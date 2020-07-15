Международная федерация футбола опубликовала календарь финального турнира чемпионата мира по футболу, который пройдет в Катаре в 2022 году. Расписание матчей доступно на официальном сайте ФИФА. Турнир примут семь городов и восемь стадионов.

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ФИФА опубликовала календарь чемпионата мира 2022 года

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