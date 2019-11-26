Спорт

РЕН ТВРЕН ТВФИФА ожидает решения WADA о санкциях против спортсменов России

Ранее комитет WADA рекомендовал не признавать Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) соответствующим кодексу и применить против спорта и спортстменов РФ новые санкции, в том числе лишить спортсменов права четыре года выступать на международных соревнованиях под национальным флагом.
Читать в источнике
Комментировать
с чего всё началось

ФИФА прокомментировала возможное отстранение России от ЧМ-2022

Ранее комитет по соответствию WADA рекомендовал исполкому организации отстранить Россию на четыре года от участия в международных соревнованиях за нарушение допинговых правил. Исполком рассмотрит рекомендации 9 декабря на заседании в Париже.
Sport24.ru07:22

Подробнее о событии

ФИФА: «Будем ждать вердикта ВАДА до принятия решения по России»

Спорт-Экспресс11:33

В ФИФА не готовы комментировать возможное отстранение сборной России

Чемпионат07:35

ФИФА не предпримет действий в отношении РФС до окончательного решения ВАДА

Sportbox.RU08:19

ФИФА повременит с позицией по сборной России до решений ВАДА

Интерфакс-Спорт07:52

«Будем ждать окончательного решения исполкома WADA». ФИФА – о возможном отстранении сборной России

Советский спорт07:48

ФИФА не предпримет действий в отношении РФС до окончательного решения ВАДА

Матч ТВ08:19

ФИФА прокомментировала возможное отстранение России от ЧМ-2022

Sport24.ru07:22
Показать все источники
Автоматически обработано 7069 источников, обновлено в 15:44, Ашберн
Фигурное катание

Тарасова отреагировала на четверной прыжок Туктамышевой

RT на русском 11:10
Политика

Президент Европарламента вручил Олегу Сенцову премию Сахарова

Премию «За свободу мысли» имени Сахарова, присужденную Олегу Сенцову в 2018 году, лично вручил украинскому режиссеру президент Европарламента Давид Сассоли 26 ноября на состоявшемся заседании, которое транслировалось на сайте Европарламента.
Красная весна 13:52
Экономика

В 2020 году ожидают экономический кризис

Как сообщает ИА «MagadanMedia», в России с массовыми беспорядками и перебоями в поставках продовольствия надвигается кризис.
Независимый публицист 06:06
Футбол

«Локомотив» уступил «Байеру» в Лиге чемпионов

Московский «Локомотив» потерпел поражение от леверкузенского «Байера» в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов.
RT на русском 14:47
Общество

Названы города России с лучшим качеством жизни

BFM.ru 10:19
Политика

Трампа пригласили на слушания по импичменту президента США

Приглашение на слушания по тяжким преступлениям и проступкам направил президенту США председатель Юридического комитета парламента США Джеррольд Надлер 26 ноября, сообщает пресс-служба комитета.
Красная весна 15:26
Шоу-бизнес

Фото лысого Киркорова шокировало Сеть

Фотограф Владимир Широков опубликовал в своем Инстаграм снимок Филиппа Киркорова, на котором он в очередной раз шокировал поклонников своим внешним видом.
Культуромания 11:10
Происшествия

Историка Соколова могут этапировать в «Матросскую Тишину»

REGNUM 02:31
Общество

Медведев оценил возможное освобождение малоимущих россиян от НДФЛ

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев прокомментировал возможность освобождения малоимущих граждан от уплаты налога на доход физлиц (НДФЛ).
ТК Звезда вчера в 14:32
Политика

Зеленский пообещал «ценный подарок» за поимку контрабандиста

РИА Новости 13:28
Происшествия

В Албании число жертв землетрясения достигло 18

Продолжает расти число погибших в результате землетрясения в Албании. Теперь, по данным республиканского минобороны, их стало 18.
Российская газета 12:27
Армия и оружие

Россия показала США гиперзвуковой ракетный комплекс «Авангард»

Известия 07:41
Шоу-бизнес

Голые ноги и короткая юбка. Асмус продолжит изменять Харламову на экране?

