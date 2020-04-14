Коронавирус

MetaratingsMetaratingsКлубный чемпионат мира будет перенесён на июнь 2022 года

Клубный чемпионат мира по футболу планируется перенести с 2021 года на лето 2022 года. По информации источника, ФИФА собирается провести турнир в июне. Соревнования должны пройти в Китае с 17 июня по 4 июля.
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ФИФА перенесет клубный чемпионат мира на июнь 2022 года

Советский спорт08:00

Клубный чемпионат мира будет перенесён на июнь 2022 года

Metaratings07:21

Проведение ЧМ-2022 в Катаре зимой дало первый плюс: летнее «окно» в календаре, которое сейчас на вес золота. Оно позволило ФИФА запланировать супермундиаль

Спорт уик-энд06:15

Новый клубный ЧМ пройдет летом 2022 года в Китае

Sports.ru06:28

СМИ: клубный чемпионат мира по футболу будет перенесен на июнь 2022 года

РИА Новости06:26

Клубный чемпионат мира по футболу перенесен на 2022 год

Вести.Ru07:01

СМИ: клубный чемпионат мира по футболу пройдет в июне 2022 года

ТАСС Спорт05:28
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Политика

Путин поручил проработать меры поддержки сервисов доставки еды

Глава государства потребовал исполнить поручение до 15 мая. Путин поручил проработать меры поддержки сервисов доставки еды.
Деловое.ТВ 06:00
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Происшествия

В центре Москвы загорелось общежитие

Пожар произошел на крыше общежития в центре Москвы. Площадь пожара составляла 200 кв. м. Из здания самостоятельно эвакуировались 20 человек.
Коммерсантъ 08:47
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Общество

Какая одежда защитит от коронавируса

Эксперты назвали одежду, способную лучше всего защитить от коронавируса, сообщает Evo-RUS.com.
Evo-rus.com 07:56
Политика

Лавров прокомментировал снос памятника Коневу в Праге

Глава российского МИД Сергей Лавров во время видеоконференции с журналистами назвал "циничными и возмутительными" действия муниципалитета Праги, принявшего беспрецедентное для республики решение о сносе памятника советскому маршалу Ивану Коневу.
Российская газета 06:34
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Политика

Владимир Путин заявил об ухудшении ситуации с коронавирусом

Об ухудшении ситуации с коронавирусом в России президент заявил на заседании с правительством, которое прошло сегодня, 13 апреля, в режиме видеосвязи.
Астрахань FM вчера в 10:45
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Музыка

75 лет назад родился Ричи Блэкмор

Россия – Культура 09:25
Общество

Польша 19 апреля ослабит введённые из-за коронавируса ограничения

Польша с 19 апреля начнёт постепенно отменять ограничительные меры, введённые в целях предотвращения дальнейшего распространения коронавируса.
News.ru 04:46
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Политика

На Украине разоблачили высокопоставленного агента ФСБ

Председатель Службы безопасности Украины (СБУ) Иван Баканов заявил о разоблачении высокопоставленного агента ФСБ в высших эшелонах власти с погонами генерал-майора СБУ.
Lenta.ru 07:28
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Общество

Полиция Челябинска получила право штрафовать за нарушение самоизоляции

Согласно документу, теперь сотрудники полиции могут собирать административные материалы за нарушение правил поведения при введении режима повышенной готовности.
Эхо Москвы в Челябинске 08:07
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Экономика

Путин заявил о падении объема розничных продаж в апреле на 35%

Объем розничных продаж в России в апреле снизился более чем на 35%.
Известия 07:59
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Кино

В Disney+ частично зацензурили наготу в мелодраме «Всплеск»

Платформа Disney+ подвергла цензуре комедию Рона Ховарда «Всплеск» 1984 года, прикрыв при помощи спецэффектов голые ягодицы героини в исполнении Ханны Дэрил, сообщает Shraibikus News.
Shraibikus News 10:10
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Экономика

МВФ оценил глубину падения российской экономики в условиях пандемии

По прогнозу МВФ, российская экономика по итогам 2020 г. сократится на 5,5% после роста на 1,3% в прошлом году.
Ведомости 08:46
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Экономика

Алексей Кудрин предупредил банки о скором кризисе

Алексей Кудрин предупредил банки о скором кризисе. Об этом глава Счетной палаты рассказал в интервью журналистам "РБК".
Piter.tv вчера в 08:04
155
Происшествия

В Новосибирске умер первый пациент с коронавирусом

В Новосибирске скончался первый пациент с подтвержденным коронавирусом.
Известия 10:29
4
Политика

