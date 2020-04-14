Клубный чемпионат мира по футболу планируется перенести с 2021 года на лето 2022 года. По информации источника, ФИФА собирается провести турнир в июне. Соревнования должны пройти в Китае с 17 июня по 4 июля.

Клубный чемпионат мира будет перенесён на июнь 2022 года

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