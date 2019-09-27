Футбол

Газета.RuГазета.RuФИФА ответила на обвинения в махинациях в голосовании премии The Best

Международная федерация футбола (ФИФА) отреагировала на обвинения в подтасовке результатов голосования на премии за лучшего игрока года. Награду The Best вручили нападающему "Барселоны" Лионель Месси.
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ФИФА исключила возможность махинаций в голосовании премии The Best

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