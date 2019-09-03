с чего всё началось

ФИФА на официальном сайте презентовала логотип ЧМ 2022 года, который пройдет в Катаре. Изогнутость линий символизирует песчаные дюны страны. Непрерывная петля в виде восьмерки означает восемь стадионов, на которых пройдут поединки главного международного соревнования по футболу.

Происшествия В Татарстане новорожденного бросили в пакете у магазина Управление Следственного комитета (СК) по Татарстану проинформировало о новорожденном мальчике, которого обнаружили в полиэтиленовом пакете около одного из магазинов.

Политика Болгария попросила не считать борьбу СССР с нацизмом освобождением Европы Министерство иностранных дел Болгарии призвало российское посольство не высказываться в поддержку тезиса о том, что СССР освободил Восточную Европу от нацизма.

Происшествия Взрыв в пригороде бельгийского Антверпена разрушил три дома В пригороде бельгийского города Антверпен прогремел взрыв, в результате которого разрушились три жилых дома.

Здоровье В Чехии врачи смогли вырастить ребёнка в утробе умершей матери Для нормального роста девочки в утробе матери даже имитировали ходьбу. На 34-й неделе медики решили провести кесарево сечение.

Финансы Курс доллара превысил 67 рублей Курс доллара на Московской бирже поднялся на 0,33% и достиг 67,02 рубля, свидетельствуют данные торгов на 13:29 мск.

Происшествия Мать утонувшей в Турции россиянки рассказала о гибели дочери Мать погибшей в отеле в Анталье пятилетней девочки рассказала о произошедшем. Ее слова приводит телеканал РЕН ТВ.

Армия и оружие Учения НАТО начались в Балтийском море Ежегодные военные учения НАТО «Северные берега» начались в Балтийском море. В мероприятиях принимают участие более 40 кораблей из 18 стран.

Политика Джонсон лишился большинства в парламенте Великобритании Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон лишился рабочего большинства в парламенте после выхода из правящей Консервативной партии депутата.

Общество Самый опасный город России находится в Ростовской области Наименее безопасно чувствуют себя жители города Шахты Ростовской области – средняя оценка по городу составила 4,5 балла, это вдвое ниже среднероссийского уровня.

Политика Американский сенатор Майк Ли получил российскую визу На прошлой неделе сенатор-республиканец от штата Висконсин Рон Джонсон и сенатор-демократ от Коннектикута Крис Мерфи заявили, что российское правительство отказалось предоставить им визы.

Экономика Список компаний, имеющих доступ на шельф Арктики, могут расширить Вице-премьер РФ Дмитрий Козак и вице-премьер – полпред президента РФ на Дальнем Востоке Юрий Трутнев поручили ведомствам внести в правительство законопроект, предусматривающий расширение списка компаний, имеющих доступ на шельф Арктики, сообщается в протоколе по итогам совещания вице-премьеров.

Происшествия СК прекратил преследование пяти фигурантов дела о беспорядках в Москве Следственный комитет пришел к выводу об отсутствии состава преступления в действиях пяти фигурантов дела о массовых беспорядках в Москве 27 июля, сообщается на сайте ведомства.

Политика Алексей Навальный назвал кандидатов для «Умного голосования» Политик Алексей Навальный опубликовал на своем сайте список кандидатов для «Умного голосования» на выборах в Мосгордуму.

Футбол «Зенит» огласил заявку на групповой этап Лиги чемпионов «Зенит» сформировал заявку для участия в групповом этапе Лиги чемпионов — 2019/20.

Общество Любовь Соболь снова оштрафовали на 300 тыс. рублей «Соболь назначено наказание в виде административного штрафа в размере 300 тыс. рублей», — рассказали информагентству в суде.

Политика Минпромторг не отказывается от 75-местного Sukhoi Superjet Ранее господин Филев сообщил «Ведомостям», что Минпромторг отказывается от выпуска самолетов Sukhoi Superjet на 75 мест из-за отсутствия спроса.

Общество В ЦБ рассказали о новых способах хищения денег с помощью соцсетей Банк России зафиксировал рост количества хищений средств россиян при помощи взлома мошенниками социальных сетей.

Политика Минобороны США одобрило строительство стены с Мексикой за $3,6 млрд Как сообщает CNN, 3 сентября в Минобороны США одобрили выделение $3,6 миллиардов на строительство стены на границе с Мексикой.

Футбол Экс-футболиста «Реала» подозревают в распространении детского порно В прокуратуре Гамбурга отметили, что проводят расследование в отношении гражданина Германии из-за распространения детского порно.

Гаджеты Huawei выпускает открытый компилятор Ark для платформы HarmonyOS «Перенос приложений с поддержкой Android в HarmonyOS является простым и занимает один или два дня работы через компилятор Ark», — сказал в одном из интервью Ричард Ю Чэндун (Richard Yu Chengdong), исполнительный директор потребительского подразделения Huawei.

Здоровье Мать приняла смертельную болезнь у ребенка за аллергию Поскольку девочку несколько раз стошнило, мать решила, что у нее пищевая аллергия. Она отвела ребенка в местную больницу.