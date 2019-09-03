с чего всё началось

Оргкомитет чемпионата мира по футболу 2022 года, который пройдет в Катаре, представил логотип турнира. Эмблема выполнена в виде белой восьмерки и украшена красным узором. Об этом сообщается на сайте Международной федерации футбола (ФИФА).

Политика Посольство РФ ответило Болгарии на слова о роли СССР во Второй мировой Российские дипломаты отметили, что экспозиция призвана ознакомить болгарскую общественность с архивными материалами, многие из которых не так давно были рассекречены и свидетельствуют о решающей роли Красной армии в избавлении человечества от фашистской чумы.

Экономика Украина погасила долги перед МВФ за 2014 год Сообщается, что финальные платежи составили в целом $156 млн. В 2014 году Киев по программе stand by получил от МВФ $4,6 млрд.

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Общество Скворцова пообещала максимально быстро зарегистрировать «Фризиум» Минздрав постарается провести регистрацию лекарственного препарата "Фризиум" в максимально короткие сроки, если будет подано заявление от производителя, заявила министр здравоохранения России Вероника Скворцова на полях ВЭФ.

Происшествия Пилотов разбившегося штурмовика СУ-25УБ нашли погибшими Поисковая группа обнаружила тела пилотов штурмовика Су-25УБ ВКС России, разбившегося 3 сентября в Ставропольском крае.

Общество ЦБ предупредил о новом способе кражи денег с помощью соцсетей Заместитель начальника департамента информационной безопасности ЦБ Артем Сычев сообщил, что Банк России зафиксировал рост числа хищений средств россиян, производимых через соцсети.

Политика Американский сенатор Майк Ли получил российскую визу Посольство России в США оформило визы сенатору от Республиканской партии Майку Ли и сопровождающим его лицам.

Политика Путин отреагировал на ситуацию с оскорблением жителей Тулуна Президент России Владимир Путин прокомментировал ситуацию с оскорблениями пострадавших от паводка жителей города Тулун Иркутской области, которые якобы прозвучали со стороны главы пресс-службы правительства региона Ирины Алашкевич.

Общество Минприроды назвало российские города с наиболее загрязненным воздухом Минприроды определило российские города с самым загрязненным воздухом, наибольшее их число приходится на Сибирь, говорится в проекте государственного доклада "О состоянии и об охране окружающей среды Российской Федерации в 2018 году", размещенном на сайте ведомства.

Происшествия Заблудившийся в лесу в Приморье подросток найден спустя 13 дней Участники поисковой операции нашли 15-летнего подростка, который заблудился в лесу в Приморье 23 августа, сообщается на сайте СУ СК РФ по Приморскому краю.

Происшествия Вертолет на «Вуэльте» случайно заснял плантацию конопли на крыше дома Один из вертолетов, работающий на престижной шоссейной многодневной гонке «Вуэльта Испании», случайно заснял плантацию конопли на крыше одного из домов около трассы.

Политика Комиссия Госдумы обсудит факты вмешательства в дела РФ извне Сегодня, 4 сентября, в Госдуме пройдёт заседание комиссии по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ, сообщает ИА REGNUM.

Политика Лукашенко объяснил закрытие границы с Украиной Президент Белоруссии Александр Лукашенко объяснил, что его страна закрыла границу с Украиной из-за хлынувшего оттуда потока оружия.

Здоровье За 23 года заболеваемость гриппом в России снизилась в 196 раз Заболеваемость гриппом в России снизилась в 196 раз начиная с 1996 года и по 2018 год.

Экономика Сбербанк обсуждает с правительством поддержку Антипинского НПЗ Сбербанк обсуждает с правительством РФ поддержку Антипинского НПЗ, сообщил журналистам зампред правления Сбербанка Анатолий Попов в кулуарах Восточного экономического форума.

Экономика Пенсионный фонд предложил новый механизм выплат накопительных пенсий Пенсионный фонд России (ПФР) предложил поднять пороговую сумму пенсионных накоплений, ниже которой пенсионер будет получать всю сумму накопленной пенсии единовременно, а не в виде ежемесячных выплат.

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Авто Названы самые надежные китайские автомобили В рейтинге самых беспроблемных моделей китайских производителей больше, например в классе компактных минивэнов первенствовал Baojun 730, среди компактных хэтчбеков самым надежным стал Changan Eado XT, в сегменте среднеразмерных седанов выиграл Geely GC9, а в категории субкомпактных и среднеразмерных кроссоверов победили Chery Tiggo 3x и WEY VV6 соответственно.