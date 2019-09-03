Футбол
ДождьФИФА представила официальный логотип ЧМ-2022 в Катаре
Оргкомитет чемпионата мира по футболу 2022 года, который пройдет в Катаре, представил логотип турнира. Эмблема выполнена в виде белой восьмерки и украшена красным узором. Об этом сообщается на сайте Международной федерации футбола (ФИФА).
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The Official Emblem of the FIFA #WorldCup Qatar 2022 embodies the vision of an event that connects and engages the entire world, while also featuring striking elements of local and regional Arab culture and allusions to the beautiful game. pic.twitter.com/Z9k2UlaISmСоветский спортвчера в 15:30
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Политика
Посольство РФ ответило Болгарии на слова о роли СССР во Второй мировой
Российские дипломаты отметили, что экспозиция призвана ознакомить болгарскую общественность с архивными материалами, многие из которых не так давно были рассекречены и свидетельствуют о решающей роли Красной армии в избавлении человечества от фашистской чумы.
Известия вчера в 23:05
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Украина погасила долги перед МВФ за 2014 год
Сообщается, что финальные платежи составили в целом $156 млн. В 2014 году Киев по программе stand by получил от МВФ $4,6 млрд.
REGNUM вчера в 14:26
Происшествия
Число жертв урагана «Дориан» на Багамах выросло до семи человек
Число жертв урагана "Дориан" на Багамах возросло до семи человек, власти считают, что эта цифра не окончательная, заявил в среду премьер-министр островного государства Губерт Миннис, трансляцию его выступления вел Twitter телеканал ZNS Bahamas.
РИА Новости вчера в 20:47
Общество
Скворцова пообещала максимально быстро зарегистрировать «Фризиум»
Минздрав постарается провести регистрацию лекарственного препарата "Фризиум" в максимально короткие сроки, если будет подано заявление от производителя, заявила министр здравоохранения России Вероника Скворцова на полях ВЭФ.
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Димитров вышел в полуфинал US Open, обыграв Федерера
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Общество
Приморский край планирует привлечь туристов благодаря морским круизам
РИА Новости вчера в 20:45
Происшествия
Пилотов разбившегося штурмовика СУ-25УБ нашли погибшими
Поисковая группа обнаружила тела пилотов штурмовика Су-25УБ ВКС России, разбившегося 3 сентября в Ставропольском крае.
Известия 00:36
Общество
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Заместитель начальника департамента информационной безопасности ЦБ Артем Сычев сообщил, что Банк России зафиксировал рост числа хищений средств россиян, производимых через соцсети.
Газета.Ru вчера в 23:56
Политика
Американский сенатор Майк Ли получил российскую визу
Посольство России в США оформило визы сенатору от Республиканской партии Майку Ли и сопровождающим его лицам.
Известия вчера в 20:53
Политика
Путин отреагировал на ситуацию с оскорблением жителей Тулуна
Президент России Владимир Путин прокомментировал ситуацию с оскорблениями пострадавших от паводка жителей города Тулун Иркутской области, которые якобы прозвучали со стороны главы пресс-службы правительства региона Ирины Алашкевич.
RT на русском 02 сентября в 14:40
Общество
Минприроды назвало российские города с наиболее загрязненным воздухом
Минприроды определило российские города с самым загрязненным воздухом, наибольшее их число приходится на Сибирь, говорится в проекте государственного доклада "О состоянии и об охране окружающей среды Российской Федерации в 2018 году", размещенном на сайте ведомства.
РИА Новости вчера в 18:43
Происшествия
Заблудившийся в лесу в Приморье подросток найден спустя 13 дней
Участники поисковой операции нашли 15-летнего подростка, который заблудился в лесу в Приморье 23 августа, сообщается на сайте СУ СК РФ по Приморскому краю.
ТАСС вчера в 23:19
Происшествия
Вертолет на «Вуэльте» случайно заснял плантацию конопли на крыше дома
Один из вертолетов, работающий на престижной шоссейной многодневной гонке «Вуэльта Испании», случайно заснял плантацию конопли на крыше одного из домов около трассы.
Sport24.ru вчера в 19:00
Политика
Комиссия Госдумы обсудит факты вмешательства в дела РФ извне
Сегодня, 4 сентября, в Госдуме пройдёт заседание комиссии по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ, сообщает ИА REGNUM.
REGNUM вчера в 17:01
Происшествия
Похитителя телефонов Бондарчука и Миронова поймали
РИА Новости вчера в 23:04
Политика
Лукашенко объяснил закрытие границы с Украиной
Президент Белоруссии Александр Лукашенко объяснил, что его страна закрыла границу с Украиной из-за хлынувшего оттуда потока оружия.
Газета.Ru вчера в 08:17
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Путин тепло встретил прибывшего во Владивосток Моди
ТАСС вчера в 23:57
Технологии
Сегодня Google исполнился 21 год — возраст совершеннолетия в США, между прочим
4 сентября 1998 года была зарегистрирована корпорация Google.
Ferra вчера в 23:04
Здоровье
За 23 года заболеваемость гриппом в России снизилась в 196 раз
Заболеваемость гриппом в России снизилась в 196 раз начиная с 1996 года и по 2018 год.
Российская газета вчера в 22:31
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В Шереметьево столкнулись два пассажирских самолета
Газета.Ru вчера в 09:41
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Потерявшаяся 20 лет назад в электричке белоруска нашлась в России
RT на русском 02 сентября в 14:04
Экономика
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Сбербанк обсуждает с правительством РФ поддержку Антипинского НПЗ, сообщил журналистам зампред правления Сбербанка Анатолий Попов в кулуарах Восточного экономического форума.
ТАСС 00:39
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Трамп поздравил Польшу с началом Второй мировой войны
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Анна Семенович ради здоровья мужчин пообещала носить глубокое декольте
В личном блоге артистка пообещала почаще носить откровенное декольте.
Uznayvse.ru вчера в 07:56
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Пенсионный фонд предложил новый механизм выплат накопительных пенсий
Пенсионный фонд России (ПФР) предложил поднять пороговую сумму пенсионных накоплений, ниже которой пенсионер будет получать всю сумму накопленной пенсии единовременно, а не в виде ежемесячных выплат.
РБК 01 сентября в 17:00
Космос
Астероид впервые поменял цвет на глазах у астрономов
Астрономы, работающие с наземным телескопом IRTF, выяснили, что астероид 6478 Голт, обнаруженный более трех десятилетий назад, стремительно меняет свой цвет в ближнем инфракрасном диапазоне.
Московский Комсомолец вчера в 10:18
Политика
Тимошенко не явилась в Раду из-за горя в семье
News.ru вчера в 13:25
Наука
Шлем дополненной реальности помог меньше отвлекаться на работе
Разработчики из Южной Кореи, США и Швейцарии предложили разделять офисы открытого типа на изолированные рабочие пространства с помощью виртуальной реальности.
ФедералПресс вчера в 09:31
Авто
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В рейтинге самых беспроблемных моделей китайских производителей больше, например в классе компактных минивэнов первенствовал Baojun 730, среди компактных хэтчбеков самым надежным стал Changan Eado XT, в сегменте среднеразмерных седанов выиграл Geely GC9, а в категории субкомпактных и среднеразмерных кроссоверов победили Chery Tiggo 3x и WEY VV6 соответственно.
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Гаджеты
Samsung готовит еще один складной смартфон
Samsung выпустит Galaxy Fold с гибким экраном осенью 2019 года По данным издания, второе складное мобильное устройство компании будет уменьшаться до квадрата, который можно положить в карман.
TelecomDaily вчера в 09:40