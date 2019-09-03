Футбол
БИЗНЕС OnlineФИФА представила логотип ЧМ-2022 в Катаре
Шрифт, который сопровождает эмблему, — это отсылка к традиционной арабской каллиграфии. Отметим, что ЧМ-2022 состоится в Катаре с 21 ноября по 18 декабря. Это будет первый турнир, который пройдет зимой, а не летом.
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
Логотип представляет собой "бесконечную петлю" в виде восьмёрки, которая символизирует собой, том числе, "восемь невероятных стадионов, которые примут матчи", говорится в сообщении FIFA в Twitter.Клопсвчера в 15:21
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7204 источника, обновлено в 06:54, Вашингтон
Происшествия
Пьяный житель Хабаровска выстрелил в ребенка из-за шума во дворе
В Хабаровске пьяный мужчина выстрелил в ребенка из винтовки из-за шума во дворе.
Известия 03:51
Политика
Власти Гонконга решили отозвать законопроект об экстрадиции
Власти Гонконга приняли решение выполнить главное требование протестующих и по окончательно отозвать рассмотрение поправок к закону об экстрадиции, заявила в среду в телеобращении глава администрации Гонконга Кэрри Лэм.
РИА Новости 06:07
Происшествия
Штурмовик Су-25УБ разбился в Ставрополье
Во вторник, 3 сентября, штурмовик Су-25УБ потерпел крушение в Ставрополье, два летчика катапультировались, сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны России.
Москва 24 вчера в 08:18
Происшествия
В Екатеринбурге на «Красу Росгвардии» напал автохам
В Екатеринбурге напали на победительницу всероссийского фотоконкурса "Краса Росгвардии" Анну Храмцову.
РИА Новости вчера в 18:28
Политика
Посольство РФ ответило на заявление Болгарии о роли СССР в войне
МИД Болгарии назвал запланированную Россией выставку в Софии, посвященную 75-летию освобождения Восточной Европы, "вмешательством во внутренние дела страны", а также призвал не считать борьбу СССР с нацизмом освобождением континента.
Газета.Ru 01:46
Происшествия
В суде Уфы экс-дознавательница нарисовала на доске, как ее насиловали
В Кировском районном суде Уфы продолжается слушание дела по факту группового изнасилования экс-дознавательницы ее бывшими коллегами.
Башинформ 02:42
Политика
В парламенте Италии создали коалицию
Членам «Движения 5 звезд» предстояло ответить на вопрос, согласны ли они с тем, чтобы вместе с Демпартией запустить правительство под председательством премьера Италии Джузеппе Конте, который ушел в отставку в августе.
Известия вчера в 14:27
Политика
Путин назвал придурками рассуждающих о ненужности Дальнего Востока
Президент России Владимир Путин прокомментировал мнение некоторых лиц о том, что Дальний Восток — это балласт, требующий только льгот и бюджетных вливаний.
Lenta.ru 06:24
Экономика
Орешкин назвал условия перехода на четырехдневную рабочую неделю
Максим Орешкин в интервью Business FM на Восточном экономическом форуме допустил переход на четырехдневную рабочую неделю, но назвал необходимые для этого условия.
BFM.ru 03:22
Происшествия
На шахте в Донецке прогремел взрыв
Известия 05:32
Общество
Число жертв урагана «Дориан» на Багамах выросло до семи человек
Число жертв урагана "Дориан" на Багамах возросло до семи человек, власти считают, что эта цифра не окончательная, заявил в среду премьер-министр островного государства Губерт Миннис, трансляцию его выступления вел Twitter телеканал ZNS Bahamas.
РИА Новости вчера в 20:47
Экономика
Греф посетил Иркутскую область после критики Путиным Сбербанка
Президент Сбербанка Герман Греф прибыл в Иркутскую область, пострадавшую от наводнения, сообщает пресс-служба банка.
Ведомости вчера в 07:05
Политика
Украинцев возмутила карта Польши с Ровно и Львовом
Украинские пользователи сети раскритиковали поезд, на котором изображена карта со Львовом, Луцком и Ровно в составе Польши.
Известия вчера в 20:35
Политика
Зеленский наложил вето на закон о химической кастрации педофилов
Президент Украины Владимир Зеленский наложил вето на закон о химической кастрации педофилов и создании открытого реестра, который будет содержать данные о них, сообщается на сайте парламента.
РИА Новости 05:41
Политика
Суд признал законным арест экс-президента Киргизии Атамбаева
Бишкекский городской суд отклонил жалобу на арест экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева.
РБК 05:35
Происшествия
Потерявшаяся 20 лет назад в электричке белоруска нашлась в России
RT на русском 02 сентября в 14:04
Здоровье
Елена Малышева показала пищевод Алибасова изнутри
Пятый канал вчера в 12:41
Политика
Ведущий телеканала «Россия 1» выгнал со съемок украинского политолога
Украинского эксперта Вячеслава Ковтуна выгнали из студии телеканала «Россия 1» за оскорбление в адрес немецкой прессы, сообщает РИА Новости.
Аргументы и Факты 02 сентября в 21:30
Экономика
ВТБ станет владельцем около 17% акций «Ростелекома»
Банк ВТБ в рамках сделки по продаже пакета акций Tele2 станет владельцем около 17% "Ростелекома".
ТАСС 05:38
Общество
Умер знаменитый фотограф Петер Линдберг
Немецкий фэшн-фотограф Петер Линдберг умер в возрасте 74-х лет. Об этом сообщается на его странице в Instagram.
РИА Новости 05:33
Политика
В Кремле отказались анонсировать дату обмена заключенными с Украиной
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль не станет анонсировать дату обмена заключенными с Украиной, так как тема является "чувствительной".
Газета.Ru 06:27
Здоровье
Терапевт рассказала, на какие анализы не стоит тратить деньги
Как рассказала aif.ru врач-терапевт Ирина Уфимцева, в некоторых случаях его уровень снижается, человек перестает контролировать голод, и это приводит к ожирению.
Российская газета 04:55
Игры
В файлах VR-игры Steam нашли код Half-Life для шлемов виртуальной реальности
В файлах мини-игр виртуальной реальности The Lab обнаружили исходный код игры по вселенной Half-Life для VR.
CyberSport.ru вчера в 12:02
Общество
The Economist обновил список самых комфортных городов мира
В конце августа The Economist Intelligence Unit представил рейтинг самых безопасных городов, составленный на основе анализа таких показателей, как цифровая безопасность, безопасность здравоохранения, инфраструктуры, а также личная безопасность.
РБК 04:09
Общество
В Иране суд расторг брак с 11-летней девочкой
Брак гражданина Ирана с 11-летней девочкой, о котором стало известно после шумихи в СМИ, расторгнут, пишет Rokna.
REGNUM вчера в 17:43
Футбол
Верратти предложил останавливать матчи при проявлениях расизма
Бельгиец подвергся расистским оскорблениям по ходу матча с «Кальяри» (2:1) во 2-м туре серии А. — В таких ситуациях нужно останавливать матчи, иначе мы никуда не придем.
Матч ТВ вчера в 22:53
Происшествия
В Москве задержали подозреваемого в удушении женщины
Московские полицейские задержали мужчину, подозреваемого в убийстве женщины на северо-западе города.
Известия 05:20