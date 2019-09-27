ФИФА опубликовала официальное заявление после появления в СМИ серии сообщений о фальсификациях при выборе лучшего футболиста мира.

ФИФА опровергла фальсификации при выборе лучшего футболиста мира

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