеспечил нормальный доступ аудитории к трансляции матча шестого тура между «Челси» и «Ливерпулем».
Бомбардир.ру 13:09
Армия и оружие

Появилось видео запуска ракеты «Оникс» на Чукотке

Минобороны России опубликовало видеозапись первого в истории Тихоокеанского флота запуска сверхзвуковой противокорабельной крылатой ракеты "Оникс" на Чукотке.
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Полиция начала проверку после заявлений сотрудниц о домогательствах

Ранее о жалобах двух сотрудниц полиции Щукинского отдела на домогательства со стороны заместителя начальника отдела по охране общественного порядка «Медиазоне» рассказал глава Московского профсоюза полиции Михаил Пашкин.
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Адвокат сообщил об ухудшении состояния здоровья Ассанжа

Адвокат основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа Карлос Поведа сообщил, что состояние здоровья его подопечного ухудшается из-за изоляции от внешнего мира.
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Бренд MG выпустил свой первый трехрядный рамный внедорожник

На Ближнем Востоке состоялся старт продаж рамного внедорожника MG RX8.
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РБК 08:29
Экономика

Матвиенко заявила о невозможности для россиян накопить на пенсию

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в интервью «РИА Новости», комментируя законопроект о гарантированном пенсионном продукте, заявила, что у россиян недостаточно накоплений для того, чтобы этот закон заработал в полную силу.
РБК 11:27
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Фильм «Дылда» выдвинут на «Оскар» от России

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У Chevrolet Niva появилась новая комплектация

Ресурс «Автоновости дня» рассказал, что из цветовой палитры будет доступен только белый металлик, передний бампер будет не окрашен, а штампованные колеса исполнены в черном цвете.
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На рынке появились гендерно-нейтральные куклы Барби

Американская компания Mattel, производящая с 1959 года знаменитые игрушки под названием Барби, запустила новую линейку - гендерно-нейтральных кукол.
Российская газета 25 сентября в 14:28
Здоровье

Онкоцентр Блохина опровергает информацию о массовых увольнениях

В отделении имели место кадровые перестановки, однако действующие протоколы лечения не отменяются, и маленькие пациенты никогда и ни при каких обстоятельствах не останутся без высококвалифицированной медицинской помощи.
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В ФИФА раскрыли планы по ограничению аренды игроков и выплат агентам

ФИФА объявила о планах реформирования трансферной системы, включая ограничение агентских комиссий и число игроков, которых клубы могут отправить в аренду.
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Google представила Android 10 для бюджетных смартфонов

Компания Google представила новую версию операционной системы Android 10 (Go edition).
Актуальные Новости вчера в 08:02
Политика

Украинский министр пожаловался на работу в Раде

Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий поделился впечатлениями от работы в Верховной Раде.
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Джулиани не пойдет на допрос по «украинскому делу» без санкции Трампа

Ранее сообщалось, что Джулиани на фоне "украинского дела" собрался к Глазьеву в Армению.
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Дебош актера Максима Аверина в самолете попал на видео

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Адвокат Трампа нашел доказательства вмешательства Украины в выборы

Личный адвокат американского президента Дональда Трампа Руди Джулиани заявил о наличии доказательств вмешательства Украины в выборы в США в 2016 году.
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Максим Галкин с бородой напомнил поклонникам Джигурду

Максим Галкин удивил поклонников неожиданным преображением. Он опубликовал фото с густой растительностью на лице.
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Павел Мамаев может перейти в «Ростов»

Напомним, 20 сентября «Краснодар» расторг контракт с Мамаевым.
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Владельцев квадрокоптеров ждут в Росавиации для регистрации дронов

Владельцев квадрокоптеров ждут в Росавиации для регистрации дронов.
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Лавров прокомментировал публикацию разговора Трампа и Зеленского

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал публикацию Белым домом стенограммы телефонного разговора президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского.
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