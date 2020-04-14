Коронавирус
Советский спортФИФА перенесет клубный чемпионат мира на июнь 2022 года
Как сообщает испанская AS, ФИФА приняла решение отложить премьеру нового клубного чемпионата мира, в котором будут участвовать чемпионы шести конфедераций за последние четыре сезона, на один год. Как отмечает издание, официально об этом должно быть объявлено в ближайшее время.
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Автоматически обработан 7141 источник, обновлено в 16:19, Ашберн
Экономика
В России призвали вернуть продуктовые карточки
Производители и поставщики продовольственных продуктов призвали руководство страны как можно быстрее вернуть советскую практику продуктовых карточек, которые выдавались бы наименее обеспеченным жителям, пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Lenta.ru 12:29
Космос
Свердловчане смогут увидеть Луну, Юпитер, Сатурн и Марс
ТагилСити.ру 12 апреля в 01:54
Общество
Почти миллион пропусков на передвижение по Москве аннулируют
Почти миллион цифровых пропусков на передвижение по Москве из 3,2 млн оформленных будут аннулированы.
Известия 08:38
Политика
Госдума определила новую дату окончания Второй мировой войны
Согласно документу, в России вводится новый день воинской славы 3 сентября - День окончания Второй мировой войны (1945 год), одновременно упраздняется действующая сейчас памятная дата 2 сентября.
Российская газета 06:28
Общество
В Коммунарке от коронавируса скончался ученый Данила Тлисов
В московской больнице в Коммунарке от коронавирусной инфекции скончался сотрудник Института ядерных исследований РАН Данила Тлисов.
Известия 10:41
Здоровье
Попова назвала процент бессимптомных случаев коронавируса в России
Согласно оперативной информации, на 14 апреля в России выявлено 21 102 случая заражения COVID-19, 1694 человека выздоровели, 170 — умерли.
RT на русском 15:27
Политика
Зеленский заявил о стабилизации ситуации с коронавирусом на Украине
Президент Владимир Зеленский заявил, что Украине удалось стабилизировать ситуацию с коронавирусной инфекцией, и резкого скачка заболеваемости не произошло благодаря сознательности граждан, об этом он сказал во время своего видеообращения.
РИА Новости 13:09
Космос
В NASA покажут, как выглядела Вселенная в день вашего рождения
В честь 30-летнетия космического телескопа Hubble на сайте NASA появился сервис, который позволит при вводе даты рождения увидеть, как выглядел в то время космос.
РЕН ТВ 10:58
Общество
«МегаФон» подключал платную услугу вместо пропуска
Как сообщают «Ведомости», абоненты «МегаФона» из Московской области, которые отправляли смс на номер 0250 для получения электронного пропуска на передвижение в период действия режима самоизоляции, оказались подписаны на платную информационно-развлекательную услугу.
Популярная механика 04:50
Кино
Появились первые кадры «Дюны» Дени Вильнёва
Игромания.ру 07:16
Политика
МИД: десятки школьников из России оказались в сложной ситуации в США
Несколько десятков российских школьников, прибывших осенью 2019 г. в США для обучения в американских образовательных учреждениях, оказались в сложном положении в условиях распространения коронавируса, сообщил МИД России.
Ведомости 13:32
Здоровье
Зафиксирован первый случай передачи коронавируса от трупа
Ореанда-Новости 11:05
Экономика
Россиянам предложили раздать деньги просто так
Группа экономистов, среди которых профессор экономики парижской Школы политических наук Сергей Гуриев и профессор Чикагского университета Константин Сонин, призвала раздавать деньги россиянам просто так и запустить программу количественного смягчения.
Lenta.ru 06:47
Общество
Сформирован предварительный график вывозных рейсов до 20 апреля
В Росавиации рассказали о формировании предварительного графика вывозных рейсов до 20 апреля.
