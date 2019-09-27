Международная федерация футбола (ФИФА) отреагировала на обвинения в подтасовке результатов голосования на премии за лучшего игрока года. Награду The Best вручили нападающему "Барселоны" Лионель Месси.

ФИФА ответила на обвинения в махинациях в голосовании премии The Best

Политика Глава СНБО Украины написал заявление об отставке Уточняется, что Данилюк подал свое заявление до начала визита президента Украины Владимира Зеленского в США.

Авто АвтоВАЗ запатентовал новый дизайн колёсных дисков «АвтоВАЗ» запатентовал двухцветные легкосплавные колесные диски для моделей LADA.

Шоу-бизнес Бывшая сотрудница клиники решила продать СМИ фото больной Заворотнюк Бывшая сотрудница клиники, где проходит лечение актриса Анастасия Заворотнюк, пытается продать СМИ фотографии и видео больной знаменитости.

Шоу-бизнес Дочь Энрике Иглесиаса растет копией Анны Курниковой На двух роликах, которыми поделился певец со своей 14-миллионной аудиторией в Instagram, он танцует с дочкой Люси, которой в декабре исполнится два года.

Экономика Матвиенко: большинство россиян не могут накопить на пенсию Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко прокомментировала законопроект о гарантированном пенсионном продукте, подготовленный Минфином.

Политика Песков пошутил о специальном телефоне Путина Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал информацию СМИ о специальном «толстом мобильнике» Владимира Путина, которым он пользуется для переговоров вне рабочего кабинета.

Происшествия Обвиняемого в госизмене физика Кудрявцева отпустили из СИЗО Фигуранта дела о госизмене 75-летнего ученого Виктора Кудрявцева отпустили под подписку о невыезде, передает «Интерфакс» со ссылкой на его адвоката Ивана Павлова.

Армия и оружие Командование ЛНР сообщило об обострении в районе Светлодарской дуги Начальник пресс-службы Народной милиции Луганской Народной Республики Яков Осадчий заявил об обострении боевых действий в районе Светлодарской дуги.

Технологии На Урале начали вводить систему «суверенного Интернета» Планируется, что уже до конца этого года по всему Уралу будет внедрена система DPI.

Армия и оружие Украинские военные получили сертификаты на использование новых дронов Военнослужащие Воздушных сил Украины получили разрешения на использование беспилотного авиационного комплекса (БпАК) Bayraktar TB2, сообщает пресс-служба украинского Минобороны.

Гаджеты Google представила Android 10 для бюджетных смартфонов Компания Google показала новую версию ОС Android 10.

Авто Chevrolet Niva получила новую выгодную комплектацию «GM-АвтоВАЗ» начал производство Chevrolet Niva в новой комплектации SL («Суперлайт»).

Политика Украина и МВФ не договорились о новой кредитной программе, пишут СМИ МВФ в декабре 2018 года утвердил кредитную программу stand by для Украины на 3,9 миллиарда долларов.

Технологии Boston Dynamics начала продажи робопсов Компания Boston Dynamics объявила о старте продаж робопсов SpotMini, пишет News.ru.

Футбол «Айнтрахт» обыграл «Унион» в матче чемпионата Германии «Айнтрахт», набрав 10 очков, занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата Германии, «Унион» (4) — 14-е.

Общество Бывший муж Поклонской обвинил в домашнем насилии «оскотиневших» женщин Бывший муж депутата Госдумы Натальи Поклонской юрист Иван Соловьев обвинил женщин в проявлении агрессии к детям и мужьям.

Шоу-бизнес Лера Кудрявцева удивила Сеть своим фото 25-летней давности Сегодня телеведущая Лера Кудрявцева развлекла подписчиков в социальной сети, опубликовав свои архивные фотографии.

Здоровье Врач рассказал, как сохранить здоровье после 35 лет Каждый человек после 35 лет должен следить за весом, давлением, уровнем холестерина и глюкозы в крови, если показатели превышают норму, это может свидетельствовать о заболеваниях сердечно-сосудистой системы, заявил президент Общества специалистов по сердечной недостаточности, директор клиники госпитальной терапии имени Остроумова Сеченовского университета, профессор, академик РАН Юрий Беленков.