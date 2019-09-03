с чего всё началось

ФИФА на официальном сайте представила логотип чемпионата мира 2022 года, который пройдёт в Катаре.

Футбол Определились соперники «Спартака», «Зенита» и ЦСКА в Кубке России В Москве прошла жеребьевка 1/16 финала Кубка России по футболу. Церемонию транслировал телеканал «Матч ТВ».

Экономика Орешкин назвал условия для перехода на четырехдневную рабочую неделю Для перехода на четырехдневную рабочую неделю в России необходимо повысить доходы населения и увеличить производительность труда, сообщил ТАСС министр экономического развития Максим Орешкин на Восточном экономическом форуме.

Финансы От Центрального банка РФ ждут дальнейшего понижения ключевой ставки Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее, 26 июля 2019 года, Банк России уже снизил ключевую ставку на 25 пунктов с 7,5% до 7,25%.

Экономика Украина погасила долги перед МВФ за 2014 год Украина смогла вернуть Международному валютному фонду все кредиты, которые она взяла по программе 2014 года.

Общество В Иране расторгнут брак с 11-летней девочкой До 2002 года в стране разрешалось заключать браки с 9-летними девочками.

Политика Путин и индийский премьер Моди прибыли на судоверфь «Звезда» Президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди прибыли на судостроительный комплекс "Звезда" в городе Большой Камень в Приморье.

Происшествия Девочка из России утонула в бассейне в Турции «3 сентября в бассейне отеля Maya World Beach, расположенного в курортной зоне Окурджалар (Аланья), в результате несчастного случая утонула несовершеннолетняя россиянка 2013 года рождения», — цитирует РИА Новости Касимову.

Политика СМИ узнали о скорой отставке главы Минпромторга Дениса Мантурова Сегодня, 4 сентября, издание «Подъём» со ссылкой на знакомые с ситуацией источники в федеральном министерстве, сообщило, что после отставки с поста министра, которая произойдёт уже 18 сентября, Мантуров возглавит госкорпорацию «Ростех».

Происшествия В Воронеже аварийно сел пассажирский самолет из-за проблем с шасси Пассажирский самолет, выполнявший рейс из Воронежа в Санкт-Петербург, благополучно приземлился в аэропорту вылета после проблем с одной из стоек шасси, пострадавших нет, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.

Шоу-бизнес Анастасия Костенко ждет второго ребенка от Дмитрия Тарасова Радостную новость модель Анастасия Костенко рассказала сама в Instagram, опубликовав фотографию, на которой футболист Дмитрий Тарасов, держа на руках в первую дочку Милану, целует беременный животик жены.

Происшествия Мужчина выстрелил в 6-летнюю девочку из-за шума во дворе в Хабаровске В Хабаровске мужчина выстрелил из пневматического ружья в ребенка на детской площадке. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на СК России.

Энергетика Якутский газ перегонят на спирт Господин Тао заметил, что «потребуется некоторое время, чтобы добыча газа в Западной Якутии достигла 20 млрд кубометров», и на первом этапе мощность производства метанола составит 7,2–10,8 млн тонн в год в зависимости от количества сырья.

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Политика Украинский эксперт предупредил об угрозе блэкаута Американский СПГ, который Польша будет продавать Киеву, не покроет дефицит газа на Украине, которой грозит блэкаут.

Происшествия В Петербурге за подкуп задержали топ-менеджера ИКЕА В Петербурге за коммерческий подкуп в особо крупном размере задержали топ-менеджера компании ИКЕА.

Баскетбол Серхио Эрнандес: «Аргентина осознает всю важность игры с Россией» Главный тренер сборной Аргентины Серхио Эрнандес заявил, что его команда в полной мере осознает важность предстоящего матча ЧМ по баскетболу против сборной России.

Политика Посольство РФ ответило на заявление Болгарии о роли СССР в войне МИД Болгарии назвал запланированную Россией выставку в Софии, посвященную 75-летию освобождения Восточной Европы, "вмешательством во внутренние дела страны", а также призвал не считать борьбу СССР с нацизмом освобождением континента.

Происшествия В Новой Зеландии перевернулся автобус с 23 китайскими туристами Автобус с 23 китайскими туристами перевернулся в Новой Зеландии, шесть человек погибли и многие получили ранения, сообщило посольство КНР в Новой Зеландии.

Политика Путин назначил доплаты работникам первичной медпомощи Доплаты работникам первичной медпомощи предложил ввести президент РФ Владимир Путин. Об этом во вторник, 3 сентября, сообщил сайт Кремля.

Политика В России начнется разработка сверхзвукового пассажирского самолета В России может начаться разработка техзадания для пассажирского сверхзвукового самолета, сообщает 4 сентября «Ведомости» со ссылкой на заявление главы министерства промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова.

Армия и оружие На Украине разделят должность главкома ВСУ и начальника генштаба Должности начальника генштаба и главнокомандующего Вооруженными силами Украины разделят, заявил первый заместитель главы генштаба ВСУ Игорь Колесник.

Кино Прощание с Зинаидой Славиной состоится 6 сентября Панихида по Зинаиде Славиной, скончавшейся 3 сентября на 80-м году жизни, состоится в пятницу, 6 сентября, в театре «Содружество актеров Таганки» (Большая сцена).

Политика Иран вернётся к соблюдению СВПД при получении кредита на $15 млрд Заместитель главы иранского МИД Аббас Аракчи заявил о готовности Ирана вернуться к полному соблюдению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по ядерной программе при условии получения кредита в размере $15 млрд.

Политика Иранский министр посоветовал Трампу перестать изображать Таноса Ранее Вашингтон ввел санкции против космических ведомств Ирана Министр информационных технологий Ирана Джавад Азари Джахроми высказался по поводу новых санкций, введенных США против Тегерана.