с чего всё началось

ФИФА на официальном сайте презентовала логотип ЧМ 2022 года, который пройдет в Катаре. Изогнутость линий символизирует песчаные дюны страны. Непрерывная петля в виде восьмерки означает восемь стадионов, на которых пройдут поединки главного международного соревнования по футболу.

Общество Скандальный брак с 11-летней девочкой в Иране расторгли Суд иранской провинции Кохгилуйе и Бойерахмед расторг брак между 22-летним мужчиной и 11-летней девочкой, этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на местные СМИ.

Политика Алексей Навальный назвал кандидатов для «Умного голосования» Политик Алексей Навальный опубликовал на своем сайте список кандидатов для «Умного голосования» на выборах в Мосгордуму.

Происшествия В Шереметьево столкнулись два пассажирских самолета В Шереметьево на взлетно-посадочной полосе произошло столкновение двух пассажирских самолетов. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на видео.

Экономика Украина погасила долги перед МВФ за 2014 год Сообщается, что финальные платежи составили в целом $156 млн. В 2014 году Киев по программе stand by получил от МВФ $4,6 млрд.

Политика Путин поручил ввести дополнительные выплаты медработникам Президент России Владимир Путин поручил правительству до 1 ноября подготовить предложения по ежемесячным дополнительным выплатам медработникам организаций, оказывающих первичную помощь.

Гаджеты Huawei выпускает открытый компилятор Ark для платформы HarmonyOS «Перенос приложений с поддержкой Android в HarmonyOS является простым и занимает один или два дня работы через компилятор Ark», — сказал в одном из интервью Ричард Ю Чэндун (Richard Yu Chengdong), исполнительный директор потребительского подразделения Huawei.

Армия и оружие На Украине разделят должность главкома ВСУ и начальника генштаба Должности начальника генштаба и главнокомандующего Вооруженными силами Украины разделят, заявил первый заместитель главы генштаба ВСУ Игорь Колесник.

Гаджеты Samsung представила смартфон Samsung Galaxy A90 5G Сегодня компания Samsung официально представила свой новый флагман, получивший название Samsung Galaxy A90 5G.

Интернет Релиз Firefox 69: повышение энергоэффективности на macOS и ещё один шаг к отказу от Flash Доступны релизные версии для Linux, macOS и Windows, также есть исходные коды. news.softpedia.com Firefox 69.0 в настоящее время уже можно получить через обновления OTA в установленном браузере.

Политика Украинского эксперта выгнали из студии телеканала «Россия 1» Ранее, напомним, украинскому эксперту Всеволоду Непогодину запретили участие в телепрограмме "60 минут" на телеканале "Россия 1" за неподобающее поведение.

Наука Вторая по силе магнитная буря за год обрушилась на Землю Ученые зафиксировали вторую по силе за год магнитную бурю на планете.

Экономика ПФР предложил новую систему выплаты пенсионных накоплений В настоящее время пенсионные накопления выплачиваются гражданам, получившим основания на подобные выплаты по ОПС, единовременно, если рассчитанный размер ежемесячных выплат не превышает 5% по отношению к его ежемесячным выплатам страховой пенсии по старости.

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Авто Официально представлен Nissan Juke нового поколения Компания Nissan представила одну из долгожданных новинок - кроссовер Juke нового поколения.

Общество В Гидрометцентре прогнозируют июльскую грозу в Москве В среду, 4 сентября, температура воздуха в Московском регионе будет достигать +25 °С, вечером ожидается июльская гроза.

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Происшествия В Ставропольском крае разбился Су-25 На Северном Кавказе разбился самолет Су-25. Пилоты успели катапультироваться. Инцидент произошел 3 сентября в Ставропольском крае.

Гаджеты Яндекс назвал самые популярные смартфоны в РФ по итогам августа В результате Яндекс назвал самые популярные смартфоны в РФ по итогам августа и оказалось, что больше всего россияне покупали модель Xiaomi Redmi Note 7 в версии 4/64 ГБ.