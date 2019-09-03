с чего всё началось

Оргкомитет чемпионата мира по футболу 2022 года, который пройдет в Катаре, представил логотип турнира. Эмблема выполнена в виде белой восьмерки и украшена красным узором. Об этом сообщается на сайте Международной федерации футбола (ФИФА).

Политика Путин назвал придурками считающих Дальний Восток балластом для России Президент России Владимир Путин назвал придурками людей, которые считают, что Дальний Восток является обузой для России.

Политика Правительство Украины одобрило увольнение Кличко Правительство Украины согласовало отставку мэра Киева Виталия Кличко с поста руководителя администрации города.

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Политика Посольство РФ ответило на заявление Болгарии о роли СССР в войне МИД Болгарии назвал запланированную Россией выставку в Софии, посвященную 75-летию освобождения Восточной Европы, "вмешательством во внутренние дела страны", а также призвал не считать борьбу СССР с нацизмом освобождением континента.

Происшествия Задержан подозреваемый в убийстве женщины на северо‑западе Москвы Столичные следователи возбудили уголовное дело после обнаружения трупа молодой женщины в квартире дома на Планерной улице в Москве, подозреваемого в преступлении уже задержали, сообщила РИАМО в среду сотрудник пресс-службы ГСК СК РФ по столице Юлия Иванова.

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