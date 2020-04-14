Как сообщает испанская AS, ФИФА приняла решение отложить премьеру нового клубного чемпионата мира, в котором будут участвовать чемпионы шести конфедераций за последние четыре сезона, на один год. Как отмечает издание, официально об этом должно быть объявлено в ближайшее время.

ФИФА перенесет клубный чемпионат мира на июнь 2022 года

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