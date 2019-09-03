Футбол
Vprognoze.ruФИФА презентовала логотип ЧМ-2022
ФИФА на официальном сайте презентовала логотип ЧМ 2022 года, который пройдет в Катаре. Изогнутость линий символизирует песчаные дюны страны. Непрерывная петля в виде восьмерки означает восемь стадионов, на которых пройдут поединки главного международного соревнования по футболу.
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The Official Emblem of the FIFA #WorldCup Qatar 2022 embodies the vision of an event that connects and engages the entire world, while also featuring striking elements of local and regional Arab culture and allusions to the beautiful game. pic.twitter.com/Z9k2UlaISmСоветский спорт15:30
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Автоматически обработан 7201 источник, обновлено в 23:21, Вашингтон
Общество
Скворцова пообещала максимально быстро зарегистрировать «Фризиум»
Министерство здравоохранения России планирует максимально быстро зарегистрировать лекарственный препарат против эпилепсии «Фризиум».
РБК 23:16
Экономика
Украина погасила долги перед МВФ за 2014 год
Сообщается, что финальные платежи составили в целом $156 млн. В 2014 году Киев по программе stand by получил от МВФ $4,6 млрд.
REGNUM 14:26
Здоровье
В Приамурье появилось шесть новых очагов африканской чумы свиней
Российская газета вчера в 23:39
Политика
Абхазия обвинила Грузию в агрессии на границе
Ранее сообщалось, что Грузия не стала ликвидировать полицейский пост на границе с Южной Осетией.
Газета.Ru 12:03
Происшествия
Спасший пассажиров пилот Дамир Юсупов возвращается к полётам
Командир севшего в кукурузном поле под Жуковским самолёта А321 Дамир Юсупов возвращается к полётам.
REGNUM 11:30
Политика
Лукашенко объяснил закрытие границы с Украиной
Президент Белоруссии Александр Лукашенко объяснил, что его страна закрыла границу с Украиной из-за хлынувшего оттуда потока оружия.
Газета.Ru 08:17
Экономика
Якутск рассмотрит возможность перехода на «альтернативную котельную»
Власти Якутска рассмотрят возможность перехода на новый метод тарифообразования в сфере теплоснабжения - "альтернативную котельную".
ТАСС 19:46
Гаджеты
Samsung готовит еще один складной смартфон
Samsung выпустит Galaxy Fold с гибким экраном осенью 2019 года По данным издания, второе складное мобильное устройство компании будет уменьшаться до квадрата, который можно положить в карман.
TelecomDaily 09:40
Политика
Премьер-министр Индии прибыл во Владивосток и написал твит на русском
Во Владивостоке Моди примет участие в Восточном экономическом форуме (ВЭФ), который пройдет с 4 по 6 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета.
РБК 20:59
Происшествия
Потерявшаяся 20 лет назад девочка из Беларуси нашлась в России
Гражданка Беларуси, которая в четырехлетнем возрасте потерялась в белорусской электричке, нашлась в России спустя 20 лет.
Российская газета вчера в 18:48
Шоу-бизнес
Дженнифер Лопес показала свою самую нескромную юбку
Короткий белый легкий топ с объемными рукавами открывал загорелый накачанный живот звездной красавицы.
Wday.ru 00:19
Происшествия
Экс-игрока «Реала» подозревают в распространении детской порнографии
Бывший защитник мадридского "Реала" и сборной Германии Кристофер Метцельдер подозревается в распространении детской порнографии, сообщает Bild.
Газета.Ru 16:32
Космос
Первый отель в космосе может заработать уже в 2025 году
Туристы смогут заселить номера-модули в космическом пространстве уже в 2025 году.
Экономика сегодня вчера в 02:02
Политика
Посольство РФ ответило Болгарии на слова о роли СССР во Второй мировой
Российские дипломаты отметили, что экспозиция призвана ознакомить болгарскую общественность с архивными материалами, многие их которых не так давно были рассекречены и свидетельствуют о решающей роли Красной армии в избавлении человечества от фашистской чумы.
Известия 23:05
Технологии
Ростелеком подключил ПСБ к Единой биометрической системе
ПАО "Ростелеком" завершило процесс подключения ПСБ к сервису удалённой идентификации в Единой биометрической системе.
АК&М 11:52
Общество
Мантуров описал желаемые параметры сверхзвукового бизнес-джета
Сверхзвуковой бизнес-джет должен быть компактным и способным лететь на скорости 2-3 тыс. км/ч, заявил глава Минпромторга Денис Мантуров в интервью газете «Ведомости».
РБК 19:25
Общество
РАН обвинила Минздрав в сокрытии данных лекарственных экспертиз
Комиссия Российской академии наук (РАН) обнаружила, что Минздрав не публикует на своем сайте экспертных заключений о клинических исследованиях лекарств на российском рынке, сообщил РБК.
Коммерсантъ 07:23
Экономика
Скворцова рассказала о росте числа медицинских туристов в России
Количество иностранцев, обращающихся за медицинской помощью в России за первую половину 2019 года, уже почти вдвое превысило число за весь 2018 год и составило 530 тысяч, заявила министр здравоохранения России Вероника Скворцова на полях Восточного экономического форума.
РИА Новости 21:39
Происшествия
Титов предложил амнистию для осужденных бизнесменов к юбилею Победы
Уполномоченный при президенте по правам предпринимателей Борис Титов предложил свой вариант амнистии к 75-летнему юбилею Победы в Великой Отечественной войне.
РБК 17:00
Происшествия
Су-25 разбился на Северном Кавказе
Штурмовик Су-25УБ ВКС России разбился на Северном Кавказе, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в местных силовых структурах.
Газета.Ru 08:00
Общество
Аскольда Запашного прооперировали
REGNUM 21:33
Шоу-бизнес
Тарасов сообщил о беременности Костенко
Тарасов сообщил, что его жена, Анастасия Костенко, станет матерью во второй раз.
ФАН 07:25
Гаджеты
Яндекс назвал самые популярные смартфоны в РФ по итогам августа
В результате Яндекс назвал самые популярные смартфоны в РФ по итогам августа и оказалось, что больше всего россияне покупали модель Xiaomi Redmi Note 7 в версии 4/64 ГБ.
Astera 16:08
Происшествия
Начинающий порноактер умер после проб в Испании
Телеканал 360° 14:38
Общество
Минприроды назвало российские города с самым загрязненным воздухом
Минприроды обнародовало перечень городов с наиболее загрязненным воздухом.
Ведомости 22:23