ВладТайм 14:00
Общество

Четыре в день: диетологи предупредили о вреде мандаринов

Вести.Ru 02:18
Футбол

Руди Гарсия: «„Лион“ показал, что может побеждать без Депая»

Главный тренер «Лиона» Руди Гарсия на пресс-конференции перед матчем группового турнира Лиги чемпионов с «Зенитом» отметил, что отсутствие нападающего Мемфиса Депая не должно стать проблемой для команды.
Спорт-Экспресс 11:10
Общество

В России могут ввести маркировку домашних животных

Минсельхоз внесёт в Госдуму законопроект об обязательной регистрации домашних животных до конца 2019 года.
RT на русском вчера в 21:17
Игры

Valve удалила из Steam около тысячи игр

Компания Valve провела чистку клиента Steam. Корпорация менее чем за стуки удалила около тысячи игр из своего приложения.
Актуальные Новости 05:42
Экономика

Сбербанк: россияне в среднем платят за ЖКХ 3826 рублей

По сравнению с аналогичным периодом 2018 года платеж увеличился на 3%. В среднем, по оценке специалистов, на ЖКХ уходит 9% семейного бюджета.
Коммерсантъ 07:57
Армия и оружие

Турецкие военные начали испытания радаров ЗРК «Триумф»

Вооруженные силы Турции начали испытания радиолокационных систем зенитного ракетного комплекса С-400 "Триумф".
Вести.Ru вчера в 06:06
Происшествия

В МГУ прокомментировали заявление студента о пытках ФСБ

Администрация философского факультета Московского государственного университета «намерена обратиться в правоохранительные органы» в связи с заявлением студента Марата Нигматуллина о пытках сотрудниками спецслужб.
Коммерсантъ 13:13
Музыка

Виктория Габор победила на «Детском Евровидении»

Газета.Ru 24 ноября в 12:42
Происшествия

В Иркутске подросток спас девочку от рук насильника

Газета.Ru 05:17
Здоровье

Скворцова поручила вернуть на работу трансплантолога Каабака

По итогам встречи Скворцова поручила директору Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) здоровья детей вернуть на работу Каабака и его коллегу Надежду Бабенко.
Газета.Ru 07:48
Спорт

Комитет WADA рекомендовал отстранить РФ от соревнований на четыре года

Комитет Всемирного антидопингового агентства (World Anti-Doping Agency, WADA) по соответствию рекомендовал отстранить Россию от международных соревнований на четыре года, пишет 25 ноября ТАСС со ссылкой на The New York Times.
Известия вчера в 14:09
Общество

Выплаты в 50 рублей по уходу за ребенком отменены

С 1 января ежемесячные компенсационные выплаты по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех лет в России будут отменены.
Газета.Ru 07:12
Политика

Миллер рассказал о препятствиях для транзита газа через Украину

Как сообщила пресс-служба Кремля, среди прочего главы государств обсудили продление транзита и возобновление прямых поставок российского газа на Украину.
РИА Новости 10:05
Общество

Шнуров назвал российское общество агрессивным

Музыкант Сергей Шнуров считает, что российское общество стало очень агрессивным из-за того, что его энергия "не выплескивается в созидательный труд".
РИА Новости 11:44
Происшествия

В Севастополе осудили мужчину, который насиловал своих дочерей

Pravda.Ru 08:36
Политика

Партия Порошенко призвала не допустить прямых поставок газа из России

Партия «Европейская солидарность» экс-президента Украины Петра Порошенко потребовала от власти не допустить возобновления прямых закупок газа из России, назвав это угрозой для национальной безопасности страны.
RT на русском 14:03
Футбол

«Брюгге» сыграл вничью с «Галатасараем» в матче Лиги чемпионов

Бельгийский "Брюгге" на выезде сыграл вничью с турецким "Галатасараем" в матче пятого тура группового этапа футбольной Лиги чемпионов.
РИА Новости 15:09
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное