Коронавирус
Российская газетаФИФА опубликовала календарь чемпионата мира 2022 года
Международная федерация футбола опубликовала календарь финального турнира чемпионата мира по футболу, который пройдет в Катаре в 2022 году. Расписание матчей доступно на официальном сайте ФИФА. Турнир примут семь городов и восемь стадионов.
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Футбол
Уткин: клубы РПЛ поддержали не Прядкина лично. А Карпин прав
Известный блогер Василий Уткин высказался о противостоянии главного тренера «Ростова» Валерия Карпина с президентом Российской Премьер-Лиги Сергеем Прядкиным.
Чемпионат 09:39
Происшествия
Историк Соколов назвал травлю причиной убийства аспирантки Ещенко
Напомним, экс-доцента СПбГУ Олега Соколова обвиняют в том, что в начале ноября прошлого года он расстрелял аспирантку Анастасию Ещенко, расчленил ее тело и по частям утопил в реке Мойке.
Российская газета 09:18
Происшествия
В дом ведущей Первого канала пришла полиция
Lenta.ru 06:08
Происшествия
СК просит арестовать четырех акушеров по делу о торговле младенцами
Следственный комитет просит Басманный суд Москвы арестовать четырех акушеров-гинекологов, обвиняемых в торговле младенцами.
Газета.Ru 07:44
Футбол
Гайч подтвердил желание перейти в ЦСКА
Аргентинский нападающий Адольфо Гайч подтвердил, что ведет переговоры о переходе в ЦСКА.
Российская газета 03:27
Футбол
В «Уфе» зафиксировано два новых случая коронавируса
Председатель попечительского совета «Уфы» Ростислав Мурзагулов заявил, что в клубе обнаружено два новых случая заболевания коронавирусной инфекцией.
RT на русском 09:03
Общество
ПФР опроверг сообщения о новых надбавках к пенсии за советский стаж
Информация о новых выплатах российским пенсионерам за советский стаж не соответствует действительности, все доплаты уже учтены, заявила начальник отдела по взаимодействию со СМИ Пенсионного фонда России по Санкт-Петербургу Екатерина Мамедова.
Народные новости 08:48
Политика
Кремль прокомментировал акции в Хабаровске в поддержку Фургала
Акции в поддержку арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала проходят без провокаций и эксцессов, иначе их пришлось бы пресекать, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
РИА Новости вчера в 09:50
Экономика
Сбербанк снизил первоначальный взнос по ипотеке до 10 процентов
Сбербанк снизил минимальный первоначальный взнос по ипотеке до 10%. Предложение действует для участников зарплатных проектов банка.
Российская газета 06:56
Музыка
Легенда возвращается: Композитор Hitman: Blood Money представил новую композицию для Assassin’s Creed Вальгалла
Srnsk 03:23
Происшествия
Адвокат Ефремова оценил видео разговора актера с полицейским после ДТП
Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев прокомментировал в беседе с РБК видео с разговором актера с полицейским после ДТП в центре Москвы.
РИА Новости 13 июля в 19:46
Экономика
Минфин пообещал не изымать накопления россиян
Накопления граждан не будут принудительно использоваться для финансирования расходов или дефицита бюджета России, заявил замминистра финансов Тимур Максимов.
Коммерсантъ 07:56
Общество
Меган Маркл назвала главную причину ухода из королевской семьи
Герцогиня Сассекская Меган Маркл сообщила о причинах своего ухода из британской королевской семьи.
Слово и Дело 06:18
Общество
Объяснено нахождение более 100 штаммов коронавируса в России
По состоянию на 15 июля, в России выявлено 746 369 случаев заражения коронавирусом в 85 регионах, зафиксировано 11 770 летальных исходов, выздоровели 523 249 человек.
Lenta.ru 09:53
Кино
Опубликован трейлер нового сезона «Люцифера»
В результате демон вступит в борьбу за свою привычную жизнь. Пятый сезон будет опубликован 21 августа.
Evo-rus.com 03:27
Общество
Достижение максимума населению Земли спрогнозировали к 2064 году
Численность населения Земли достигнет своего пика в середине XXI века, а затем начнет уменьшаться – так, что в 2100 году этот показатель составит 8,79 млрд человек.
ТАСС 03:12
Армия и оружие
ВКС России нанесли ответный удар после подрыва патруля в Сирии
Самолеты Воздушно-космических сил РФ нанесли авиаудар по боевикам в провинции Латакия на северо-западе Сирии после подрыва российского военного патруля.
Газета.Ru вчера в 16:01
Армия и оружие
Григорий Трофимчук: Пашинян сбрасывает проблему Карабаха под откос
Позиция премьер-министра Армении Никола Пашиняна по нагорно-карабахскому урегулированию, заведшая мирные переговоры в тупик, сделала неизбежной эскалацию напряженности между армянской и азербайджанской армиями, прорыв которой и произошел на днях на границе между Товузским районом АР и Тавушской областью РА.
Вестник Кавказа 06:30
Гаджеты
Представлена компактная клавиатура Razer Huntsman Mini
Игромания.ру 08:49
Шоу-бизнес
Ольга Бузова появилась в нетрезвом виде на лобном месте «Дома-2»
Ольга Бузова появилась в нетрезвом виде на лобном месте "Дома-2" Видео с нетрезвой Бузовой в эфире "Дома-2" возмутило пользователей Сети.
Экспресс газета вчера в 05:43
Общество
Суд арестовал омского пенсионера, который отрицал распад СССР
В Омске суд санкционировал арест 72-летнего пенсионера-инвалида Владимира Бесхлебного, который отрицал распад СССР.
МонаВиста 07:45
Общество
У украинской телеведущей выпал зуб в эфире
У телеведущей Марички Падалко во время эфира новостей на украинском канале 1+1 выпал зуб.
Газета.Ru 08:57
Футбол
Стали известны составы «Урала» и «Арсенала» на матч 29-го тура РПЛ
Стали известны составы "Урала" и "Арсенала" на матч 29-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Газета.Ru 08:27
Политика
Вован и Лексус поговорили с президентом Польши от имени генсека ООН
Российские пранкеры Владимир Кузнецов и Алексей Столяров (Вован и Лексус) разыграли переизбиранного на второй срок президента Польши Анджея Дуду.
Газета.Ru 06:35