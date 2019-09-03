с чего всё началось

ФИФА на официальном сайте презентовала логотип ЧМ 2022 года, который пройдет в Катаре. Изогнутость линий символизирует песчаные дюны страны. Непрерывная петля в виде восьмерки означает восемь стадионов, на которых пройдут поединки главного международного соревнования по футболу.

Общество Скворцова пообещала максимально быстро зарегистрировать «Фризиум» Министерство здравоохранения России планирует максимально быстро зарегистрировать лекарственный препарат против эпилепсии «Фризиум».

Экономика Украина погасила долги перед МВФ за 2014 год Сообщается, что финальные платежи составили в целом $156 млн. В 2014 году Киев по программе stand by получил от МВФ $4,6 млрд.

Политика Абхазия обвинила Грузию в агрессии на границе Ранее сообщалось, что Грузия не стала ликвидировать полицейский пост на границе с Южной Осетией.

Происшествия Спасший пассажиров пилот Дамир Юсупов возвращается к полётам Командир севшего в кукурузном поле под Жуковским самолёта А321 Дамир Юсупов возвращается к полётам.

Политика Лукашенко объяснил закрытие границы с Украиной Президент Белоруссии Александр Лукашенко объяснил, что его страна закрыла границу с Украиной из-за хлынувшего оттуда потока оружия.

Экономика Якутск рассмотрит возможность перехода на «альтернативную котельную» Власти Якутска рассмотрят возможность перехода на новый метод тарифообразования в сфере теплоснабжения - "альтернативную котельную".

Гаджеты Samsung готовит еще один складной смартфон Samsung выпустит Galaxy Fold с гибким экраном осенью 2019 года По данным издания, второе складное мобильное устройство компании будет уменьшаться до квадрата, который можно положить в карман.

Политика Премьер-министр Индии прибыл во Владивосток и написал твит на русском Во Владивостоке Моди примет участие в Восточном экономическом форуме (ВЭФ), который пройдет с 4 по 6 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета.

Происшествия Потерявшаяся 20 лет назад девочка из Беларуси нашлась в России Гражданка Беларуси, которая в четырехлетнем возрасте потерялась в белорусской электричке, нашлась в России спустя 20 лет.

Шоу-бизнес Дженнифер Лопес показала свою самую нескромную юбку Короткий белый легкий топ с объемными рукавами открывал загорелый накачанный живот звездной красавицы.

Происшествия Экс-игрока «Реала» подозревают в распространении детской порнографии Бывший защитник мадридского "Реала" и сборной Германии Кристофер Метцельдер подозревается в распространении детской порнографии, сообщает Bild.

Политика Посольство РФ ответило Болгарии на слова о роли СССР во Второй мировой Российские дипломаты отметили, что экспозиция призвана ознакомить болгарскую общественность с архивными материалами, многие их которых не так давно были рассекречены и свидетельствуют о решающей роли Красной армии в избавлении человечества от фашистской чумы.

Технологии Ростелеком подключил ПСБ к Единой биометрической системе ПАО "Ростелеком" завершило процесс подключения ПСБ к сервису удалённой идентификации в Единой биометрической системе.

Общество Мантуров описал желаемые параметры сверхзвукового бизнес-джета Сверхзвуковой бизнес-джет должен быть компактным и способным лететь на скорости 2-3 тыс. км/ч, заявил глава Минпромторга Денис Мантуров в интервью газете «Ведомости».

Общество РАН обвинила Минздрав в сокрытии данных лекарственных экспертиз Комиссия Российской академии наук (РАН) обнаружила, что Минздрав не публикует на своем сайте экспертных заключений о клинических исследованиях лекарств на российском рынке, сообщил РБК.

Экономика Скворцова рассказала о росте числа медицинских туристов в России Количество иностранцев, обращающихся за медицинской помощью в России за первую половину 2019 года, уже почти вдвое превысило число за весь 2018 год и составило 530 тысяч, заявила министр здравоохранения России Вероника Скворцова на полях Восточного экономического форума.

Происшествия Титов предложил амнистию для осужденных бизнесменов к юбилею Победы Уполномоченный при президенте по правам предпринимателей Борис Титов предложил свой вариант амнистии к 75-летнему юбилею Победы в Великой Отечественной войне.

Происшествия Су-25 разбился на Северном Кавказе Штурмовик Су-25УБ ВКС России разбился на Северном Кавказе, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в местных силовых структурах.

Шоу-бизнес Тарасов сообщил о беременности Костенко Тарасов сообщил, что его жена, Анастасия Костенко, станет матерью во второй раз.