Лукашенко призвал союзников из ЕАЭС сплотиться против коронавируса

Глава Белоруссии призвал не "размывать основы" ЕАЭС. Александр Лукашенко призвал союзников сплотиться против коронавируса.
Piter.tv 05:06
21
Общество

В Италии частично открыли детские, книжные и парфюмерные магазины

Некоторые магазины детских товаров, книжные и парфюмерные открылись в ряде областей Италии в соответствии с последним правительственным декретом.
ТАСС 10:06
Политика

Госдума приняла закон о переносе Дня окончания Второй мировой войны

Госдума на заседании во вторник, 14 апреля, приняла в третьем, окончательном чтении закон о корректировке Дня окончания Второй мировой войны.
RT на русском 08:20
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Общество

Названо число случаев заражения коронавирусом в городах Подмосковья

Красногорск, 14 апреля 2020, 16:46 — REGNUM В Московской области за сутки подтверждено заражение коронавирусом 460 жителей.
REGNUM 09:46
303
Общество

В Подмосковье уточнили порядок получения пропусков для передвижения

Власти Московской области уточнили, что оформить пропуск для передвижения на личном и общественном транспорте можно будет в приложении «Госуслуги СТОП Коронавирус» или на сайте госуслуг.
RT на русском 09:45
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Армия и оружие

Минобороны рассказало о ситуации с коронавирусом в российской армии

Ситуация с распространением новой коронавирусной инфекции в Вооруженных силах России полностью контролируется, сообщает Минобороны во вторник.
РИА Новости 08:12
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Происшествия

Настоящий детектив: Пыза раскрыл двойное убийство воров в Сухуми

Как стало известно ИА «Прайм Крайм», негласный лидер воровского мира Абхазии 53-летний вор «в законе» Рауль Барцба, более известный в криминальной среде как Пыза, призвал заключенных СИЗО к расправе над Тенгуляшом и Наником, назвав их убийцами Хаса и Асты.
Прайм Крайм 04:41
Шоу-бизнес

Представитель Бабкиной рассказал о ее состоянии после выхода из комы

Певица Надежда Бабкина находится в сознании и стабильном состоянии, передает ТАСС со ссылкой на ее концертного директора Сергея Гороха.
Газета.Ru 09:48
13
Общество

Жителям Кузбасса запретили выезжать из региона

В Кемеровской области жителям запретили выезжать из региона по личным нуждам, кроме как для получения медицинской помощи при социально значимых заболеваниях или прямой угрозе жизни и здоровью, а также для погребения близких.
Российская газета 09:56
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Общество

«Теремок» лишился 90% товарооборота в Петербурге из-за коронавируса

Сеть «Теремок» потеряла 90% товарооборота из-за пандемии и была вынуждена временно закрыть половину своих ресторанов и 20% киосков в Петербурге.
Коммерсантъ Санкт-Петербург 07:39
29
Общество

Вирусолог рассказал о жизни в России после отмены режима самоизоляции

В случае отмены режима самоизоляции 30 апреля не стоит ждать резкого перехода к нормальной жизни.
РИА Новости 12 апреля в 17:44
873
Общество

В смоленском доме престарелых коронавирус выявили у 33 человек

В Вяземском интернате для престарелых и инвалидов у 33 пациентов подтвердилось заражение коронавирусом, сообщила пресс-служба администрации Смоленской области.
Интерфакс 07:46
4
Общество

В Крыму запретили выходить на улицу без паспорта

С 15 апреля в Крыму за нарушение режима самоизоляции начнут выписывать штрафы.
ForPost 05:18
93
Армия и оружие

В Сети появился ролик с намёком на превосходство танка Abrams над Т-14 «Арматой» по стабилизации

Представлены кадры с осуществлением выстрелов танками M1A2 Abrams (США), Т-14 «Армата» (Россия), K-2 «Чёрная пантера» (Южная Корея), Type 96 и Type 99 (Китайская Народная Республика).
Военное обозрение 02:39
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Спорт

«Россия против Украины — был бы матч века! Надо заканчивать войну». Алиев — о коронавирусе, Крыме, Семине и Путине

Фейковый коронавирус, пугающие людей СМИ, свой канал на ютубе — В Москве из-за коронавируса вводят электронные пропуска.
Sport24.ru 06:30
Футбол

СМИ узнали об интересе к Дзюбе со стороны «Лацио»

Римский футбольный клуб «Лацио» планирует усилить атакующую линию команды — одним из возможных трансферных вариантов является нападающий петербургского «Зенита» и сборной России Артем Дзюба.
РБК 09:33
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