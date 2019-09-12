Футбол
Life.ruФИФА отстранила от футбола на два года экс-главу ВОБ Шпрыгина
Международная федерация футбола отстранила от любой деятельности, связанной с футболом, экс-главу Всероссийского объединения болельщиков и члена исполкома РФС Александра Шпрыгина на два года за нарушение этического кодекса ФИФА.
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Футбол
Тотти назвал сюрреализмом историю мальчика с прической Ибрагимовича
Легендарный игрок итальянской "Ромы" Франческо Тотти высказался по поводу травли школой мальчика с прической игрока Высшего футбольного дивизиона США (MLS) "Лос-Анджелес Гэлакси" Златана Ибрагимовича, передает Corriere dello Sport.
Газета.Ru 13:28
Происшествия
Началась эвакуация понтонов после ЧП на полигоне под Северодвинском
Началась эвакуация потенциально опасных понтонов, находящихся на берегу Белого моря после ЧП на полигоне под Северодвинском 8 августа.
ТАСС 10:41
Шоу-бизнес
Директор Заворотнюк опроверг сообщение о ее госпитализации
Представитель певицы Стас Христов сказал, что получил от Заворотнюк сообщение, в котором сама актриса опровергла информацию о госпитализации.
Lenta.ru 07:43
Футбол
Зенит — Арсенал (Тула) 1:0 (Перерыв)
Местный "Зенит" сыграет с тульским "Арсеналом".
Тульские новости 10:47
Происшествия
В Петербурге вспыхнул пожар на подстанции
Сотрудники МЧС ликвидируют пожар по первому повышенному номеру сложности на подстанции на улице Коммуны в Петербурге, сообщает пресс-служба городского ГУМЧС.
РИА Новости 13:00
Наука
В США вручили Шнобелевские премии
В США определили обладателей Шнобелевской премии - ежегодной шуточной награды, которую присуждают за нестандартные идеи и абсурдные научные достижения.
ТАСС 11:46
Происшествия
Трехлетний ребенок выпал из окна 11 этажа в Москве и выжил
В Москве трехлетний ребенок, выпавший из окна 11-го этажа, остался жив, сообщает РЕН. Инцидент произошел на Енисейской улице.
Газета.Ru 13:22
Политика
Вице-губернатора Подмосковья Кузнецова назначили главой исполкома ОНФ
Вице-губернатор Подмосковья Михаил Кузнецов назначен на должность главы исполкома Общероссийского народного фронта (ОНФ), сообщил сопредседатель центрального штаба движения Алексей Комиссаров.
РИА Новости 12:23
Политика
США ввели санкции против хакерских группировок из КНДР
Вашингтон ввёл санкции против трёх хакерских группировок, которые, по мнению американских властей, имеют отношение к Северной Корее.
REGNUM 11:36
Игры
Sony отменила бета-тестирование Call of Duty: Modern Warfare в России
Компания Sony отменила бета-тестирование игры Call of Duty: Modern Warfare на консоли PS4 в России.
REGNUM 04:44
Политика
Лондон попросил снять ограничения на судоходство в Керченском проливе
Ограничения России на проход судов через Керченский пролив должны быть отменены, поскольку не преследуют никакой цели, кроме дестабилизации ситуации на Украине.
РБК 13:42
Общество
Латвийский банк потребовал от Киркорова погасить долг в 650 тысяч евро
В Таганском суде Москвы зарегистрирован иск латвийского банка ABLV BANK, AS к Филиппу Киркорову и ООО "Филипп Киркоров Продакшн", сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Юлия Сухинина.
РИА Новости 08:46
Экономика
Средний размер пенсии в 2020 году составит 15 тысяч рублей
К 2020 году средний размер пенсии в России увеличится до 15 тыс. рублей, а для не работающих по старости — до 16,4 тыс. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова.
RT на русском 11:16
Спорт
Пловчиху в США лишили победы из-за слишком открытого купальника
На чемпионате по плаванию на Аляске судьи лишили победы британку Брекинн Уиллис из-за слишком открытого купальника.
Известия 05:33
Политика
Оператор Opal ограничит доступ «Газпрома» к транзитным мощностям
Оператор газопровода Opal, немецкая Opal Gastransport сообщила, что ограничит доступ "Газпрома" к транзитным мощностям 14 сентября, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 09:08
Экономика
Набиуллина допустила реформу в распределении сверхдоходов от нефти
Центральный банк готов обсуждать смягчение бюджетного правила — механизма, в рамках которого правительство направляет сверхдоходы от продажи нефти не на текущие экономические расходы, а в Фонд национального благосостояния (ФНБ).
РБК 06:24
Транспорт
Медведев утвердил параметры платного участка ЦКАД
Участок Центральной кольцевой автомобильной дороги (ЦКАД) от пересечения с федеральной трассой М-10 «Россия» до пересечения с дорогой федерального значения А-130 «Москва — Малоярославец» станет платным.
Ведомости 13:28
Происшествия
Под Калининградом электромобиль упал с набережной на пляж
Водитель электромобиля в Зеленоградске не справился с управлением и рухнул с набережной на пляж.
ТАСС 11:41
Общество
За переезд на юг Италии заплатят 25 тысяч евро
Москва 24 02:25
Политика
Медведев назвал условия сокращения рабочей недели
Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что уменьшение трудовой недели будет зависеть от ситуации в экономике, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 07:26
Происшествия
В Грузии убили гражданина России
Гражданина России убили в Грузии, в селе Дманиси региона Квемо Картли, сообщает Sputnik Грузия.
РИА Новости 08:27
Шоу-бизнес
Звезда сериала «Богатые тоже плачут» Вероника Кастро завершила карьеру
Актриса заявила, что устала от насмешек и агрессии Звезда мексиканских сериалов Вероника Кастро объявила о завершении творческой карьеры.
Аргументы и Факты 03:33
Политика
Песков предостерег иркутскую чиновницу от возвращения на работу
Возвращение на работу руководителя пресс-службы губернатора Иркутской области Ирины Алашкевич может вызвать вопросы к местным властям.
РБК 09:36
Интернет
«ВКонтакте» запустила приложение для знакомств Lovina
MOS.news вчера в 08:39
Гаджеты
В России снизились цены на старые модели iPhone
Компания Apple снизила цены на старые модели iPhone после презентации новых смартфонов.
Коммерсантъ 11 сентября в 17:28
Музыка
Noize MC в стихах назвал Шнурова «бездарным»
Известный рэпер Noize MC, он же Иван Алексеев, в стихотворной форме высмеял творчество лидера группы «Ленинград» Сергея Шнурова.
iReactor вчера в 23:52
Происшествия
Бывший офицер ФСБ приговорен к четырем годам колонии за пытки
За изнасилование карабином суд назначил пострадавшему компенсацию 700 тыс. рублей Выборгский гарнизонный военный суд приговорил бывшего сотрудника ФСБ Илью Кирсанова к четырем годам колонии общего режима за превышение должностных полномочий с применением насилия.
Коммерсантъ 09:39
Гаджеты
Роскачество составило рейтинг лучших новых смартфонов
Роскачество протестировало 23 новых смартфона по 231 параметру. В результате лидером рейтинга стал смартфон Samsung Galaxy S10+.
RuNews24.ru 05:20