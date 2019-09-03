Футбол
Vprognoze.ruФИФА презентовала логотип ЧМ-2022
ФИФА на официальном сайте презентовала логотип ЧМ 2022 года, который пройдет в Катаре. Изогнутость линий символизирует песчаные дюны страны. Непрерывная петля в виде восьмерки означает восемь стадионов, на которых пройдут поединки главного международного соревнования по футболу.
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The Official Emblem of the FIFA #WorldCup Qatar 2022 embodies the vision of an event that connects and engages the entire world, while also featuring striking elements of local and regional Arab culture and allusions to the beautiful game. pic.twitter.com/Z9k2UlaISmСоветский спорт15:30
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