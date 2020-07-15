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Российская газетаРоссийская газетаФИФА опубликовала календарь чемпионата мира 2022 года

Международная федерация футбола опубликовала календарь финального турнира чемпионата мира по футболу, который пройдет в Катаре в 2022 году. Расписание матчей доступно на официальном сайте ФИФА. Турнир примут семь городов и восемь стадионов.
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Утверждены даты и время матчей чемпионата мира в Катаре

Матч ТВ09:16

ФИФА опубликовала календарь чемпионата мира-2022 в Катаре

Metaratings09:09

ФИФА опубликовала календарь матчей чемпионата мира-2022

Soccer.ru09:04

ФИФА представила календарь чемпионата мира—2022 в Катаре

Чемпионат09:03

ФИФА обнародовала календарь матчей ЧМ-2022 в Катаре

Sport24.ru08:45

Опубликован календарь матчей чемпионата мира-2022

Спорт-Экспресс08:41

Утверждено расписание матчей чемпионата мира по футболу в Катаре

РИА Новости08:38
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