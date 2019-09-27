Футбол
Газета.RuФИФА ответила на обвинения в махинациях в голосовании премии The Best
Международная федерация футбола (ФИФА) отреагировала на обвинения в подтасовке результатов голосования на премии за лучшего игрока года. Награду The Best вручили нападающему "Барселоны" Лионель Месси.
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Автоматически обработано 7010 источников, обновлено в 15:55, Вашингтон
Происшествия
В Стамбуле произошло сильное землетрясение
РИА Новости Крым вчера в 13:52
Политика
В МИД РФ предложили ответ на невыдачу виз США российским делегатам
Глава МИД РФ Сергей Лавров иронично заявил, что благодарен США за то, что смог получить визу для участия в Генеральной Ассамблее ООН.
Life.ru вчера в 15:03
Авто
Бренд MG выпустил свой первый трехрядный рамный внедорожник
На Ближнем Востоке состоялся старт продаж рамного внедорожника MG RX8.
Новые автомобили вчера в 05:54
Происшествия
Дебош актера Максима Аверина в самолете попал на видео
РИА Новости 10:07
Армия и оружие
Беспилотник «Охотник» совершил первый полёт в паре с Су-57
Беспилотник «Охотник» совершил первый совместный полёт с истребителем пятого поколения Су-57.
RT на русском 05:50
Экономика
На создание российского аналога «Википедии» потратят 1,7 млрд рублей
На создание ресурса, который должен стать аналогом «Википедии» выделят почти 1,7 млрд рублей.
АБН вчера в 06:05
Происшествия
Сотрудницы погранслужбы Украины убили новорожденного ребенка
Две сотрудницы погранслужбы во Львове убили младенца, передает РИА "Новости" со ссылкой на Государственного бюро расследований.
Газета.Ru 14:14
Шоу-бизнес
55-летняя Вика Цыганова поразила фигурой в купальнике
Белый раздельный купальник позволял рассмотреть фигуру Цыгановой, на которой даже самые предвзятые хейтеры не смогли найти ни одного лишнего килограмма.
Wday.ru вчера в 01:06
Шоу-бизнес
Бывшая сотрудница клиники решила продать СМИ фото больной Заворотнюк
Бывшая сотрудница клиники, где проходит лечение актриса Анастасия Заворотнюк, пытается продать СМИ фотографии и видео больной знаменитости.
Lenta.ru 07:43
Общество
Натали Портман вышла в свет в мини-платье с экстремальным декольте
Натали пришла в черном укороченном платье с очень глубоким вырезом декольте.
Srnsk вчера в 04:05
Происшествия
Женщины-полицейские в Москве заявили о домогательствах начальства
Главное управление МВД по Москве начало проверку после поступления от сотрудниц полиции жалоб на домогательства со стороны начальства.
Известия 13:36
Происшествия
В Рязани убили ветерана ВОВ и его супругу
Вести.Ru 11:47
Футбол
«Зенит» отправился в Москву на матч с «Локомотивом»
Нева Спорт 10:00
Армия и оружие
США возобновили авиаудары по ИГИЛ в Ливии
Первый удар пришелся на на юго-запад Ливии, второй и третий были совершены у города Марзук По информации агентства, в прошлом году США провели восемь авиаударов в Ливии.
Национальная служба новостей 14:14
Политика
Кремль ответил на заявление Саакашвили о плане Путина воссоздать СССР
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявление экс-президента Грузии и бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили о том, что российский президент Владимир Путин намерен к 2024 году воссоздать СССР.
РБК 13:50
Финансы
Рубль снижается к доллару и евро
Курс рубля умеренно снижается к доллару и евро в начале торгов. Об этом свидетельствуют данные Мосбиржи.
Газета.Ru вчера в 03:31
Экономика
Матвиенко заявила о невозможности для россиян накопить на пенсию
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в интервью «РИА Новости», комментируя законопроект о гарантированном пенсионном продукте, заявила, что у россиян недостаточно накоплений для того, чтобы этот закон заработал в полную силу.
РБК 11:27
Кино
Антивоенная сатира «Кролик Джоджо» не выйдет в российский прокат
КиноПоиск 25 сентября в 03:07
Религия
Православные празднуют Воздвижение креста Господня
Праздник Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господня отмечают православные христиане 27 сентября.
REGNUM вчера в 21:14
Происшествия
В РФ открыли первый мемориал погибшим в Баренцевом море подводникам
В Курортном районе Петербурга открыли первую памятную мемориальную доску в честь 14 погибших в июле подводников в Баренцевом море, сообщил председатель региональной общественной организации "Санкт-Петербургский клуб моряков-подводников и ветеранов ВМФ" Игорь Курдин, передает ТАСС.
РЕН ТВ 14:15
Технологии
На Урале начали вводить систему «суверенного Интернета»
Планируется, что уже до конца этого года по всему Уралу будет внедрена система DPI.
Екатеринбург в интернете 04:45
Здоровье
Врач рассказал, как сохранить здоровье после 35 лет
Каждый человек после 35 лет должен следить за весом, давлением, уровнем холестерина и глюкозы в крови, если показатели превышают норму, это может свидетельствовать о заболеваниях сердечно-сосудистой системы, заявил президент Общества специалистов по сердечной недостаточности, директор клиники госпитальной терапии имени Остроумова Сеченовского университета, профессор, академик РАН Юрий Беленков.
РИА Новости 08:53
Футбол
Моуринью отказал «Милану» и «Монако». Он хочет вернуться в «Реал»
Бывший тренер «МЮ» Жозе Моуринью отклонил несколько предложений о работе, так как хочет вернуться в «Реал», сообщает Goal.com.
Sports.ru 15:17
Общество
МЧС подтвердило запрет курения на балконах
МЧС России подтвердило запрет на курение на балконах и лоджиях квартир жилых домов.
Ведомости вчера в 12:42
Общество
Елена Зеленская пришла на встречу первых леди в жилете на голое тело
На обед для первых леди государств под названием Fashion 4 Development в отеле The Pierre, посвященный развитию моды с упором на заботу о сохранении окружающей среды, Елена Зеленская пришла в нежно-голубом костюме-тройке: брюки, жакет и жилет.
Газета.Ru вчера в 04:27
Происшествия
Обвиняемого в госизмене Кудрявцева отпустили под подписку о невыезде
Обвиняемого в госизмене 76-летнего ученого Виктора Кудрявцева отпустили в пятницу из СИЗО "Лефортово" под подписку о невыезде, сообщил его адвокат Иван Павлов.
РИА Новости 15:26
Политика
Bloomberg узнал о возможном делистинге китайских компаний с бирж США
В Белом доме обсуждается возможность делистинга китайских компаний с американских фондовых бирж, пишет Bloomberg со ссылкой на несколько источников.
Ведомости 13:05
Футбол
Павел Мамаев может перейти в «Ростов»
Напомним, 20 сентября «Краснодар» расторг контракт с Мамаевым.
Еженедельник Футбол 05:50
Политика
Лавров заявил Помпео о готовности России к диалогу с США
Россия открыта для диалога с США в различных областях, но только на основе уважения интересов друг друга, сообщили журналистам в МИД РФ по итогам встречи министра иностранных дел России Сергея Лаврова с госсекретарем США Майком Помпео в рамках Генассамблеи ООН.
РИА Новости 13:30
Политика
На Украине проведут аудит полученных от ЕС при Порошенко денег
Украинское правительство намерено провести аудит финансовых средств, полученных страной от Европейского союза в период правления экс-президента Украины Петра Порошенко.
RT на русском 12:04