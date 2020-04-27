Коронавирус
Советский спортФИФА предлагает временно разрешить командам делать по пять замен
В свете уникальной проблемы, ФИФА предлагает временно разрешить большее количество замен на усмотрение организаторов. Каждой команде теперь будет предоставлена возможность использовать до пяти замен во время матча, - цитирует Sky Sports представителя ФИФА.
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ФИФА нужно одобрение британцев, чтобы разрешить пять замен в России или Испании
Спорт день за днем08:34
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Общество
Число зараженных коронавирусом в мире достигло трех миллионов
Общее число зараженных коронавирусом SARS-CoV-2 во всем мире достигло трех миллионов, следует из данных сайта американского университета Джонса Хопкинса.
Lenta.ru 13:13
Политика
Губернаторы предполагают, что Путин продлит нерабочий режим до 11 мая
Как заявил губернатор Вологодской области Олег Кувшинников, он рассчитывает, что режим нерабочих дней будет продлен как минимум до 11 мая.
BFM.ru вчера в 12:39
Происшествия
В Волгограде сработало взрывное устройство в машине
Известно, что в транспортном средстве сработало взрывное устройство.
Российская газета 12:40
Общество
Помощник главы Россельхознадзора Дмитрий Натаров уволен
27 апреля секретарь генерального совета партии "Единая Россия" Андрей Турчак направил официальное обращение в адрес главы Минсельхоза Дмитрия Патрушева с просьбой уволить помощника руководителя Россельхознадзора Дмитрия Натарова, подозреваемого в совращении малолетних.
ТАСС 10:35
Общество
Предстоящее лето может стать самым жарким в истории
Глава Минприроды Дмитрий Кобылкин на совещании с президентом России Владимиром Путиным заявил, что предстоящее лето будет аномально жарким, сообщает ТАСС.
Газета.Ru 12:19
Религия
В РПЦ ввели систему церковных наказаний за нарушение карантина
Как сообщает «Интерфакс», особое распоряжение подписал Святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
BFM.ru 12:49
Армия и оружие
Российские десантники впервые прыгнули в Арктике с высоты в 10 км
«Российские десантники в составе сводного подразделения впервые в мировой истории совершили высотное десантирование с самолетов Ил-76 с высоты 10 000 метров в экстремальных условиях Арктики в районе архипелага Земля Франца Иосифа»,— говорится в сообщении на сайте Минобороны России.
Коммерсантъ вчера в 04:52
Здоровье
Названа группа крови, увеличивающая риск заражения коронавирусом
В наибольшей степени риску заражения коронавирусом подвержены люди со второй группой крови, отмечает Владимир Круглый, член комитета Совета Федерации по социальной политике, заслуженный врач РФ.
ToDay News Ufa 12:51
Общество
Замглавы воронежского ГИБДД с 22 квартирами перевели на работу в район
Обозреватель Врн 05:52
Экономика
Пенсия автоматически увеличивается при достижении 80-летнего возраста
Всем южноуральцам, которым исполнилось 80 лет, производится перерасчет страховой пенсии по старости Перерасчет происходит автоматически, а размер фиксированной выплаты увеличивается в два раза Автор: Служба новостей Фото: Сайт ПФР Дата: 27.04.2020 (CHELINDUSTRY) При достижении 80-летнего возраста пенсия автоматически увеличивается на сумму фиксированной выплаты.
Chelindustry.ru 06:45
Общество
На дне Черного моря обнаружили теплоход «Армения»
Минобороны России и Русское географическое общество (РГО) нашли на дне Черного моря теплоход "Армения", затопленный немецкой авиацией 7 ноября 1941 года.
ТАСС 08:07
Общество
Роспотребнадзор допустил отмену режима самоизоляции после 12 мая
Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова считает, что введенные в России из-за коронавируса ограничения нужно продлить до 12 мая.
Коммерсантъ 10:27
Общество
Умер глава холдинга «Металлоинвест» Андрей Варичев
Умер Андрей Варичев, глава принадлежащего миллиардеру Алишеру Усманову холдинга «Металлоинвест», рассказали РБК источник в металлургической компании и знакомый самого главы «Металлоинвеста».
РБК 10:21
Общество
В Роспотребнадзоре анонсировали нововведения после завершения пандемии
Руководитель ведомства Анна Попова сообщила о целом ряде нововведений, которые будут направлены на защиту от коронавируса и других инфекций как обслуживающего персонала, так и клиентов.
OAnews вчера в 12:40
Происшествия
В России задержаны торговцы поддельными спецпропусками
Эксперты компании вычислили двух россиян 19 и 23 лет, которые через популярный мессенджер торговали пропусками для свободного передвижения по Москве, Санкт-Петербургу и Краснодару.
Lenta.ru 06:00
Здоровье
В парке «Патриот» и выставочном центре «Крокус Экспо» создадут 3 тысячи коек для лечения пациентов с COVID-19
Ранее сообщалось, что губернатор поручил создать в области порядка 11-12 тыс. коек для больных коронавирусом.
Интерфакс - Россия 13:12
Общество
«Бессмертный полк» пройдет онлайн
ЧС-ИНФО 06:31
Происшествия
Андрей Климентьев приговорен к четырем годам колонии общего режима
АПН - Нижний Новгород 11:02
Общество
ВОЗ заметила снижение темпов распространения коронавируса в Москве
В Москве, Московской области и Санкт-Петербурге снижаются темпы прироста случаев заражения коронавирусом.
Lenta.ru 08:24
Общество
Несмотря на запрет, Telegram может выпустить свою криптовалюту Gram
Популярный мессенджер Telegram все-таки может выпустить собственную криптовалюту Gram, хотя американский суд наложил запрет.
Ридус 12:45
Политика
Путин присвоил Леониду Рошалю звание Героя Труда
Президент России Владимир Путин присвоил детскому врачу Леониду Рошалю звание Героя Труда.
Известия 11:28
Финансы
Курсы доллара и евро на 27 апреля
Официальный курс доллара, установленный Центробанком на 27 апреля, составляет 74,7163 рубля.
Банки.ру 01:00
Общество
Шойгу приказал досрочно завершить учебный год в вузах Минобороны
Руководитель Министерства обороны Сергей Шойгу поручил профильным вузам ведомства приступить к процессу досрочного завершения учебного года, уведомляет РБК .
ЗакC.Ру вчера в 11:00
Общество
Метания судна для завершения «Северного потока-2» объяснили санкциями
Метания судна для завершения "Северного потока-2" объяснили санкциями.
Piter.tv 10:00
Футбол
Роналдиньо: «Не мог представить, что попаду в тюрьму»
Soccer.ru 09:09
Общество
Доктор Мясников предрек миру более смертоносную эпидемию
Официальный представитель информационного центра по коронавирусу, врач Александр Мясников, известный как доктор Мясников из программы «О самом главном» на канале «Россия 1», предрек миру еще одну эпидемию, более смертоносную, чем нынешняя пандемия.
Lenta.ru 10:27
Политика
Песков: Путин не просил убрать себя с мозаики в храме Минобороны
Московский Комсомолец 07:13
Общество
Ученые назвали сроки окончания вспышки коронавируса в России
Распространение COVID-19 в России окончательно завершится в июле, спрогнозировали специалисты из сингапурского университета технологий и дизайна.
РИА Новости 13:05