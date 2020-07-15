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Российская газетаРоссийская газетаФИФА опубликовала календарь чемпионата мира 2022 года

Международная федерация футбола опубликовала календарь финального турнира чемпионата мира по футболу, который пройдет в Катаре в 2022 году. Расписание матчей доступно на официальном сайте ФИФА. Турнир примут семь городов и восемь стадионов.
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Утверждены даты и время матчей чемпионата мира в Катаре

Матч ТВ09:16

ЧМ-2022 пройдет с 21 ноября по 18 декабря

Sports.ru09:13

Опубликован календарь матчей чемпионата мира-2022

Спорт-Экспресс08:41

ФИФА представила календарь чемпионата мира—2022 в Катаре

Чемпионат09:03

ФИФА обнародовала календарь матчей ЧМ-2022 в Катаре

Sport24.ru08:45

ФИФА опубликовала календарь чемпионата мира-2022 в Катаре

Metaratings09:09

Утверждено расписание матчей чемпионата мира по футболу в Катаре

РИА Новости08:38
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Более 100 штаммов коронавируса выделено в России

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Происшествия

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Происшествия

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В Нью-Йорке на Манхэттене нашли распиленное тело миллионера рядом со строительными мешками и бензопилой, пишет Unilad.
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Происшествия

В дом ведущей Первого канала пришла полиция

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Телеведущая ТСН на украинском телеканале "1+1" Маричка Падалко во время эфира новостей потеряла зуб.
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Происшествия

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Российская газета 09:18
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Происшествия

Голунов подал иск на 5 млн рублей к задержавшим его экс-полицейским

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Экономика

Сбербанк снизил первоначальный взнос по ипотеке до 10 процентов

Сбербанк снизил минимальный первоначальный взнос по ипотеке до 10%. Предложение действует для участников зарплатных проектов банка.
Российская газета 06:56
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Происшествия

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Спасатели нашли тело 33-летней американской актрисы Наи Риверы.
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Армия и оружие

Глава Минобороны Эстонии назвал Россию врагом

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ВКС России нанесли ответный удар после подрыва патруля в Сирии

Самолеты Воздушно-космических сил РФ нанесли авиаудар по боевикам в провинции Латакия на северо-западе Сирии после подрыва российского военного патруля.
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Общество

Музыкальный сервис Spotify запустят в России с 15 июля

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ГД приняла во II чтении законопроект о категоризации инвесторов-физлиц

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