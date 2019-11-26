Спорт
РЕН ТВФИФА ожидает решения WADA о санкциях против спортсменов России
Ранее комитет WADA рекомендовал не признавать Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) соответствующим кодексу и применить против спорта и спортстменов РФ новые санкции, в том числе лишить спортсменов права четыре года выступать на международных соревнованиях под национальным флагом.
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с чего всё началось
Ранее комитет по соответствию WADA рекомендовал исполкому организации отстранить Россию на четыре года от участия в международных соревнованиях за нарушение допинговых правил. Исполком рассмотрит рекомендации 9 декабря на заседании в Париже.Sport24.ru07:22
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