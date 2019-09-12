Футбол

Life.ruLife.ruФИФА отстранила от футбола на два года экс-главу ВОБ Шпрыгина

Международная федерация футбола отстранила от любой деятельности, связанной с футболом, экс-главу Всероссийского объединения болельщиков и члена исполкома РФС Александра Шпрыгина на два года за нарушение этического кодекса ФИФА.
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