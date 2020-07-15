Коронавирус
Российская газетаФИФА опубликовала календарь чемпионата мира 2022 года
Международная федерация футбола опубликовала календарь финального турнира чемпионата мира по футболу, который пройдет в Катаре в 2022 году. Расписание матчей доступно на официальном сайте ФИФА. Турнир примут семь городов и восемь стадионов.
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Политика
Филиндаш: Порошенко — это преступник, но его паству это не пугает
Напомним, депутат Верховной Рады Андрей Деркач устроил сенсацию, обнародовав 9 июля 2020 г. очередные записи телефонных разговоров человека, чей голос очень похож на голос экс-президента Петра Порошенко.
Украина.ру 13 июля в 09:41
Общество
Более 100 штаммов коронавируса выделено в России
Цензуры.Нет 09:13
Происшествия
В отношении топ-менеджера «Почты России» завели уголовное дело
«Следственным управлением по Южному административному округу главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве возбуждено уголовное дело в отношении должностного лица «Почты России», — уточнили в компании».
Известия 04:42
Происшествия
В Нью-Йорке нашли распиленное тело миллионера
В Нью-Йорке на Манхэттене нашли распиленное тело миллионера рядом со строительными мешками и бензопилой, пишет Unilad.
Газета.Ru 07:15
Происшествия
В дом ведущей Первого канала пришла полиция
Lenta.ru 06:08
Общество
У украинской телеведущей в прямом эфире выпал передний зуб
Телеведущая ТСН на украинском телеканале "1+1" Маричка Падалко во время эфира новостей потеряла зуб.
РИА Новости 08:36
Происшествия
Историк Соколов назвал травлю причиной убийства аспирантки Ещенко
Напомним, экс-доцента СПбГУ Олега Соколова обвиняют в том, что в начале ноября прошлого года он расстрелял аспирантку Анастасию Ещенко, расчленил ее тело и по частям утопил в реке Мойке.
Российская газета 09:18
Экономика
Сбербанк снизил первоначальный взнос по ипотеке до 10 процентов
Сбербанк снизил минимальный первоначальный взнос по ипотеке до 10%. Предложение действует для участников зарплатных проектов банка.
Российская газета 06:56
Происшествия
В США найдена мёртвой звезда сериала «Хор» Ная Ривера
Спасатели нашли тело 33-летней американской актрисы Наи Риверы.
RT на русском вчера в 10:13
Армия и оружие
Глава Минобороны Эстонии назвал Россию врагом
Министр обороны Эстонии Юри Луйк в обращении к новобранцам, приступающим к службе в силах обороны, назвал Россию врагом и призвал солдат к готовности защитить страну от "российской угрозы".
РИА Новости 04:44
Шоу-бизнес
Авербух начал встречаться с Арзамасовой до ее совершеннолетия
Ранее редакция VSE42.Ru сообщала, что Илья Авербух подтвердил роман со звездой "Папиных дочек" Лизой Арзамасовой.
VSE42.RU 05:35
Армия и оружие
Пентагон заказал у Boeing первые истребители F-15EX
ВВС США заказали у Boeing первые восемь истребителей F-15EX, способных нести гиперзвуковое вооружение.
ANNA-News вчера в 09:35
Автоспорт
В Aston Martin нашли способ заменить Переса на Феттеля
Как стало известно немецкой версии Motorsport.com, владелец Aston Martin Лоуренс Стролл устроил встречу с четырехкратным чемпионом Формулы 1. Стролл пригласил Феттеля в свой дом в швейцарской деревне Гштад, где предложил спортсмену контракт на 2021 год.
Motorsport.com Россия 04:06
Политика
Президент Абхазии продлил ограничения на границе с Россией до 21 июля
Президент Республики Абхазия Аслан Бжания продлил до 21 июля ограничения по пересечению границы с Россией в рамках защиты населения от коронавирусной инфекции.
Известия 07:10
Игры
Вышел новый геймплейный трейлер Serious Sam 4
Издательством Devolver Digital вместе со студией Croteam был опубликован новый геймплейный трейлер шутера Serious Sam 4. В игре показаны некоторые новые и старые враги, наземные и воздушные.
The GEEK 09:13
Политика
Польские депутаты потребовали признать посла США персоной нон грата
Депутаты от польского националистического объединения «Конфедерация» потребовали признать посла США в Варшаве Джорджетт Мосбахер персоной нон грата.
Взгляд.ру 07:44
Армия и оружие
ВКС России нанесли ответный удар после подрыва патруля в Сирии
Самолеты Воздушно-космических сил РФ нанесли авиаудар по боевикам в провинции Латакия на северо-западе Сирии после подрыва российского военного патруля.
Газета.Ru вчера в 16:01
Общество
Музыкальный сервис Spotify запустят в России с 15 июля
RT на русском вчера в 14:35
Экономика
ГД приняла во II чтении законопроект о категоризации инвесторов-физлиц
Госдума приняла во втором чтении законопроект о категоризации инвесторов-физлиц, сохраняющий у неквалифицированных право покупать основные иностранные акции, хотя и с условием - их список будет определять ЦБ.
РИА Новости 07:06
Общество
ПФР опроверг сообщения о новых надбавках к пенсии за советский стаж
Информация о новых выплатах российским пенсионерам за советский стаж не соответствует действительности, все доплаты уже учтены, заявила начальник отдела по взаимодействию со СМИ Пенсионного фонда России по Санкт-Петербургу Екатерина Мамедова.
Народные новости 08:48
Общество
ОНК: Фургал заявил, что от него требовали уйти в отставку
Накануне.Ru 08:17
Финансы
Курсы доллара и евро значительно превзойдут максимумы прошлой недели
Вместе с вероятным ухудшением настроений на внешних рынках доллар и евро в июле-августе имеют хорошие шансы превзойти максимумы прошлой недели в 72,3 рубля и 81,65 рубля.
Российская газета вчера в 23:00
Гаджеты
На Honor 20 и 20 Pro стало доступно обновление Magic UI 3.1
Новая прошивка Magic UI 3.1 обладает встроенным голосовым помощником Cella, приложением для видеозвонков MeeTime, а также имеет поддержку одновременной работы на нескольких экранах.
Evo-rus.com 08:16
Общество
Владельцы ТЦ в Петербурге пожаловались Путину на действия Смольного
Обращение к президенту России Владимиру Путину с жалобой на действия правительства Санкт-Петербурга подписали представители 30 крупнейших торговых центров города на Неве.
Мегаполис онлайн 07:10
Общество
Иркутяне смогут наблюдать яркую комету до конца июля
Твой Иркутск вчера в 07:30
Технологии
Microsoft устранила уязвимость 17-летней давности в Windows Server
Специалист Check Point Саги Цадик (Sagi Tzadik) обнаружил серьёзную уязвимость, затрагивающую Windows Server 2003-2019.
3DNews 09:28