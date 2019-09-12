Футбол
Life.ruФИФА отстранила от футбола на два года экс-главу ВОБ Шпрыгина
Международная федерация футбола отстранила от любой деятельности, связанной с футболом, экс-главу Всероссийского объединения болельщиков и члена исполкома РФС Александра Шпрыгина на два года за нарушение этического кодекса ФИФА.
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Политика
Сноуден сообщил о тайной свадьбе в России
Газета.Ru 16:59
Политика
Оператор Opal ограничит доступ «Газпрома» к транзитным мощностям
Оператор газопровода Opal, немецкая Opal Gastransport сообщила, что ограничит доступ "Газпрома" к транзитным мощностям 14 сентября, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 09:08
Шоу-бизнес
Волочкова объяснила отказ идти на свадьбу Собчак и Богомолова
Балерина Анастасия Волочкова объяснила, почему не захотела идти на свадьбу Собчак и Богомолова. Об этом передает «Комсомольская правда».
iReactor 15:01
Происшествия
В Грузии убили гражданина России
Гражданина России убили в Грузии, в селе Дманиси региона Квемо Картли, сообщает Sputnik Грузия.
РИА Новости 08:27
Происшествия
Останки пропавшего 22 года назад мужчины нашли с помощью Google Earth
Останки жителя американского штата Флорида, пропавшего без вести 22 года назад, были случайно обнаружены с помощью сервиса Google Earth одним из бывших жителей штата, имя которого не называется.
Известия 14:04
Политика
Зеленский: дипломатия может вернуть мир в Донбасс
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что только дипломатия сможет вернуть мир в Донбасс. Об этом сообщает РИА «Новости».
Парламентская газета 03:48
Шоу-бизнес
Заворотнюк ввели в медикаментозную кому
Актрису Анастасию Заворотнюк ввели в медикаментозную кому, сообщил телеканал РЕН ТВ.
Известия 15:43
Спорт
В США начали расследования в отношении Национального олимпийского комитета
Издание со ссылкой на источники сообщило, что Минюст начал расследования из-за подозрения в том, что в этих организациях имели место сексуальные домогательства и финансовые нарушения.
ФАН 15:13
Политика
На Украине хотят провести местные выборы в Донбассе до 2020 года
Украина рассчитывает провести местные выборы, в том числе на неподконтрольной Киеву территории Донбасса, до 2020 года, заявил в пятницу министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.
РИА Новости 14:39
Футбол
«Мальорка» и «Атлетик» сыграли вничью
Спорт-Экспресс 17:03
Шоу-бизнес
Виторган в день свадьбы Собчак потерял обручальное кольцо
Экс-супруг Ксении Собчак Максим Виторган потерял обручальное кольцо в день свадьбы своей бывшей возлюбленной с режиссером Константином Богомоловым.
ТВ Центр 08:22
Происшествия
Школы и детсады на Алтае приостановили работу из-за трех землетрясений
Из-за трех землетрясений за одни сутки на Алтае приостановило работу несколько десятков школ и детсадов.
РБК 07:24
Шоу-бизнес
Врачи отказались отрезать «руки-базуки»
Врачи не берутся за операцию по удалению воспаленных мышц прославившегося «руками-базуками» россиянина Кирилла Терешина.
Lenta.ru вчера в 12:46
Экономика
Костин предложил освободить бедных от налогов
Президент — председатель правления ВТБ Андрей Костин выступил на пленарной сессии Московского финансового форума с идеей освободить бедных от налогов.
BFM.ru вчера в 12:14
Игры
Call of Duty: Modern Warfare не выйдет в России на PlayStation 4
Ранее игроки из России не смогли загрузить клиент Call of Duty: Modern Warfare для участия в открытом бета-тестировании.
CyberSport.ru 06:05
Гаджеты
Apple представила собственный игровой сервис Arcade
Как говорится в сообщении компании, Apple Arcade - это первый в мире сервис, который предлагает эксклюзивные игры по подписке.
ТК Звезда 10 сентября в 14:11
Происшествия
СК завел дело об афере с пенсионными накоплениями полумиллиона россиян
По версии следствия, неизвестные подделали более полумиллиона заявлений россиян, по которым они якобы согласились перевести свои пенсионные накопления из ПФР в крупные негосударственные пенсионные фонды (НПФ).
BFM.ru вчера в 20:56
Авто
В Китае запустят в серию автомобиль с самым большим дисплеем
На Франкфуртском автосалоне китайский автопроизводитель Byton показал первую серийную модель электрического кроссовера M-Byte.
Somanyhorses 10:53
Фигурное катание
Евгения Медведева чисто исполнила программу на турнире Autumn Classic
Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева чисто исполнила короткую программу на турнире Autumn Classic, который проходит в канадском Оквилле.
МК-Спорт вчера в 17:14
Авто
Volkswagen может из-за санкций прекратить сотрудничество с ГАЗ
В случае с Группой ГАЗ санкции могут стать причиной сокращения штата, в котором числится 65 тысяч человек.
Газета DAILY 15:11
Общество
Меган Маркл представила собственную коллекцию одежды
С 12 сентября в продаже начали появляться и первые вещи из коллекции герцогини Сассекской.
Sunmag.me вчера в 10:20
Общество
Италия начнет платить за переезды в города
Местные власти готовы "раскошелиться" лишь при соблюдении двух условий: население выбранного для постоянного проживания городка не может превышать 2 тысячи человек, а главной целью переезда должно стать открытие собственного дела.
Российская газета вчера в 08:42
Культура
Фестиваль Русского географического общества начался в парке «Зарядье»
Четвертый фестиваль Русского географического общества начался в московском парке «Зарядье».
Россия – Культура 08:28
Политика
Путин выпил в Дагестане обещанную 20 лет назад стопку водки
SM News вчера в 07:49
Наука
ИИ Google начали использовать для диагностики кожных заболеваний
Исследователи отметили, что 1,9 миллиарда человек во всем мире страдают от кожных заболеваний.
Хайтек 13:27
Здоровье
Ученые рассказали, чем «запивать» еду, чтобы спастись от рака
Российская газета 11 сентября в 00:10