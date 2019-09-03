Футбол

ДождьДождьФИФА представила официальный логотип ЧМ-2022 в Катаре

Оргкомитет чемпионата мира по футболу 2022 года, который пройдет в Катаре, представил логотип турнира. Эмблема выполнена в виде белой восьмерки и украшена красным узором. Об этом сообщается на сайте Международной федерации футбола (ФИФА).
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Логотип представляет собой "бесконечную петлю" в виде восьмёрки, которая символизирует собой, том числе, "восемь невероятных стадионов, которые примут матчи", говорится в сообщении FIFA в Twitter
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