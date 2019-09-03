с чего всё началось

ФИФА на официальном сайте презентовала логотип ЧМ 2022 года, который пройдет в Катаре. Изогнутость линий символизирует песчаные дюны страны. Непрерывная петля в виде восьмерки означает восемь стадионов, на которых пройдут поединки главного международного соревнования по футболу.

Музыка Шуфутинский прокомментировал популярность песни «Третье сентября» Певец Михаил Шуфутинский прокомментировал в разговоре с RT популярность песни «Третье сентября».

Политика Болгария попросила не считать борьбу СССР с нацизмом освобождением Европы Министерство иностранных дел Болгарии призвало российское посольство не высказываться в поддержку тезиса о том, что СССР освободил Восточную Европу от нацизма.

Здоровье Чем волгоградцы смогут перекусить ночью без вреда для фигуры Варены яйца даже съеденные ночью, в разумных количествах вреда фигуре не принесут.

Политика Украинского эксперта выгнали из студии телеканала «Россия 1» Ранее, напомним, украинскому эксперту Всеволоду Непогодину запретили участие в телепрограмме "60 минут" на телеканале "Россия 1" за неподобающее поведение.

Общество Диетолог рассказала о правильном рационе для школьников Ранее сайт kp.ru писал о том, что Роспотребнадзор также дал рекомендации по питанию школьников.

Политика Путин отреагировал на ситуацию с оскорблением жителей Тулуна Президент России Владимир Путин прокомментировал ситуацию с оскорблениями пострадавших от паводка жителей города Тулун Иркутской области, которые якобы прозвучали со стороны главы пресс-службы правительства региона Ирины Алашкевич.

Политика Британские депутаты поменяли повестку парламента ради переноса Brexit Большинство депутатов британской палаты общин поддержало внесение изменений в повестку парламента для того, чтобы 4 сентября рассмотреть законопроект о запрете Brexit без сделки c ЕС, сообщается на странице законодательного органа в Twitter.

Общество Синоптики показали видео пролета через эпицентр урагана «Дориан» Ученые из Национального управления океанографии и изучения атмосферы США (NOAA) показали видео пролета самолета через эпицентр урагана «Дориан» в Атлантическом океане.

Гаджеты Стало известно о результатах теста мощности нового iPhone 11 Отмечается, что в одноядерном тесте новая "яблочная" модель набрала чуть больше пяти тысячи баллов, а в многоядерном — 11,3 тысячи баллов.

Общество В Гидрометцентре прогнозируют июльскую грозу в Москве В среду, 4 сентября, температура воздуха в Московском регионе будет достигать +25 °С, вечером ожидается июльская гроза.

Футбол Прядкин: некоторые топ-клубы в открытую выражали недоверие Егорову Некоторые клубы в открытую выражали недоверие Егорову, говорили, что они не видят перспектив.

Происшествия Со студента ВШЭ Егора Жукова сняли обвинение в массовых беспорядках Отмечается, что с молодого человека сняты обвинения по статье 212 УК РФ («массовые беспорядки»), но предъявлены по ч. 2 ст. 280 УК РФ за призывы к участию в несогласованной акции в интернете.

Финансы Российской банковской системе предсказали волну дефолтов Средний платеж по потребительскому кредиту в первом полугодии 2019 года увеличился почти на 20%, по сравнению с тем же периодом 2018-го, до 22,3 тыс. рублей, подсчитали в бюро кредитных историй «Эквифакс».

Энергетика Орешкин оценил последствия падения цен на нефть Глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин смотрит в будущее с оптимизмом и считает, что даже при цене нефти в 40 долларов за баррель российская экономика сильно не пострадает.

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Армия и оружие На Украине разделят должность главкома ВСУ и начальника генштаба Должности начальника генштаба и главнокомандующего Вооруженными силами Украины разделят, заявил первый заместитель главы генштаба ВСУ Игорь Колесник.

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Происшествия На Урале предотвращен теракт в учебных заведениях На Урале предотвращен теракт в учебных заведениях В Кушве (Свердловская область) двое подростков планировали устроить массовое убийство в школе №1 или в Баранчинском электромеханическом техникуме.

Армия и оружие Эрдоган раскритиковал авиаудар США по сирийскому Идлибу Президент Турции Тайип Эрдоган с осуждением воспринял действия Соединенных Штатов, которые нанесли авиационный удар по сирийскому Идлибу.

Происшествия В Ставропольском крае разбился Су-25 На Северном Кавказе разбился самолет Су-25. Пилоты успели катапультироваться. Инцидент произошел 3 сентября в Ставропольском крае.

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