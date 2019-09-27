Футбол
Газета.RuФИФА ответила на обвинения в махинациях в голосовании премии The Best
Международная федерация футбола (ФИФА) отреагировала на обвинения в подтасовке результатов голосования на премии за лучшего игрока года. Награду The Best вручили нападающему "Барселоны" Лионель Месси.
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Политика
Глава СНБО Украины написал заявление об отставке
Уточняется, что Данилюк подал свое заявление до начала визита президента Украины Владимира Зеленского в США.
Lenta.ru 06:39
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Бывшая сотрудница клиники решила продать СМИ фото больной Заворотнюк
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Lenta.ru 07:43
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Дочь Энрике Иглесиаса растет копией Анны Курниковой
На двух роликах, которыми поделился певец со своей 14-миллионной аудиторией в Instagram, он танцует с дочкой Люси, которой в декабре исполнится два года.
Wday.ru вчера в 08:01
Экономика
Матвиенко: большинство россиян не могут накопить на пенсию
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко прокомментировала законопроект о гарантированном пенсионном продукте, подготовленный Минфином.
Ведомости 15:07
Армия и оружие
Беспилотник «Охотник» совершил первый полёт в паре с Су-57
Беспилотник «Охотник» совершил первый совместный полёт с истребителем пятого поколения Су-57.
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Песков пошутил о специальном телефоне Путина
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал информацию СМИ о специальном «толстом мобильнике» Владимира Путина, которым он пользуется для переговоров вне рабочего кабинета.
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Гаттузо прибыл в Москву и может возглавить российский клуб
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Обвиняемого в госизмене физика Кудрявцева отпустили из СИЗО
Фигуранта дела о госизмене 75-летнего ученого Виктора Кудрявцева отпустили под подписку о невыезде, передает «Интерфакс» со ссылкой на его адвоката Ивана Павлова.
Ведомости 15:22
Армия и оружие
Командование ЛНР сообщило об обострении в районе Светлодарской дуги
Начальник пресс-службы Народной милиции Луганской Народной Республики Яков Осадчий заявил об обострении боевых действий в районе Светлодарской дуги.
ИА Новороссия 12:13
Происшествия
Дебош актера Максима Аверина в самолете попал на видео
РИА Новости 10:07
Технологии
На Урале начали вводить систему «суверенного Интернета»
Планируется, что уже до конца этого года по всему Уралу будет внедрена система DPI.
Екатеринбург в интернете 04:45
Общество
Жест «ОК» включен в список символов ненависти и расового превосходства
Всего в базу попали 36 различных символов, в числе которых жест "ОК".
Вести.Ru 11:09
Культура
В «Новом Иерусалиме» представят шедевры 11 музеев Подмосковья
Культуромания 14:49
Общество
В Казани стартовал финал «Цифрового прорыва»
В Казани стартовал финальный этап IT-конкурса "Цифровой прорыв", передает ОТР.
Общественное телевидение России вчера в 22:01
Армия и оружие
Украинские военные получили сертификаты на использование новых дронов
Военнослужащие Воздушных сил Украины получили разрешения на использование беспилотного авиационного комплекса (БпАК) Bayraktar TB2, сообщает пресс-служба украинского Минобороны.
RT на русском 17:05
Гаджеты
Google представила Android 10 для бюджетных смартфонов
Компания Google показала новую версию ОС Android 10.
OAnews вчера в 04:14
Авто
Chevrolet Niva получила новую выгодную комплектацию
«GM-АвтоВАЗ» начал производство Chevrolet Niva в новой комплектации SL («Суперлайт»).
Автоновости дня вчера в 07:57
Политика
Украина и МВФ не договорились о новой кредитной программе, пишут СМИ
МВФ в декабре 2018 года утвердил кредитную программу stand by для Украины на 3,9 миллиарда долларов.
РИА Новости вчера в 06:42
Технологии
Boston Dynamics начала продажи робопсов
Компания Boston Dynamics объявила о старте продаж робопсов SpotMini, пишет News.ru.
Профиль вчера в 13:18
Футбол
Хабиб ответил на призыв Ибрагимовича
Рамблер 11:20
Футбол
«Айнтрахт» обыграл «Унион» в матче чемпионата Германии
«Айнтрахт», набрав 10 очков, занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата Германии, «Унион» (4) — 14-е.
Чемпионат 16:27
Общество
Бывший муж Поклонской обвинил в домашнем насилии «оскотиневших» женщин
Бывший муж депутата Госдумы Натальи Поклонской юрист Иван Соловьев обвинил женщин в проявлении агрессии к детям и мужьям.
Lenta.ru 12:59
Происшествия
Священника Николая Стремского обвинили в изнасиловании детей
ТАСС вчера в 01:45
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева удивила Сеть своим фото 25-летней давности
Сегодня телеведущая Лера Кудрявцева развлекла подписчиков в социальной сети, опубликовав свои архивные фотографии.
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Здоровье
Врач рассказал, как сохранить здоровье после 35 лет
Каждый человек после 35 лет должен следить за весом, давлением, уровнем холестерина и глюкозы в крови, если показатели превышают норму, это может свидетельствовать о заболеваниях сердечно-сосудистой системы, заявил президент Общества специалистов по сердечной недостаточности, директор клиники госпитальной терапии имени Остроумова Сеченовского университета, профессор, академик РАН Юрий Беленков.
РИА Новости 08:53
Политика
Вице-президент Венесуэлы приехала в США, несмотря на санкции
Исполнительный вице-президент Венесуэлы Дельси Родригес прилетела в Нью-Йорк (США) для участия в Генеральной Ассамблее ООН, несмотря на введённые в отношении неё санкции Соединённых Штатов Америки.
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