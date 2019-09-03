с чего всё началось

Оргкомитет чемпионата мира по футболу 2022 года, который пройдет в Катаре, представил логотип турнира. Эмблема выполнена в виде белой восьмерки и украшена красным узором. Об этом сообщается на сайте Международной федерации футбола (ФИФА).

Происшествия В «Шереметьево» столкнулись два самолета Два авиалайнера столкнулись на взлетно-посадочной полосе (ВПП) в московском аэропорту "Шереметьево".

Политика Абэ решил вывести переговоры по мирному договору с РФ на новый уровень Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что хотел бы вывести переговоры по мирному договору с Россией на новый уровень на встрече с Владимиром Путиным, сообщает агентство Киодо.

Шоу-бизнес Лопырева пожаловалась на травлю По словам Лопыревой, травля в прессе была заказной, а поступил заказ от того, кто хотел, но больше не мог скрывать развал предыдущей семьи Булатова, и пытался обвинить в этом его новую возлюбленную.

Политика Посольство РФ ответило на заявление Болгарии о роли СССР в войне МИД Болгарии назвал запланированную Россией выставку в Софии, посвященную 75-летию освобождения Восточной Европы, "вмешательством во внутренние дела страны", а также призвал не считать борьбу СССР с нацизмом освобождением континента.

Происшествия В турецком отеле утонула российская девочка Еще один инцидент с российской девочкой произошел 18 августа в одном из отелей Бодрума. Тогда руку ребенка затянуло в трубу на дне бассейна.

Происшествия Метцельдер подозревается в распространении детской порнографии Полиция подозревает бывшего футболиста в распространении детской порнографии.

Технологии Платформа наружной рекламы BookingBoard начнет работу в SberCloud В соответствии с соглашением, один из крупнейших в России агрегаторов рекламных поверхностей BookingBoard, объединяющий более 170 тысяч рекламных носителей и более 450 российских операторов наружной рекламы, начнет работу в виртуальном ЦОДе SberCloud.

Политика DW отказалась участвовать в заседаниях Думы по вмешательству в выборы Немецкая телерадиокомпания Deutsche Welle отказалась участвовать в работе комиссии Госдумы по расследованию иностранного вмешательства во внутренние дела России.

Политика Сенатор США назвал способ «остановить» строительство «Северного потока-2» Американский сенатор Тэд Круз заявил о наличии у США возможностей для того, чтобы заблокировать строительство газопровода «Северный поток-2» из России в Германию по дну Балтийского моря.

Шоу-бизнес Анастасия Костенко ждет второго ребенка от Дмитрия Тарасова Радостную новость модель Анастасия Костенко рассказала сама в Instagram, опубликовав фотографию, на которой футболист Дмитрий Тарасов, держа на руках в первую дочку Милану, целует беременный животик жены.

Общество Несовершеннолетний лидер профсоюза в Петербурге оштрафован за пикет Штрафом в размере десяти тысяч рублей 17-летний активист поплатился за одиночный пикет в июне, на котором требовал запретить лекции «Юнармии» в школах.

Экономика Услугой снятия наличных на кассе воспользуются 38 миллионов россиян Более 38 миллионов владельцев карт "Мир" смогут снять наличные на кассах магазинов.

Здоровье Заболеваемость гриппом в РФ за 23 года снизилась в 196 раз По данным экспертов, 20-30 дополнительных лет жизни подарила вакцинация популяции населения на Земле, и эта тенденция сохраняется, добавила она.

Происшествия В Воронеже аварийно сел пассажирский самолет из-за проблем с шасси Пассажирский самолет, выполнявший рейс из Воронежа в Санкт-Петербург, благополучно приземлился в аэропорту вылета после проблем с одной из стоек шасси, пострадавших нет, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.

Политика Мантуров описал желаемые параметры сверхзвукового бизнес-джета Сверхзвуковой бизнес-джет должен быть компактным и способным лететь на скорости 2–3 тыс. км/ч, заявил глава Минпромторга Денис Мантуров в интервью газете «Ведомости».

Происшествия Похитителя телефонов Бондарчука и Миронова поймали "Похититель, укравший из гримерки телефоны Бондарчука и Миронова, задержан", - сообщил собеседник агентства.

Экономика Орешкин назвал условия перехода на четырёхдневную рабочую неделю Министр экономического развития России Максим Орешкин на полях Восточного экономического форума оценил перспективы перехода на четырёхдневную рабочую неделю.

Транспорт Открыто движение по предпоследнему участку платной трассы М11 Ещё один участок скоростной трассы М11 «Москва — Санкт-Петербург» открылся в Новгородской области, передаёт РИА Новости.

Теннис Димитров обыграл Федерера и сыграет с Медведевым в полуфинале US Open Болгарский теннисист Григор Димитров обыграл швейцарца Роджера Федерера в четвертьфинале Открытого чемпионата США (US Open).