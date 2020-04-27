В свете уникальной проблемы, ФИФА предлагает временно разрешить большее количество замен на усмотрение организаторов. Каждой команде теперь будет предоставлена возможность использовать до пяти замен во время матча, - цитирует Sky Sports представителя ФИФА.

ФИФА предлагает временно разрешить командам делать по пять замен

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