Вести.Ru 15:02
Энергетика
Bloomberg рассказал об «уступке» России по нефтяной сделке
Из-за пандемии коронавируса России пришлось "пойти на уступки" по нефтяной сделке, пишет Bloomberg со ссылкой на источники.
РИА Новости вчера в 16:14
Общество
На дорогах России могут появиться беспилотники
Премьер-министр Михаил Мишустин поручил правительству разработку мер по введению в эксплуатацию беспилотников на российских дорогах.
Газета.Ru 15:43
Общество
Мурашко рассказал о разработке вакцины от коронавируса в России
Разработкой вакцины от коронавируса в России занимаются семь центров, в ближайшее время начнутся клинические испытания, рассказал министр здравоохранения России в эфире телеканала «Россия 1».
RT на русском 15:55
Общество
В Тульской области запретили работу садовых и строительных магазинов
Изменения в указ №12 «О дополнительных мерах, принимаемых в связи с введением режима повышенной готовности на территории Тульской области» внёс губернатор Алексей Дюмин.
REGNUM 15:42
Авто
Названы пять производителей нержавеющих автомобилей
UfaTime.ru 12 апреля в 06:29
Наука
Канадские ученые сообщили, что ремдесивир эффективно останавливает репликацию вируса SARS-CoV-2
Исследователи из Университета Альберты опубликовали в The Journal of Biological Chemistry статью, в которой утверждается, что противовирусный препарат ремдесивир эффективно останавливает репликацию коронавируса.
Naked Science 08:30
Политика
Путин поручил рассмотреть возможность субсидирования доставки еды
Президент России Владимир Путин поручил рассмотреть возможность поддержки и развития онлайн-сервисов доставки еды в период пандемии коронавируса.
РБК вчера в 08:08
Экономика
Игорную деятельность исключат из системообразующих предприятий
Игорная деятельность исключена из критериев отбора системообразующих предприятий. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Минэкономразвития.
Российская газета 12:03
Экономика
Путин заявил о падении объёма розничной торговли в России на 35%
Объём розничной торговли в России в апреле на фоне ситуации с коронавирусной инфекцией сократился более чем на 35%, заявил президент Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам.
RT на русском 07:03
Экономика
О скором кризисе предупредил банки Кудрин
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что российские банки ждут серьезные проблемы с финансами.
Live24 вчера в 08:33
Гаджеты
Представлены OnePlus 8 и OnePlus 8 Pro
OnePlus анонсировала флагманскую линейку смартфонов OnePlus 8. Всего две версии смартфонов: обычный OnePlus 8 и OnePlus 8 Pro.
The GEEK 12:38
Шоу-бизнес
В больнице назвали состояние Надежды Бабкиной тяжелым
Источник в больнице, где проходит лечение от пневмонии певица Надежда Бабкина, в беседе с изданием "Стархит" рассказал о прогнозах относительно здоровья артистки.
Газета.Ru 11:32
Здоровье
Профессор назвала простые средства от коронавируса
Для профилактики коронавирусной инфекции есть ряд простых средств.
Московский Комсомолец 08:50
Шоу-бизнес
Амалия Мордвинова впервые показала своих детей после эмиграции в США
Мордвинова с детьми живёт в США. Несколько лет назад артистка эмигрировала с семьёй в Америку, прожив до этого довольно долго в Индии.
7Дней.ру вчера в 13:30
Армия и оружие
В Сети на видео продемонстрировали превосходство американского танка Abrams над Т-14 «Армата»
На YouTube было опубликовано видео, автор которого проводит сравнение танка M1A2 "Abrams" США с российским Т-14 на платформе "Армата", а также "Черной пантерой" из Южной Кореи и китайскими Type-96 и Type-99.
Discover24 13:01
Здоровье
Назван симптом коронавируса, при котором срочно нужно вызывать скорую
По словам представителей ведомства, вообще к симптомам COVID-19 относятся и сухой кашель, и повышенная температура, и головные боли.
31 канал Челябинска 12:12