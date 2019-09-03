Футбол
ДождьФИФА представила официальный логотип ЧМ-2022 в Катаре
Оргкомитет чемпионата мира по футболу 2022 года, который пройдет в Катаре, представил логотип турнира. Эмблема выполнена в виде белой восьмерки и украшена красным узором. Об этом сообщается на сайте Международной федерации футбола (ФИФА).
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с чего всё началось
Логотип представляет собой "бесконечную петлю" в виде восьмёрки, которая символизирует собой, том числе, "восемь невероятных стадионов, которые примут матчи", говорится в сообщении FIFA в Twitter.Клопсвчера в 15:21
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Найдены тела пилотов разбившегося на Ставрополье Су-25
Тела пилотов штурмовика Су-25УБ обнаружены на месте крушения самолёта в Ставропольском крае.
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Apple весной 2020 г. может представить новый бюджетный смартфон, сообщает Nikkei. Название и цену устройства издание не уточняет.
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Экономика
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Московский Комсомолец 08:52
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Продолжительность жизни россиян выросла до 78,5 лет у женщин и до 68,5 лет — у мужчин.
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Общество
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В Иране расторгли брак между взрослым мужчиной и девочкой: суд провинции Кохгилуйе и Бойерахмед принял решение, что союз между 11-летним ребенком и 22-летним молодым человеком нежелателен из-за юного возраста молодой жены, сообщает РИА "Новости".
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Дни24 03:09
Гаджеты
Google выпустила релизную версию Android 10
P. S. Xiaomi оперативно представила сборку MIUI на базе Android 10 для версий Redmi K20 Pro и Redmi K20 в Китае и Индии.
MobiDevices вчера в 14:24
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Коммерсантъ вчера в 08:33
Экономика
В России вновь зафиксирована дефляция
За неделю с 27 августа по 2 сентября снижение потребительских цен в России составило 0,1%, сообщает Интерфакс со ссылкой на данные Росстата.
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В Москве женщина попала в реанимацию из-за храпа мужа
Бразильскую туристку госпитализировали в отделение реанимации одной из московских больниц из-за храпа супруга.
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Общество
Мединский назвал «убожеством» взрослых любителей комиксов
Министр культуры России Владимир Мединский назвал «убожеством» ситуацию, при которой взрослые люди читают комиксы, передает агентство «РИА Новости».
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Два спектакля поставит художественный руководитель Театра Олега Табакова Владимир Машков, о чем он сам сообщил коллегам со сцены.
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ЕС продлит на полгода индивидуальные антироссийские санкции
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Интерфакс 09:34
Кино
Путин поздравил народную артистку РСФСР Нину Ургант с юбилеем
Президент РФ Владимир Путин поздравил с юбилеем народную артистку РСФСР, актрису театра и кино Нину Ургант, высоко оценив ее актерское мастерство и преданность делу, соответствующая телеграмма размещена на сайте Кремля.
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Не революция, но достойная эволюция: критики тепло встретили Gears 5
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Безруков предложил «брать мзду» за прокат западных фильмов
Народный артист России, актер и режиссер Сергей Безруков предложил «брать мзду» за прокат западных фильмов в российских кинотеатрах.
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МИД Украины выступил против особого статуса в Евросоюзе
МИД Украины выступил категорически против особого статуса в Евросоюзе, который предложила Словения Киеву и Анкаре взамен полноценному членству в ЕС.
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Военные нашли пропавшего 13 дней назад в приморском лесу подростка
В Приморье военнослужащие Восточного военного округа нашли подростка, который пропал 13 дней назад.
Газета.Ru 01:19
Культура
В Екатеринбурге прошла «Встреча выпускников КВН»
Во вторник, 3 сентября, в конгресс-холле «Екатеринбург-ЭКСПО» прошла «Встреча выпускников КВН».
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ЦБ предупредил о новом способе хищения денег
Замглавы департамента информационной безопасности Банка России Артем Сычев сообщил в интервью "Известиям" о новом способе кражи денег.
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