Футбол

БИЗНЕС OnlineБИЗНЕС OnlineФИФА представила логотип ЧМ-2022 в Катаре

Шрифт, который сопровождает эмблему, — это отсылка к традиционной арабской каллиграфии. Отметим, что ЧМ-2022 состоится в Катаре с 21 ноября по 18 декабря. Это будет первый турнир, который пройдет зимой, а не летом.
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с чего всё началось
Логотип представляет собой "бесконечную петлю" в виде восьмёрки, которая символизирует собой, том числе, "восемь невероятных стадионов, которые примут матчи", говорится в сообщении FIFA в Twitter
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Клопсвчера в 15:21

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Видеопрезентация логотипа ЧМ-2022

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